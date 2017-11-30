Допинг, дело «Седьмой студии», следующий президент и фильм Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев в очередной раз встретился с журналистами российских телеканалов («Первый», «Россия», НТВ, «Дождь» и РБК) и в прямом эфире пообщался с ними на волнующие темы. «Новая» пересказывает самое интересное из интервью главы правительства

Россию пустят на Олимпиаду в 2018 году?

Мы в постоянном поиске выхода из сложившейся ситуации: и правительство, и президент. Наша позиция по допингу остается прежней: мы против допинга. У нас есть определенные проблемы, но мы будем с ними бороться. Но это ни в коем случае не ставит под сомнение наши результаты на Олимпиаде в Сочи. «Это в чистом виде политика, сомнений не осталось. Это касается и доклада Макларена, есть там и другие персонажи, типа Родченкова, дневники которого публикуют. Но это, как мне кажется, уже психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна прежде всего психиатрическая помощь, а никакая другая».

Что в правительстве думают о деле «Седьмой студии» и Кирилла Серебренникова?

Это дело очень резонансное и комментировать подобного рода вещи — неблагодарная история. Нужно разбираться, где в этом деле конкретные нарушения, а где — необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона. «Все крутится вокруг госзакупок и госуслуг, которые диктуют конкурентные требования, но как только мы переходим в творческий мир, это дает сбой». Система госзакупок и господрядов для учреждений культуры должна стать более лояльной, однако необходимо определить «границу» этой лояльности.

Правда, что Пенсионный фонд пуст и россияне могут остаться без пенсий?

Всякого рода негативная информация оставляет глубокую рану в душе. Вроде опровергли, но осадочек остается. Хочу сказать от имени правительства, в Пенсионном фонде все в порядке, деньги есть. Никаких проблем не будет вообще. Алексей Кудрин говорил про развитие пенсионной системы, а не про нехватку денег, его слова вырвали из контекста. Другой вопрос, что нам надо думать, как эти пенсионные накопления оптимизировать и как ими управлять. А пенсии проиндексируем, и не в феврале, как собирались, а в январе.

Почему Россию обвиняют в киберпреступлениях? И есть ли у нас проблемы с безопасностью?

Это расхожая и избитая песня, которую поют нам постоянно: что все хакеры мира — это агенты Кремля, и что мы только этим и занимаемся. Это — отдельный сформировавшийся мировой рынок. Все лезут ко всем, все пытаются следить друг за другом, поэтому упрекать в этом только нашу страну — это смешно. Для некоторых государств это превратилось в способ решения внутриполитических проблем. Нужно заниматься серьезными вещами в сфере кибербезопасности — противодействовать террористической угрозе. Но и Россия защищена от киберпреступлений не хуже других стран. Например, собственная платежная система «Мир» была создана не из-за санкций, а из-за злоумышленников в интернете.

«Мир очень уязвим, цифровые технологии уязвимы, полным полно всяких граждан-гавриков, которые вредят, принимая те или иные решения и воздействуя на сеть».

Есть ли что еще сказать о фильме «Он вам не Димон» Алексея Навального?

«Нет. Я все сказал. Других комментариев у меня нет, что тут комментировать. Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, на это и рассчитывают». Не подавали в суд, чтобы не раскручивать «создателей этих опусов и фильмов» . «Зачем мне создавать им дополнительно рекламу? Если они проходимцы, значит, они проходимцы». Но это не значит, что люди и организации, кого этот фильм затронул, не имеют права на защиту. В последне время было несколько судов, где информация из расследования была признана ложной, и теперь она подлежит устранению из источников информации. На создателях «этих опусов» лежит обязанность исполнить судебные решения. Если не исполняют, то за это должна быть административная или уголовная ответственность.

Будет ли Владимир Путин участвовать в президентских выборах?

Если он выдвинет свою кандидатуру, то «Единая Россия» и я лично как председатель будем его всячески поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом. Пойдет ли он от партии или решит собирать подписи, зависит от него самого. «Что касается меня лично, в текущем политическом периоде я себя в этом качестве не вижу». А если говорить о несменяемости, посмотрите на Германию — там годами у власти одни и те же политические силы.