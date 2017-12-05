Один день Михаила Саакашвили. 7 фото

Фото: Reuters

Рано утром 5 декабря на киевскую квартиру Михаила Саакашвили приехали оперативники СБУ, уполномоченные генпрокуратурой на обыск. Политика, на днях устроившего Марш за импичмент Петру Порошенко, обвинили в попытке захвата власти в стране.

Соратники Михаила Саакашвили успели предупредить сторонников: призвали их как можно быстрее собираться у дома политика. Сам Саакашвили забрался на крышу здания, откуда обратился к людям с короткой речью о том, что дело в его отношении — грубая фальшивка: якобы Киев и лично Порошенко захотел таким образом устранить политического оппонента.

Здесь же, на крыше дома, Саакашвили был закован в наручниками СБУ. Его собирались доставить в прокуратуру для допроса.

Фото: Reuters

Когда спецназ СБУ усадил Саакашвили в машину, улица уже была перекрыта: сторонники политика разобрали часть брусчатки Костельной улицы, соорудив баррикаду, и сами встали поперек дороги.

Фото: Reuters

Примерно в это время СБУ раскрыла новые подробности «дела Саакашвили»: у следствия якобы есть сведения, подтверждающие финансирование акций Саакшвили близким Януковичу бизнесменом Курченко (в 6 вечера по местному времени на официальном сайте Генпрокуратуры появятся «видеодоказательства»).

А в центре Киева начались беспорядки. Сторонники Михаила Саакашвили окружили автомобиль с политиком, силой прорвавшись сквозь полицейское оцепление. Полиция применила слезоточивый газ...

Фото: Reuters

...но это не остановило протестующих. Через три часа им удалось вскрыть заблокированный фургон СБУ и вытащить Михаила Саакашвили на свободу. Политик был в наручнике.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Получив свободу, Михаил Саакашвили сразу объявил «поход на Раду», на митинге около которой призвал сторонников собираться для начала процедуры импичмента президента Порошенко. Отставки, по мнению Саакашвили, заслуживали и инициаторы его задержания: генпрокурор Луценко и руководство СБУ, аргументы которых политик назвал «фейковыми».

На пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко пообещал сделать все возможное для задержания Саакашвили и предложил самому политику явиться на допрос в среду, в 9:00 к следователю (подробнее о пресс-конференции читайте здесь).

Фото: Reuters

На момент публикации этого материала Саакашвили все еще выступал у Рады.