Женщина, которая не сплевывает вбок

Экспертная дискуссия на тему «Равны ли женщины и мужчины в России?» прошла в штабе кандидата в президенты Ксении Собчак 24 ноября, накануне Международного дня за ликвидацию насилия в отношении женщин. Бывшая телеведущая и гости говорили о феминизме как борьбе за равноправие, которую нужно подкреплять законодательно. «У нас в стране вообще проблема с трактовкой того, что такое феминизм, — открыла дискуссию Собчак. — Даже когда я говорю об этом со своими вполне образованными друзьями, они представляют себе курящую женщину в мужском костюме, которая, сплевывая вбок, пытается быть мужиком».

— У меня была дискуссия с Владимиром Соловьевым, который неожиданно все-таки пригласил меня к себе в эфир. И он спросил меня о том, почему мне кажется важным идти на выборы, — рассказывает Собчак. — Я сказала, что считаю это некоей исторической миссией в смысле пробивания этой стены, изоляции, того, что нас игнорируют и не слышат.

В ответ я получила очень странный комментарий: «Ну да, вы считаете, что из-за того, что вы — женщина, вы должны идти и вас должны услышать».

Я отвечаю: «Владимир Рудольфович, я слово «женщина» не произнесла ни разу, и мне вообще кажется, что пол не может быть потолком. Важно, что говорит человек, какие он разделяет идеи, убеждения. Это нельзя определять по гендерному признаку». Нельзя выбирать ни менеджера, ни президента по принципу: еврей ли он, гомосексуалист ли он, женщина или мужчина.

О насилии

По официальной статистике МВД, в прошлом году 65 тысяч преступлений, совершенных в семье, были направлены против женщин. Об этом рассказала эксперт проекта «Насилию.net» адвокат Мари Давтян:

Мари Давтян. Openrussia.org

— Цифра очень большая. Но в реальности до МВД доходит около 10 процентов того, что есть на самом деле. Все международное сообщество воспринимает насилие над женщиной как форму дискриминации. На сегодняшний день в России не сложился уровень понимания этой проблемы. Мы входим во все международные конвенции, и правовая база у нас вроде как хорошо разработана. Но Российская Федерация привыкла: есть у нас принцип равенства «мужчина—женщина», он заложен в Конституции — и делать больше ничего не надо, все должно разрешиться само собой. В действительности — дискриминация чувствуется. Для ее контроля нужно специальное законодательство.

Собчак задает вопрос: какие конкретно меры правового регулирования стоит вводить?

— В первую очередь государство может обеспечить физическую безопасность женщины, например, запретить агрессору к ней приближаться, — отвечает Давтян. — Это та мера, которая существует практически во всех странах.

Руководитель проекта «Насилию.net» Анна Ривина рассказывает, что, так как в бытовом конфликте у женщины есть возможность отозвать свое заявление, в отличие от публичного (когда, например, побили кого-то на улице), полиция начинает давить, чтобы женщина свое заявление забрала:

— Женщины верят, что они сами виноваты. Они сталкиваются с давлением со стороны полицейских, которые говорят, что это дело домашнее и его не нужно выносить за пределы квартиры.

Они терпят психологическое насилие со стороны близких, говорящих: «Ты же отправишь мужа за решетку». Я уверена, что если мужчина будет знать, что от женщины не зависит прекращение расследования, он в следующий раз подумает, как себя вести

О разнице в зарплатах

Международная организация труда отмечает, что разница в зарплате мужчин и женщин в мире составляет 30 процентов. Консультант-эксперт Комиссии по социальной политике Общественной палаты Сергей Саурин говорит, что даже при наличии более высокого образования и квалификации женщины все равно получают зарплату меньше мужчин:

— Основным критерием является то, что законодательство содержит предопределение социальных ролей — это наличие перечня запрещенных для женщин профессий. Если мы посмотрим на профессии, которые в этом перечне есть, они все высокооплачиваемые.

Если же мы говорим о занятии руководящих должностей в компании, женщина рассматривается как подозрительный субъект, который, скорее всего, уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Работодатель сегодня должен доказать, что уволил работника законно, а не наоборот. Так же должно быть и с делами о дискриминации.

Проблема в том, что изначально общество, в том числе работодатели, оценивают женщин на основе своих предрассудков, добавляет Ривина:

— Не в законе проблема, а в наших головах. Возьмем рекламу — там сплошные гендерные стереотипы. Что бы женщина ни делала, никого не волнует ее профессионализм, и считается, что ее саму заботит только обустройство личной жизни.

Об абортах

— В Конституции материнство — добровольная функция, — говорит Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог и генеральный директор Российской ассоциации «Народонаселение и развитие». — А государство от нас требует давать рожать еще больше. У нас не решены проблемы многодетных семей, а они хотят больше. С появлением новорожденного увеличивается вероятность того, что семья приблизится к черте бедности.

Мари Давтян рассказывает, что каждая поликлиника получает деньги за женщин, которых им удалось отговорить от абортов:

— В итоге клиники говорят: «Хорошо, сегодня у нас не более 7 абортов». В этой ситуации женщину очень легко обмануть. Это не просто сексизм, это психологическое насилие государства по отношению к женщинам, которые хотят сделать аборт.

Завершая дискуссию, Собчак заявила, что главная ее задача — определить основные проблемы на будущее, и отметила, что хотела бы обсудить так же тему прав женщин в северо-кавказских республиках: «Это проблема неоднозначная, ее нужно решать с уважением к религии и традициям, но при этом понимать, что это вопрос просвещения — женщина должна занимать совершенно другое место. К женщинам там относятся как к скоту. Я уже не говорю о тех случаях, когда несовершеннолетние девушки выходят замуж, и это делается без их согласия. В нашу программу мы будем включать требования по увеличению размера пособия, по возвращению системы яслей, проведению ряда мер, чтобы гендерные стереотипы ломались, а также о неприемлемости на государственном уровне дискуссии о запрете абортов».