Как перестроить Россию

25 ноября в Москве прошел пятый Общероссийский гражданский форум (ОГФ), посвященный в нынешнем году теме «Будущее России: федерация, регионы, города». Эксперты ОГФ обсуждали перспективы развития страны в ближайшие 5—15 лет.

Первую дискуссию открыл Алексей Кудрин, отметив, что уже задумался над тем, что население, в отличие от экспертов, не считает необходимым подготовку программы и стратегии. По его словам, всему виной малоизвестные или нереализованные программы правительства, на которые уже «никто и не надеется». В числе главных вызовов будущего глава КГИ обозначил падение уровеня жизни. «Можно о чем угодно говорить, но конечной целью стратегий является благосостояние населения», — подчеркнул он. Также экс-министр финансов назвал «позором» сегодняшний уровень бедности населения, учитывая уровень ВВП и доходы государства.

Вторым вызовом, по мнению Кудрина, является технологическое отставание страны.

«Через 10—15 лет по улицам будут ездить беспилотные автомобили, появятся практически бессмертные люди в силу развития медицинских технологий, 13% профессий отомрет, но мы к этому не готовы, — констатировал он. — Существующая модель экономики, система образования за этими изменениями не успевают».

Среди кудринского списка вызовов также фигурируют риск международной изоляции и боязнь перемен.

Участники дискуссии согласились, что ответить на вызовы будущего мешает «желание государства все зарегулировать еще до того, как оно успело развиться».

«Поток миграции из России останавливается в Москве»

Одной из самых ожидаемых дискуссий стал разговор между Алексеем Кудриным и мэром Москвы Сергеем Собяниным на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций». По уровню инвестиций в качество городской среды Москва является абсолютным лидером среди российских регионов. Столицу представлял мэр, а вот про стратегическую необходимость сместить фокус с Москвы на регионы говорил экс-министр финансов.

«Мы должны раскрыть потенциал крупных городов, в которых есть связь бизнеса и интеллектуального потенциала, — уверен Кудрин. — Екатеринбург, Челябинск, Пермь могут стать мировой агломерацией. Томск, Новосибирск, Барнаул. Нам нужно расширить границы агломераций, создать новые центростремительные силы. Нам нужна мини-революция децентрализации. Нужно передать полномочия в регионы».

Кудрин также заявил, что Москва для этих городов — мощный конкурент. Но, по мнению Собянина, Москва не конкурирует с регионами, потому что все прямо зависят от столицы, она всех кормит: «Каждый десятый пенсионер в стране получает деньги от москвичей, каждый десятый пациент — тоже. Москва — это локомотив России во многих направлениях».

Модератор панели журналист Петр Косенко задал участникам дискуссии вопрос, правда ли, что из регионов в Москву едут «проездом», в основном направляясь за границу.

Собянин ответил на это, что Москва — защитник страны: «Мы останавливаем поток миграции из России».

Публика внимательно слушала диалог между спикерами о местном самоуправлении Москвы. Кудрин спросил: «Готова ли Москва сама передавать полномочия своим муницпалитетам?» Собянин неожиданно ответил, что Москва — сама муниципалитет и передавать полномочия просто некому. Кудрин аккуратно заметил, что это не совсем одно и то же, очевидно имея в виду, что Москва — вовсе не муниципалитет, как сказал мэр. Мэр сказал, что это теория, но на практике она — все равно муниципалитет.

«Перераспределение средств не поможет»

Дискуссия «Неравенство как ресурс развития регионов» развивала идеи спора градоначальника и экономиста: здесь эксперты обсуждали судьбу федерализма в России. Как отметил модератор секции — политолог Марк Урнов, — несмотря на декларируемый федерализм, на практике наша страна является унитарным государством с «чудовищным неравенством», которое как раз мешает эффективному федерализму

«Неравенство регионов зачастую переоценивается», — возразила Наталья Зубаревич. По ее словам, реальная проблема заключается в том, что «60% российских регионов не имеют четких конкурентных преимуществ». Помочь «середине» можно, только улучшив институты, для того чтобы такие регионы «сами у себя что-то откапывали». Эксперт пояснила, что не стоит надеяться решить вопрос неравенства посредством перераспределения средств. «В региональной политике любой страны существуют два пути: выравнивание слабых регионов или стимулирование развитых. Наша страна идет по третьему пути, где субъектом являются геополитические приоритеты, поэтому вопрос не в регионах, а в центральной власти», — сказала она.

Политолог Александр Кынев говорил о том, что желание власти унифицировать регионы превратилось в фетиш. «Это ничего не дает, но греет чье-то представление о прекрасном», — заметил эксперт.

Член Комитета гражданских инициатив (КГИ) Сергей Цыпляев, соглашаясь с участниками панели, подтвердил, что «военная модель полной вертикали лежит у представителей власти в голове». В долгосрочной перспективе, когда «пряники» кончатся, это может привести к бунту регионов, считает он.

«Необходимо убедить власть открыть второй фронт по отношению к регионам, то есть поддержать систему местного самоуправления. Избранный мэр — это главный конкурент губернатора и его ограничитель. Если такую систему не создать, то государственное здание будет висеть в воздухе», — заключил эксперт.

Подытожив обсуждение, Марк Урнов пришел к выводу, что решить проблему федерализма в России можно, лишь расширив политическую конкуренцию на всех уровнях. Однако присутствующие так и не смогли ответить на вопрос, каким образом этого можно достичь.

Цензура вместо борьбы с террористами

Дискуссию о том, как российские законы уничтожают интернет-отрасль и цифровые права граждан, провели сотрудники «РосКомСвободы». В начале выступления руководитель проекта Артем Козлюк отметил, что в этом году исполнилось пять лет не только самому проекту, но и интенсивной регулировке интернета в России: «Людям дают реальные сроки за публикацию своих мыслей в Сети, пакет Яровой ввел де-юре тотальную слежку за гражданами России, 1 января вступает в силу закон о деанонимизации мессенджеров. Надо хотя бы медленно переворачивать этот тренд — чтобы законы были о стимулировании развития прав граждан в интернете, а не только о запрете».

У нас в стране государственный регулятор ущемляет в своих правах интернет-пользователей и не выполняет свои настоящие обязанности, считает исследователь РосКомСвободы Александр Исавнин.

«Наше законодательство устарело, — говорит он. — Вай-фай по паспорту, сим-карты по паспорту, ключи от шифрования — все это не упрощает жизнь, а зачем-то усложняет ее. Блокировки наносят технический урон инфрастуктуре».

Исавнин продемонстрировал слайд с выводами о том, для чего на деле, оказывается, нужны блокировки: «имитация бурной деятельности спецслужб, фактическая цензура политической оппозиции». Далее последовала картинка из мультфильма «Двенадцать месяцев» с принцессой, которая фантазирует о подснежниках. «Вот у нас такие же принцессы сидят законы придумывают», — заметил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, на какую страну мы похожи после вступления в силу «пакета Яровой», Саркис Дарбинян, глава Центра защиты цифровых прав пользователей, неожиданно назвал Нидерланды, где государство тоже хранит контент, который пользователи передают друг другу, а также Францию, где после серии террористических актов прошлого года спецслужбы собирают личные данные о пользователях.

«Система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) не работает» — так начал свое выступление директор общества защиты интернета Михаил Климарев:

— 600 тысяч выданных ордеров на прослушку за прошлый год — и сколько доведено до суда? Резонансные дела замалчиваются, по тем же телефонным террористам ничего не было известно. Телефонных операторов тоже не нужно считать за идиотов. Они пытаются сэкономить и придумывают любые способы, чтобы уйти от внедрения СОРМ, которая все-таки стоит им огромных денег.

Вывод дискуссии получился следующий: государство усиленно регулирует права интернет-пользователей, потому что считает интернет слишком свободной средой, а на то, чтобы контролировать то, что требуется, у спецслужб не хватает компетенций.

На ОГФ-2017 также обсудили механизмы, обеспечивающие участие граждан в формировании комфортной городской среды, проблемы общественного контроля в сфере судопроизводства и развития адвокатуры. В рамках форума прошли панели, посвященные медиапространству, где эксперты рассуждали о глобальной миссии СМИ и «новые медиа». Кроме того, состоялись мастер-классы по получению грантов, гражданскому просвещению, а также работе с большими данными.