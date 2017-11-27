«Если моего сына не может принять Россия — то отпустите, дайте ему возможность улететь»

Поздно вечером 21 ноября нашего автора Али Феруза вывезли в Басманный районный суд, где осудили за нелегальную трудовые отношения с «Новой газетой». Он был приговорен к штрафу и — в очередной раз — к депортации. Это уже второе решение российского суда о депортации Феруза — однако оно, как и прежнее, приостановлено в связи с решением ЕСПЧ о невозможности выдворения Феруза в Узбекистан, где ему угрожают пытки и смерть.

Вот уже четвертый месяц Али находится в центре временного содержания мигрантов, готовящихся к депортации из России. Это режимное учреждение, по сути, тюрьма с некоторыми удобствами. Состояние Али — моральное и физическое — стремительно ухудшается. На прошлой неделе врачи заподозрили у него туберкулез, к счастью, не подтвердившийся.

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Али Феруз около двух лет пытался получить убежище в Российской Федерации, однако раз за разом наше государство ему отказывало. Сегодня его готова принять третья страна, для этого собраны все документы. Али готов покинуть Россию, он не совершал никаких преступлений, и его дальнейшее лишение свободы противоречит закону. Однако российская миграционная служба запрещает ему добровольный отъезд, ссылаясь на решение ЕСПЧ о запрете на депортацию.

Ситуация абсурдна и выглядит особенно циничной в связи с тем, что беззаконие прикрывается ссылками на закон.

Маме Али Феруза Зое Васильевне (гражданке России) на прошлой неделе провели сложную операцию. «Я прошу Вас, не волнуйтесь, — уговаривал ее Али, накануне ночью сидя в коридоре Басманного суда в ожидании приговора. — У Вас опять подскочет сахар, и операцию могут перенести».

Но мама не может не волноваться.