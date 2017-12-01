От печали до радости

Зима пришла с метелью, а в Кремле прошла жеребьевка. По итогам действа следует, что 14 июня в «Лужниках» в матче открытия сборная с самым низким рейтингом среди всех участников примет вторую с конца рейтинга команду. Россия встретится с Саудовской Аравией.

А дальше пойдет по нарастающей: 19 июня в Санкт-Петербурге России играть с Египтом, 25 июня завершать групповой этап в Самаре с Уругваем. Кричать о том, что группа «А» — одна из самых проходимых, вряд ли стоит — непроходимых групп у России в финальных турнирах чемпионатов мира не было, а в кубковый раунд не вышли ни разу. Так что поостерегусь выдавать авансы и заранее сетовать, что в случае выхода первый же матч на вылет наверняка придется сыграть либо с Испанией, либо с Португалией — явными фаворитами соседней группы «В».

И вообще нет ничего бесполезнее, чем желать, а потом радоваться «удобным» соперникам. Вот в зале прямо во время церемонии раздались аплодисменты, когда из четвертой корзины первым был извлечен шар с Саудовской Аравией. То есть кто-то радости не скрывал, заранее положив в карман сборной России три очка. Но и в пустынях играть в футбол умеют, в чем россияне не так давно убедились в Катаре.

В бой саудовских футболистов поведет бывший тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци, а он толк в игре «от ножа» знает. Есть у соперника и малоизвестный широкой публике, но уникальный форвард Мохамед Аль-Сахлави, наколотивший в 14 матчах отборочного турнира 16 мячей.

Сборную Египта, между прочим, тренирует один из лучших, на мой взгляд, тренеров мира Эктор Купер, который умеет лепить команды буквально из ничего. А тут как раз было из кого — достаточно сказать, что в распоряжении аргентинца лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах, а вышел Египет из труднейшей африканской группы. Матч в Питере, скорее всего, станет ключевым для обеих команд, а в Самаре Россию проэкзаменует Уругвай — титулованная южноамериканская сборная, в цепкости и настырности равной которой на континенте нет. А есть еще лидер номер два атак «Барселоны» Луис Суарес со знаменитым зубным прикусом, и спорящий за лидерство с Неймаром во французском ПСЖ Эдисон Кавани — оба из лучших в мире охотников за голами. Не стоит забывать, что тренирует сборную Уругвая опытнейший и мудрейший Оскар Табарес.

Ни с кем из соперников россияне не встречались. По тренерскому рейтингу группа «А» — едва ли не сильнейшая. А так четверки получились более или менее равноценные, к «группе смерти» вряд ли какую можно отнести. Тут извлекавшие шары звезды футбола — а открывал главную часть действа патриарх отечественного и мирового футбола Никита Симонян, извлекавший шары из первой корзины – организаторов не подвели. У выглядевшего на удивление подтянуто и стильно Диего Марадоны, как и у Лорана Блана, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Форлана и Гордона Бэнкса для фаворитов рука оказалась легкой.

Разве что две группы выглядят посильнее других — под литерой «D» жребий собрал Аргентину, Исландию, Хорватию и Нигерию, под литерой «F» — Германию, Мексику, Швецию и Южную Корею. В первом кубковом раунде не исключена встреча Уругвая с Испанией, Франции с Аргентиной, Бразилии с Германией, Англии с Польшей, но до этого еще даже дальше, чем до первого стартового свистка.

…Разные я видел жеребьевки. Эта должна была стать особенной — шанс, что Россия еще раз примет чемпионат мира в обозримом будущем, равен нулю. Наверное, она бы такой и стала, если бы не фон, на котором разворачивалась церемония. И не московскую метель я имею в виду, а те тучи, которые идут из Лозанны и уже нависают над спортивной Россией. Футбол — праздник далекий, хотя и ставший ближе. А кары от Международного олимпийского комитета — совсем рядом. И пусть президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что даже отстранение России от Олимпиады в Пхенчхане не помешает проведению чемпионата мира в РФ, утешением это выглядело слабым.

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Владимир Путин в приветственном слове не без намека на ситуацию подчеркнул, что «дружба, спорт, честная борьба – эти ценности неподвластны никакой конъюнктуре». Кто бы спорил.