Симфония нулей и единиц

Фонд Егора Гайдара продолжает новый сезон проекта «Экономический факультет», в рамках которого ведущие российские эксперты рассказывают об экономике простым языком.

Следующую лекцию под названием «Человек и машина: выгодный союз или жесткая конкуренция?» прочтет директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант. Искусственный интеллект уже сегодня превосходит человека в огромном количестве задач, но вскоре начнет захватывать территорию творческого мышления. При помощи технологии больших данных самообучающиеся роботы смогут потеснить представителей самых далеких от рутины профессий — например, композиторов. Себрант расскажет, где лежат границы автоматизации и как искусственный и человеческий интеллект будут в будущем уживаться друг с другом.

Цикл публичных лекций Фонда Гайдара посвящен основным трендам экономики будущего: криптовалютам, блокчейну, искусственному интеллекту и большим данным. Главный вопрос, на которой пытаются ответить спикеры — как отличить структурные технологические трансформации экономики от кратковременных рыночных и маркетинговых «пузырей».

Лекция пройдет во вторник, 5 декабря, в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).