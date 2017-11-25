Президент Федерации бобслея и скелетона России, знаменосец сборной Олимпиады-2014 Александр Зубков не удивился, узнав, что его лишают двух золотых олимпийских медалей. Он собирается и дальше выполнять свои обязанности «до того срока, который мне положен». Не все из 14 уже пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом российских спортсменов так уверены в своем будущем. С прошлым все понятно — если сборная России сохранит третье сочинское место, на которое она опустилась после дисквалификации Зубкова, то это станет большой удачей.

В понедельник МОК опубликует мотивировочную часть решений, принятых комиссией Дениса Освальда. Это даст возможность спортсменам подать апелляции в Спортивный арбитражный суд. Все они уверены в своей невиновности, как и в том, что дисквалификации приняты по шаблону людьми, от которых, согласно заявлению Федерации бобслея и скелетона, не стоит ждать «хоть капли здравого смысла».

Вряд ли позиция российской стороны в чем-то изменится в понедельник — впрочем, как и позиция МОК. Комиссия Освальда не сможет предъявить исчерпывающих неопровержимых доказательств, нанятые юристы постараются за это каким-то образом зацепиться, российская истерия на всех уровнях накануне исполкома МОК перейдет в вакханалию, которая неизвестно чем закончится. Полагаю, что существенная часть российского населения согласна с тем, что вся допинговая эпопея — попытка Запада отыграться на российском спорте за провалы на политическом фронте, триумф Сочи останется триумфом, несмотря на инсинуации, МОК следует отправить по известному адресу, а медали ни в коем случае не возвращать. Что будет дальше, никого не интересует.

Надежда на быстрый и успешный исход многочисленных дел в Спортивном арбитражном суде действительно невелика, хотя обвинительные вердикты комиссии Освальда однотипны и действительно не учитывают нюансов каждого дела — а нюансы, возможно, имеются. Отделить невинных жертв от обманщиков, находившихся, по мнению дисциплинарной комиссии, в сговоре с манипуляторами, будет чрезвычайно трудно — даже если следующие инстанции захотят в этом разбираться.

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И российская сторона до сих пор не определилась, как конкретно она будет защищать своих героев. Если считать их исключительно жертвами негодяев, то надлежит волей-неволей обнародовать фамилии участников преступной цепочки — от рядовых исполнителей до высокопоставленных спортивных чиновников. Соответственно, так или иначе придется признать наличие некоей схемы доставки, приема и сокрытия запрещенных веществ с конкретной целью — обеспечить преимущество своим спортсменам и завоевать побольше медалей. Правда, намного легче объявить все послесочинское расследование русофобским заговором, стремлением унизить и вывести из игры великую спортивную державу, на чем все объяснения и закончить.

Список подозреваемых, предоставленный «перебежчиком» Григорием Родченковым, насчитывает 40 человек из разных видов спорта, в том числе полтора десятка победителей и призеров сочинской Олимпиады. Их дисквалификации будет достаточно, чтобы и наказать страну за прошлые грехи, и оставить сборную России без многих лидеров.

Есть небольшая вероятность того, что глава МОК Томас Бах этим удовлетворится и дорогу в Пхенчхан всей российской сборной окончательно не закроет.

Но реакция российской стороны на очередные решения комиссии Освальда ужесточается с каждым днем. Вряд ли члены исполкома МОК обрадуются выводу, что они «просто марионетки в чьих-то руках». Или заявлению вполне высокопоставленного лица, где после напоминания про «достижения» в триаде «Крым—Донбасс—Сирия» следует дать надлежащий отпор силам зла в связи с тем, что «в спорте нас пинают со всех сторон, а мы сидим и молчим».

Как бы дальше ни развивались события, призовых у дисквалифицированных победителей и призеров Сочи-2014 российская власть не отберет и вряд ли будет настаивать на возвращении медалей. Больше того — если российская сборная полностью или частично не примет участия в Олимпиаде-2018, то спортсмены, скорее всего, получат соответствующую финансовую компенсацию за причиненный ущерб.

Престиж и доверие на международном уровне, правда, ничем уже не восстановить. Да если бы только в престиже было дело…