Кто бежит за биткоином?

В среду, 29 ноября, курс биткоина достиг рекордной отметки в $11,3 тысячи, притом, что еще в январе его можно было купить за $960. Криптоинвесторы за последние пару месяцев получили 150% прибыли, а первой волне пользователей биткоина было достаточно закинуть на кошелек $30 в 2010 году, чтобы сегодня войти в число долларовых миллионеров. И для «крипты» это далеко не предел: к примеру, валюта Stratis с начала года подорожала на 7500%. Разумеется, такая арифметика никого не оставила равнодушным. Проповеди о великом будущем криптовалют произносятся сегодня на фоне скептических ожиданий краха биткоин-«пузыря».

Обратная сторона колоссальной доходности — повышенная волатильность курса, свойственная всем криптовалютам. Вечером в среду, после достижения очередного исторического максимума, биткоин обвалился сразу на $2 тысячи. Для инвесторов подобная динамика — страшный сон, хотя на практике в дневных колебаниях криптовалют в диапазоне 20–30% нет ничего необычного.

На виртуальный курс влияет бесконечный поток новостей, от легализации биткоина в Японии и ICO (привлечение средств в криптовалютах) какого-нибудь стартапа до технических неполадок на криптобиржах из-за массового наплыва новых клиентов.

Здесь отсутствуют твердые корреляции, как между рублем и нефтью — никогда не знаешь, чем может быть обусловлен очередной скачок. К тому же на курс сильно влияет спекулятивный фактор: ежедневный объем биткоин-торгов не превышает нескольких миллиардов долларов, поэтому крупные инвесторы при желании могут манипулировать курсом.

Немалый вклад в волатильность «крипты» внес неутихающий хайп в интернете, который наводнил Сеть инструкциями по майнингу и привел к массовому дефициту видеокарт. Присутствие на рынке большого количества непрофессиональных трейдеров, которые часто совершают ошибки, делает цены на биткоины еще менее предсказуемыми.

Значит ли это, что пора «шортить» биткоины, делая ставку на снижение курса криптовалюты? Аналитики считают, что некоторый перегрев спроса на фоне моды на цифровые технологии действительно имеет место. Пытаться спекулировать на криптовалютах — крайне рискованное занятие, браться за которое не посоветует ни один финансовый консультант. Сегодня существует множество стратегий инвестирования в криптовалюты, не все из которых одинаково безопасны: можно просто купить биткоины и ждать роста, а можно собрать портфель из наиболее перспективных криптовалют или приобрести токены стартапов.

При этом нужно помнить, что все последние годы комментаторы регулярно сулили биткоину крах. Вместо этого каждый раз происходила коррекция курса (иногда очень серьезная, с потерей до 95% стоимости), после чего биткоин продолжал расти. Другой радикальный сценарий с отмиранием классических денег и распадом централизованного государства тоже пока не реализовался: напротив, традиционные институты неплохо справляются с интеграцией и регулированием криптоактивов.

Причем в будущем институционализация криптовалютных сделок только ускорится. NASDAQ и Чикагская товарная биржа уже анонсировали появление фьючерсов и опционов на биткоины. С одной стороны, для капитализации биткоина и инвесторов это огромный плюс — деривативы снижают риски и упрощают проведение операций. С другой стороны, легализация криптовалюты повлечет за собой налогообложение доходов и масштабную деанонимизацию транзакций.

Так, в среду Калифорнийский суд обязал крупнейшую биткоин-биржу Coinbase раскрыть персональные данные 14 тысяч человек, которые в период с 2013 по 2015 год совершали операции более чем на $20 тысяч в течение одного года.

Власти США недовольны тем, что из шести миллионов клиентов биржи меньше тысячи человек отразили криптовалютные доходы в своих налоговых декларациях.

Для инвесторов такое решение суда — скорее победа: изначально налоговики хотели получить информацию об абсолютно всех транзакциях Coinbase. Но противостояние регуляторов и криптоинвесторов по всему миру только начинается.

Биткоин-сообществу также предстоит ответить на идеологический вопрос: являются ли криптовалюты в первую очередь новым классом активов для инвестирования, «цифровым золотом», или же инновационной платежной системой? Из-за разногласий в этом вопросе в последние месяцы произошло несколько «хардфорков» — обновлений кода биткоина с расколом на несколько конкурирующих криптовалют. Впрочем, до сих пор инвесторы только выигрывали от происходящего.