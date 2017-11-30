Без оливье, но вы держитесь

Юбилейный, десятый по счету разговор премьера с журналистами начался необычно. За несколько минут до старта Сергей Брилев степенно обогнул пустую телестудию и по-хозяйски открыл лежащий на столе блокнот Дмитрия Анатольевича.

«Пустой!» — радостно воскликнул Брилев, давая понять, что никаких домашних заготовок нет. Так косвенно он отмел подозрения тех, кто предполагает предварительную согласованность вопросов.

Вопреки столь многообещающей прелюдии с первых мгновений разговора воцарилась скука предсказуемости. Речи оратора основывались на борьбе хорошего с отличным: экономика вошла в стадию роста; зафиксирована рекордно низкая инфляция; реальная зарплата растет; все социальные обязательства выполнены; деньги лучше хранить в рублях, так как этот самый рубль наконец-то отвязался от нефти. Благостную атмосферу тщательно оберегали журналисты. Фадеев спрашивал про «узкие места», Зейналова — про пенсии, Брилев делился своими впечатлениями от новых губернаторов. Не слишком разнообразил беседу репликой о рекордном урожае и новичок формата Полетаев, перешедший с НТВ на РБК. На фразе Медведева о необходимости «вкладываться в глубокую переработку зерна», случившуюся в конце первого часа разговора, стало совсем тоскливо.

И лишь один Михаил Фишман (телеканал «Дождь») отчаянно пытался держать оборону здравого смысла от торжества виртуальных побед.

Он задавал вопросы о стагнации, о ситуации с Серебренниковым и Малобродским, о внезапной смене губернаторов из числа варягов от политического класса, о многолетней несменяемости власти.

На все острые вопросы премьер отвечал столь же пространно и округло, как и на неострые. Видимо, на подобных мероприятиях ему помогает опыт, полученный в Большом театре. В пору своего короткого президентства Дмитрий Анатольевич не раз здесь бывал и даже торжественно открывал отремонтированную сцену. Уроки Большого даром не прошли. Дмитрий Анатольевич научился крутить рекордные 32 фуэте не хуже Светланы Захаровой, его коллеги по партии «Единая Россия». Он не сходит с выбранной точки, не напрягается, сохраняет легкое дыхание. Медведев вообще на редкость позитивный человек — не любит резкости и острых углов.

Не таков его оппонент Фишман. Тот почти в последнюю минуту умудрился прорвать ниагару убаюкивающих слов вопросом об Алексее Навальном. Михаил, вспомнив документальный фильм Навального о премьере, поинтересовался, не хочет ли герой фильма что-либо сказать его автору. «Я уже все сказал», — отрезал Медведев. И добавил, мол, нечего комментировать всяких «обормотов и проходимцев», раскручивая их таким образом. Именно по этой причине он и не подал в суд на Навального, хотя строго указал на необходимость усиления уголовной и административной ответственности за неисполнение решений суда.

Не в традициях премьера и формата застревать на негативе. Поэтому вопрос Фадеева о грядущих выборах обернулся сплошным общим местом. Все хорошо, а будет еще лучше, то есть в рамках действующей конституции и непременно с опорой на мнение народа. Сам Дмитрий Анатольевич в президенты не намерен выдвигаться, но собирается продолжить работу. В очередной раз премьер подтвердил: главное его достоинство — неукротимый повсеместный позитив.

Любой разговор лидера с нацией в наших широтах — жанр не столько документальный, сколько художественный. Тут следует оценивать не соответствие картинки реальности, но отточенность содержания, продуманность композиции, выверенность драматургии. Впрочем, для юбилейной встречи с прессой и эти критерии не очень подходят. Ее главный смысл — сеанс мягкой психотерапии от второго лица державы накануне предстоящего сложного года. Поэтому никакой «улюкаевщины», только мягкие пассы и благонамеренные речи. С этой задачей премьер справился отлично. В финальном монологе Дмитрий Анатольевич поведал кардинальное. Ему всегда нравилось то, чем он занимается, нравится и сейчас, поэтому он — счастливый человек.

В неформальном общении с журналистами, трансляцию которого вел «Дождь», счастливый человек приоткрыл тайны своего новогоднего стола, который будет непременно состоять из отечественных продуктов.

Да, и самое, пожалуй, важное — никакого салата оливье. Это вкусно, но неполезно.