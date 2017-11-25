Это был день Пасечника

В пятницу стало известно об отставке главы самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого. Официально о ней объявил преемник — экс-глава министерства государственной безопасности (МГБ) Леонид Пасечник. Формальная причина — состояние здоровья Плотницкого. Он действительно пережил ранения и контузии, но еще в понедельник был намерен не сложить свои полномочия, а, напротив, пытался отправить в отставку министра внутренних дел Игоря Корнета.

Как уже рассказывала «Новая газета», Корнет не подчинился приказу. На улицах Луганска появились люди в военной форме, вооруженные стрелковым оружием и минометами. Они блокировали административные здания, прекратила вещание ГТРК «Луганск». Вечером во вторник в город вошла колонна военной техники. Несколько десятков грузовиков прибыли из соседнего Донецка.

Вскоре выяснилось, что в Луганске идет совместная «спецоперация» силовиков, лояльных Корнету, и МГБ «ДНР», по результатам которой была выявлена ячейка украинских шпионов и диверсантов, причем в ближайшем окружении Плотницкого. Это они, по версии спецслужб самопровозглашенных республик, распространяли «дезинформацию» о деятельности МВД и Корнета, которая спровоцировала решение о его отставке. При этом никаких обвинений в адрес самого Плотницкого не выдвигалось.

Фото: РИА Новости

В четверг днем он вместе с рядом доверенных лиц, в том числе с объявленными «украинскими шпионами» Ириной Тейцман (руководитель администрации), Анастасией Шуркаевой (глава ГТРК ЛНР) и Евгением Селиверстовым (начальник службы охраны главы республики) выехал на автомобильном кортеже в Россию.

По сведениям «Новой газеты», Плотницкий мог вернуться в «ЛНР» в должности главы, но отказавшись при этом от своей команды. Он не согласился с таким вариантом.

Однако совсем вычеркнуть Плотницкого из политической системы «ЛНР» было невозможно — его подпись стоит под Минскими соглашениями. Поэтому и вернется он как раз в качестве спецпредставителя Луганска по реализации Минска-2.

Тем более что до конца года планируется провести обмен пленными. Работа в этом направлении активизировалась в середине ноября, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с главами самопровозглашенных республик Донбасса. Ни Украина, ни «ЛНР—ДНР» не заявляли об отказе от проведения обмена.

В субботу утром «люди в форме» сняли блокаду с административных зданий (кроме здания МВД «ЛНР») и покинули улицы города. На заседании Народного совета «ЛНР» Леонид Пасечник, до войны работавший в СБУ и занимавшийся борьбой с контрабандой в Луганской области, был представлен в качестве врио главы.

Для его утверждения пришлось изменить конституцию самопровозглашенной республики — там не был предусмотрен такой казус, как уход главы в отставку по состоянию здоровья. Народный совет проголосовал единогласно.

Ожидалось, что Леонид Пасечник объявит о кадровых назначениях, но этот вопрос был отложен до понедельника. Поэтому пока сложно сказать, например, кто возглавляет МВД «ЛНР». Формально не отменен указ Плотницкого о назначении на эту должность Владимира Черкова, однако сам Черков был задержан так же, как прокурор Подобрый и военный прокурор Рахно.

Неизвестной остается также судьба личной охраны, сотрудники которой (ветераны боевых действий 2014—2015 годов, саперная рота Народной милиции «ЛНР») вернулись в Луганск, но не выходят на связь.