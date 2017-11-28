Медали уже не отнимут

Зря Григорий Родченков наехал на футболистов, пообещал доказать, что вся российская сборная образца чемпионата мира-2014 была участницей государственной допинговой программы. Видимых свидетельств какой-либо чудодейственной подпитки бездарная игра команды в Бразилии не обнаружила, как официально не обнаружилось и конкретных следов применения запрещенных веществ ни одним из футболистов, от Акинфеева до Щенникова. Если футбол в схему включили, а она принесла обратный результат, то Родченкову заочно стоит поставить на вид. Во всем остальном из того, что касается итоговых решений по «делу о российском допинге», юмора немного. Даже черного.

На фоне вестей, почти ежедневно приходящих из Лозанны, где заседает комиссия Дениса Освальда, футбольная история выглядит почти смешной. Серьезный допинг игрокам не особо нужен, а попадаются отдельные игроки чаще всего на глупости в виде марихуаны или кокаина (относительно свежий пример — дисквалификация полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко). Чтобы обкурилась целиком национальная сборная — такого не было никогда.

В список, правда, в качестве довеска попали еще 11 футболистов и футболисток, чьи имена в основном неизвестны. Считать частью допинговой госпрограммы парочку любителей марихуаны и уже отбывшую дисквалификацию футболистку не придет в голову даже самым изощренным «инквизиторам». Напомню, сборная России на прошлом чемпионате мира не вышла из слабой группы.

Тем не менее все 23 человека попали во вторую часть доклада Макларена — естественно, с подачи суперинформатора Григория Родченкова. Никаких оснований дать ход делу у ФИФА не было, да и желания предметно заниматься «делом 34-х» — тоже. Сообщили, что расследование ведется, но что и как они могли расследовать?

Не знаю, чем конкретно располагает Григорий Михайлович на этот раз. Наиболее вероятным представляется объяснение, что тогдашний глава Московской антидопинговой лаборатории героически прикрыл чей-то промах, благодаря чему в Рио российская дружина отправилась абсолютно чистой.

Есть еще вариант элементарного оговора, что может объясняться желанием нынешнего «врага номер один» всегда оставаться на виду, периодически подбрасывая поленья в костер. Чемпионат мира из-за разоблачений такого уровня у России в последний момент не отберут, хотя история с футбольным допингом может кому-то и пригодиться.

На основных фронтах борьбы все гораздо серьезнее. В то самое время, когда ломались копья по поводу футбола, число дисквалифицированных представителей зимних видов спорта увеличилось до 19. Среди очередных пяти пожизненно дисквалифицированных спортсменов оказались две участницы серебряной биатлонной эстафеты в Сочи-2014 — Яна Романова и внесшая решающий вклад в тот успех Ольга Вилухина. Вилухину, а заодно и всю сборную России, лишили и серебряной медали в спринте, после чего по общему количеству наград сочинские триумфаторы оказались уже на шестом месте. Пожизненно отстранен от Игр скелетонист Сергей Чудинов, лишены золота Олимпиады-2014 бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.

В том, что комиссия Освальда не помилует и оставшихся, можно не сомневаться. Правда, медалей в ближайшее время больше не отнимут — потому что по первому списку все уже отняли.

Мировая общественность выражает чувство удовлетворения в связи со свершившейся справедливостью, однако далеко не все довольны тотальностью процесса и механизмом осуществления наказания.

Сомнения посеяла обнародованная мотивировочная часть решения по лыжнику Александру Легкову. Обвинение, по сути, посчитало достаточным для пожизненного наказания победителя олимпийского лыжного марафона показания Григория Родченкова и его переписку. И судя по всему, тот же принцип будет использован и в отношении остальных дисквалифицированных, даже если у кого-то следы подмены проб отсутствуют.

Я не сомневаюсь в наличии схемы, подтвержденной доказательствами в виде показаний и переписки Родченкова с должностными лицами — свидетель слишком осведомленный, чтобы игнорировать его обвинения. Я не сомневаюсь и в том, что наказание наряду со спортсменами должны понести все авторы и исполнители, в том числе чиновники и само государство. Но мне кажется очень сомнительным и безоглядное «Гриша, верим!», и главное — степень наказания спортсменов. Если в системе доказательств отсутствует хотя бы одно, но важное звено, то оперировать понятием «пожизненная дисквалификация» по меньшей мере некорректно — слишком опасный создается прецедент.

Рассказ адвоката Родченкова о том, как его подзащитный несколько лет назад отказался выполнить личную просьбу тогдашнего министра спорта Виталия Мутко — с помощью допинга дискредитировать некоего украинского спортсмена, — выглядит откровенным перебором. Как, впрочем, скорее всего, и история с футбольной сборной России.

За футболистов бояться не стоит — за их спиной ФИФА, которой придется провести в России чемпионат мира. За спиной представителей зимних видов спорта нет никого.