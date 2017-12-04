Помолился — и в СИЗО

Фигуранты уголовного дела подозреваются в изготовлении фальшивых документов, в соответствии с которыми у ОАО «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ) — дочерней компании «Роснефти» — образовалась фиктивная кредиторская задолженность на сумму 3,2 млрд рублей перед организацией, подконтрольной предполагаемым злоумышленникам. «На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Эти 300 миллионов были похищены еще в 2015 году. Хищению предшествовала серия судебных решений.

29 ноября 2013 года Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа было возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Нижневартовскнефтегаз», долги которого перевалили за 3,7 миллиарда рублей. Олег Сметанин в это время работал временным управляющим предприятия. Именно под его руководством компания погрязла в долгах, львиная доля которых образовалась, по версии следствия, благодаря липовым документам.

18 декабря 2013 года ОАО «Нижневартовскнефтегаз» было признано банкротом, Сметанин был назначен конкурсным управляющим компании-банкрота.

В апреле 2014 года в рамках дела о банкротстве появилось судебное решение о включении в реестр требований кредиторов долга ННГ перед ООО «Югорская автокомпания» на сумму 3 417 897 522 рубля 62 копейки (три миллиарда четыреста семнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать два рубля 62 копейки). Эта сумма выросла из 300 миллионов рублей, которые (по документам) еще 14 декабря 1998 года ОАО «Нижневартовскнефтегаз» одолжило у некоего ЗАО «АЛНИКО». За пятнадцать лет проценты накапали на общую сумму задолженности до столь астрономической суммы.

10 января 2007 года «АЛНИКО» переуступило право требования ООО «Югорская автокомпания».

По версии следствия, документы о кредите и переуступке права требования — фальшивые. Хотя все последующие судебные решения были вполне настоящими. К примеру, о замене ООО «Югорская автокомпания» компанией ООО «Реал-Север». В одном из судебных решений Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа записано: «…15.06.2015 между ООО «Югорская автокомпания» (цедент) и ООО «Реал-Север» (цессионарий) заключено соглашение об отступном, по условиям которого цедент передал цессионарию право требования в отношении ОАО «Нижневартовскнефтегаз» в общем размере 3 417 897 522 рубля 62 копейки, включенного в реестр требований кредиторов должника».

Именно на расчетный счет ООО «Реал-Север» Олег Сметанин, как уверяет следствие, перевел первый «транш» в размере 300 миллионов рублей в счет погашения долга. Правда, перед этим Сметанин получил благословение центрального аппарата «Роснефти». Перевод завизировал Сергей Богданов — в то время советник вице-президента «Роснефти» Игоря Майданника, возглавлявшего юрслужбу компании. Хотя, согласно корпоративным правилам «Роснефти» (как нам пояснили источники в компании), Богданов был обязан отправить право требования на проверку специалистам компании.

На отсутствие заключения профильных специалистов «Роснефти» при переводе 300 миллионов рублей на счет ООО «Реал-Север» и обратили внимание сотрудники службы безопасности и департамента внутреннего аудита «Роснефти», которые в ноябре 2016 года начали проверку центрального аппарата нефтяной компании. Были изучены несколько десятков тысяч документов. В том числе бумаги, связанные с банкротством ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и погашением долга. На всех документах стояли визы Сергея Богданова.

Алексей Комаров / «Новая»

Сотрудники службы безопасности компании установили, что генеральным директором ООО «Реал-Север» была оформлена Юлия Пилюгина, которая одновременно работала помощником Олега Сметанина в другом предприятии, также подконтрольном «Роснефти». Его банкротством, по совпадению, занимался Сметанин.

Все собранные материалы «Роснефть» передала в МВД. Дальше за работу взялись сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК ГУ МВД по Москве.

Сметанина оперативники задержали в его доме, в подмосковной Истре, Богданова — в Москве. Но тут же повезли бывшего советника вице-президента «Роснефти» в поселок Щапово Подольского района Московской области, где расположено его имение, занимающее четыре гектара. Там были проведены обыски и изъяты документы с оргтехникой. Один из оперативников, участвовавший в следственном мероприятии, рассказал «Новой», что когда Богданова доставили в Щапово, он попросил разрешения помолиться в персональной часовне, построенной на территории его имения. И следователь не стал отказывать в «последней» просьбе.

По версии следствия, хищение 300 миллионов рублей было лишь «пробным камнем», ведь схема была весьма рабочей, а 3 миллиарда — вполне реальными. В этих «операциях» были задействованы десятки людей. Поэтому аресты Сергея Богданова и Олега Сметанина, как предполагается, — не последние.