Политэкономический пат

В Москве прошел кудринский Общероссийский гражданский форум (ОГФ) — кажется, наиболее дееспособная на сегодня публичная площадка, на которой проблемы страны все еще можно обсуждать всерьез. Накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса экспертов ОГФ, оказавшиеся в высшей степени любопытными.

Первый вывод, который можно сделать из этого исследования: в ОГФ участвуют люди, настроенные критически по отношению к деятельности правительства, а кроме того, — разделяющие либерально-институционалистские взгляды на развитие страны. При этом специальным идеологическим отбором экспертов никто не занимался.

Получается, что быть профессионалом в своей сфере и стремиться к реформам сегодня — значит высказывать недоверие правительству и фиксировать критически низкое качество основных институтов (судов, защиты частной собственности, свободы СМИ).

Лишь 11% экспертов, собранных Кудриным, считают, что у правительства есть конкретная программа модернизации страны, 53% опрошенных уверены, что решения принимаются властями по обстоятельствам. При этом треть экспертов связывают начало реформ с очередным президентским сроком, а еще 28% уверены, что они начнутся не раньше чем через 10—15 лет. В качестве главного препятствия для развития страны 60% опрошенных участников ОГФ называют коррупцию, также популярны ответы, связывающие нынешнюю стагнацию с неопределенностью правительственной стратегии, слабостью гражданского общества и судебной системы. Отвечая на вопрос о целях реформ, почти треть экспертов назвали демократическое и правовое государство — в этом смысле желанное направление движения в глазах профессионалов и интеллигенции, кажется, мало изменилось за последние четверть века.

Однако исследование экспертных настроений — лишь одна сторона этой истории. Вторая и более важная заключается в том, что эти настроения самым драматическим образом расходятся с ожиданиями граждан. Если эксперты хотят институциональных реформ, так или иначе связанных с сокращением роли государства в экономике, граждане беспокоятся из-за падающего уровня жизни и надеются на государственную поддержку. Это показывает другой опрос «Левады», проведенный накануне на широкой выборке респондентов, но примерно по аналогичным вопросам. Только 44% опрошенных граждан уверены в необходимости масштабных перемен, среди экспертов ОГФ эту точку зрения разделяют 82%. При этом главной целью преобразований граждане называют повышение благосостояния (четверть ответивших) и социальную справедливость (17%). О борьбе с коррупцией упоминают в этом вопросе лишь 7%, развитие судебной системы и гражданского общества вообще не находится в сфере внимания опрошенных. Приоритетными направлениями госполитики граждане называют повышение качества медицины и образования, а эксперты вновь говорят о судах и стратегии.

Иными словами, итогами тучного десятилетия и последовавшего за ним лет кризиса становится политэкономический пат. Те, кто хотят реформ, не имеют поддержки граждан. Граждане продолжают требовать у властей сохранения текущих бюджетных выплат, на которые больше нет денег. Власти стремятся сохранить status quo и откладывают реформы. Словарное определение пата оказывается для России 2017 года яркой политической метафорой: это положение, когда один из игроков не может сделать хода, не подставив под удар своего короля. Даже если произойдет чудо, и после президентских выборов власти решатся на масштабные реформы, их некому будет поддержать.