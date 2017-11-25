Против ГОКа, против смога

Больше восьми тысяч челябинцев вышли в минувшую субботу на митинг в знак протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в 12 километрах от города. Люди пришли на акцию с плакатами и в медицинских масках.

Борьба челябинцев против строительства комбината, который грозит стать источником опасных выбросов и загрязнения источника питьевой воды, тянется уже два года. За это время движение «Стоп ГОК» собрало более 160 тысяч подписей против строительства (сейчас это число перевалило за 249 тысяч. — Ред.).

В начале ноября противостояние местных жителей с «Русской медной компанией» приняло новый оборот. Одному из лидеров движения «Стоп ГОК» Василию Московцу позвонил президент Владимир Путин, сообщивший, что «информирован» о проблеме строительства и считает, что подобные вопросы «не должны решаться кулуарно», без учета мнения местных жителей. После этого власти Челябинской области дали обратный ход: пригласили представителей движения «Стоп ГОК» на прием к губернатору и приняли решение провести серию переговоров. «Стоп ГОК», в свою очередь, намерен вести борьбу до тех пор, пока не будет отозвано разрешение на строительство комбината.

Митинг 25 ноября начался с минуты молчания по Году экологии.

— 2017 год был объявлен Годом экологии, и в этом году Челябинск переживает страшные экологические проблемы, — заявил на митинге один из лидеров движения «Стоп ГОК» физик Сергей Белогорохов. — Для нас год начался с промышленного смога. Именно в Год экологии «Русская медная компания» запустила строительство опасного предприятия по добыче меди — Томинского ГОКа. Осенью наш регион накрыло облако рутения-106. Это минута молчания в память о тех, кто ушел в этом году, в память о не родившихся детях, отравленном воздухе, земле и лесе, уничтоженных промышленностью.

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На митинг организаторы пригласили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Письмо было направлено через интернет-приемную, но на митинг глава региона так и не пришел.

Сергей Белогорохов заметил, что на митинг приехали представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества во главе с Михаилом Федотовым, но не было делегатов от областной администрации.

Иван Засурский представил инициативу Совета — создать в Челябинске первую в стране децентрализованную систему контроля качества воды и воздуха. «Эта система позволит точно выяснить, какое предприятие стало причиной загрязнения», — прокомментировал он.

Инициативу челябинцы поддержали, ведь у субботнего митинга была и еще одна повестка — борьба с промышленным смогом. В Челябинске регулярно вводится особый экорежим, вызванный неблагоприятными метеоусловиями. В такие дни дым от предприятий скапливается над городом, и Челябинск тонет в удушливом смоге. Жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице. Последний раз такой экорежим был введен 23 ноября.

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Запоминающимся на митинге было выступление жительницы Челябинска, которая рассказала о том, с чем ее семье пришлось столкнуться из-за непрекращающихся промышленных выбросов. Астма и болезни органов дыхания — проблема, которая знакома большинству челябинцев, поэтому эмоциональное выступление вызвало бурную поддержку со стороны участников митинга.

— Мой ребенок родился в 2011 году, он так часто болеет, что я уже несколько лет не могу выйти на работу, — со слезами на глазах рассказывала женщина. — Мы лежали уже во всех больницах города. Я выхожу на работу, работаю две недели и снова увольняюсь — потому что ребенок заболевает, и нужно постоянно делать ингаляции. Мы сидим дома, муж в ипотеке — как так можно жить!

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В комментарии «Новой газете» Сергей Белогорохов пояснил: проблемой смога движение «Стоп ГОК» решило заняться после того, как столкнулось с критикой — якобы активисты сфокусировались лишь на угрозе строительства Томинского ГОКа, тогда как челябинцы уже сейчас страдают от выбросов других предприятий.

— Мы стали заниматься этой темой в январе 2017 года, который вошел в историю Челябинска как «времена большого смога», — рассказывает Белогорохов. — Сняли видео, обратились к губернатору.

— Сначала была просто пыль, — описывает ситуацию челябинский химик Надежда Вертиховская. — Потом — весь день вонь. По моим ощущениям, пахнет продуктами коксования и крезолом. Это при том, что я живу в самом чистом районе. Говорят, в центре и районах ближе к металлургическому — белый туман с запахами жженой резины, аммиака. Такое ощущение, что на заводах просто отключают по ночам очистку отходящих газов. У нас по утрам туманы несколько дней и нет ветра. И вот под видом тумана идут выбросы. Резь в глазах и горле. Народ кашляет, всплеск пневмоний. Я разослала жалобы куда только можно, даже в Министерство строительства и ЖКХ. Вернулись отписки.