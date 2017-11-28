Медали уже не отнимут
Пока все обсуждают, зачем российским футболистам допинг, МОК пожизненно дисквалифицировал еще пятерых россиян
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Зря Григорий Родченков наехал на футболистов, пообещал доказать, что вся российская сборная образца чемпионата мира-2014 была участницей государственной допинговой программы. Видимых свидетельств какой-либо чудодейственной подпитки бездарная игра команды в Бразилии не обнаружила, как официально не обнаружилось и конкретных следов применения запрещенных веществ ни одним из футболистов, от Акинфеева до Щенникова. Если футбол в схему включили, а она принесла обратный результат, то Родченкову заочно стоит поставить на вид. Во всем остальном из того, что касается итоговых решений по «делу о российском допинге», юмора немного. Даже черного.
На фоне вестей, почти ежедневно приходящих из Лозанны, где заседает комиссия Дениса Освальда, футбольная история выглядит почти смешной. Серьезный допинг игрокам не особо нужен, а попадаются отдельные игроки чаще всего на глупости в виде марихуаны или кокаина (относительно свежий пример — дисквалификация полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко). Чтобы обкурилась целиком национальная сборная — такого не было никогда.
В список, правда, в качестве довеска попали еще 11 футболистов и футболисток, чьи имена в основном неизвестны. Считать частью допинговой госпрограммы парочку любителей марихуаны и уже отбывшую дисквалификацию футболистку не придет в голову даже самым изощренным «инквизиторам». Напомню, сборная России на прошлом чемпионате мира не вышла из слабой группы.
Тем не менее все 23 человека попали во вторую часть доклада Макларена — естественно, с подачи суперинформатора Григория Родченкова. Никаких оснований дать ход делу у ФИФА не было, да и желания предметно заниматься «делом 34-х» — тоже. Сообщили, что расследование ведется, но что и как они могли расследовать?
Не знаю, чем конкретно располагает Григорий Михайлович на этот раз. Наиболее вероятным представляется объяснение, что тогдашний глава Московской антидопинговой лаборатории героически прикрыл чей-то промах, благодаря чему в Рио российская дружина отправилась абсолютно чистой.
Есть еще вариант элементарного оговора, что может объясняться желанием нынешнего «врага номер один» всегда оставаться на виду, периодически подбрасывая поленья в костер. Чемпионат мира из-за разоблачений такого уровня у России в последний момент не отберут, хотя история с футбольным допингом может кому-то и пригодиться.
На основных фронтах борьбы все гораздо серьезнее. В то самое время, когда ломались копья по поводу футбола, число дисквалифицированных представителей зимних видов спорта увеличилось до 19. Среди очередных пяти пожизненно дисквалифицированных спортсменов оказались две участницы серебряной биатлонной эстафеты в Сочи-2014 — Яна Романова и внесшая решающий вклад в тот успех Ольга Вилухина. Вилухину, а заодно и всю сборную России, лишили и серебряной медали в спринте, после чего по общему количеству наград сочинские триумфаторы оказались уже на шестом месте. Пожизненно отстранен от Игр скелетонист Сергей Чудинов, лишены золота Олимпиады-2014 бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.
В том, что комиссия Освальда не помилует и оставшихся, можно не сомневаться. Правда, медалей в ближайшее время больше не отнимут — потому что по первому списку все уже отняли.
Мировая общественность выражает чувство удовлетворения в связи со свершившейся справедливостью, однако далеко не все довольны тотальностью процесса и механизмом осуществления наказания.
Сомнения посеяла обнародованная мотивировочная часть решения по лыжнику Александру Легкову. Обвинение, по сути, посчитало достаточным для пожизненного наказания победителя олимпийского лыжного марафона показания Григория Родченкова и его переписку. И судя по всему, тот же принцип будет использован и в отношении остальных дисквалифицированных, даже если у кого-то следы подмены проб отсутствуют.
Я не сомневаюсь в наличии схемы, подтвержденной доказательствами в виде показаний и переписки Родченкова с должностными лицами — свидетель слишком осведомленный, чтобы игнорировать его обвинения. Я не сомневаюсь и в том, что наказание наряду со спортсменами должны понести все авторы и исполнители, в том числе чиновники и само государство. Но мне кажется очень сомнительным и безоглядное «Гриша, верим!», и главное — степень наказания спортсменов. Если в системе доказательств отсутствует хотя бы одно, но важное звено, то оперировать понятием «пожизненная дисквалификация» по меньшей мере некорректно — слишком опасный создается прецедент.
Рассказ адвоката Родченкова о том, как его подзащитный несколько лет назад отказался выполнить личную просьбу тогдашнего министра спорта Виталия Мутко — с помощью допинга дискредитировать некоего украинского спортсмена, — выглядит откровенным перебором. Как, впрочем, скорее всего, и история с футбольной сборной России.
За футболистов бояться не стоит — за их спиной ФИФА, которой придется провести в России чемпионат мира. За спиной представителей зимних видов спорта нет никого.