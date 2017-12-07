Исламистов победили к выборам

Президент России провозгласил победу над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Сославшись на доклад министра обороны Шойгу, Путин заявил, что террористы в Сирии «полностью разгромлены на обоих берегах Евфрата», что еще «могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов».

В роли то ли пресс-секретаря главы государства, то ли толкователя его слов пришлось выступить начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову, который пояснил, что президент имел в виду следующее: «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует».

Действительно, после того как 6 декабря сирийские войска под командованием генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, освободили населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха и соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга, основные силы «Исламского государства» можно считать разгромленными. Но говорить о том, что в Сирии не осталось территорий, подконтрольных террористам, все-таки рано.

Отряды ИГИЛ, оборонявшиеся у Абу-Кемаля и противостоящие Маядинской группировке, отошли в пустынные районы на востоке Сирии. У них пока еще есть ресурсы для сопротивления, хотя и не осталось под контролем крупных населенных пунктов.

Впрочем, на восточном берегу Евфрата, который преимущественно контролируется курдами, боевики ИГИЛ продолжают удерживать несколько населенных пунктов в районе сирийско-иракской границы. Раздробленные отряды ИГИЛ продолжают действовать и в других районах Сирии — в Восточном Хомсе, в Северо-Восточной Хаме, на юго-западе провинции Дераа.

Именно поэтому реляции о полном разгроме «Исламского государства» и победы над террористами выглядят несколько преждевременными. Хотя, с другой стороны, ничего странного в этом нет. И вот почему.

Окончательная и безоговорочная победа над «Исламским государством» анонсировалась еще в августе этого года. Тогда, выступая в эфире телеканала «Россия 24», министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение Дейр-эз-Зора от террористов станет ключевым событием в борьбе с ИГ: «Это такая основная точка на Евфрате, после взятия которой можно будет говорить о завершении борьбы с ИГИЛ».

Эти слова были произнесены 13 августа. А через двенадцать дней, 25 августа, командующий группировкой ВС России в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин с авиабазы Хмеймим выступил по телемосту с докладом, заявив, что после деблокады Дейр-эз-Зора «завершится разгром основных сил террористов ИГИЛ и ликвидация их последнего оплота на сирийской земле».

12 сентября в Дамаск прилетел министр обороны Сергей Шойгу и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Разговор пошел «в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии» (цитата по официальному пресс-релизу МО. — И.М.).

20 ноября состоялась встреча президентов России и Сирии в Сочи, после которой Владимир Путин завил: «Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается».

В контексте этих заявлени

очень странным выглядело бы затягивание с объявлением окончательной победы над «Исламским государством». А тут и повод — Владимир Путин объявил о своем участии в выборах президента России. Пришлось объявлять победу над «Исламским государством».

Очевидно, что эта победа еще не означает возвращения российской военной группировки из Сирии. Скорей, даже наоборот. 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении территории российского «Пункта материально-технического обеспечения» ВМФ России (ПМТО) в сирийском Тартусе. С Сирией этот вопрос был согласован еще в начале года, когда 18 января в Дамаске было подписано соответствующее соглашение. Однако документ до сих пор не ратифицирован Госдумой. Теперь же, после объявленной победы над ИГИЛ, можно предположить, что парламент еще до президентских выборов успеет одобрить российско-сирийское соглашение.

Авиабаза Хмеймим также не будет свернута. И подразделения ЧВК «Вагнера» возвращаться в Россию пока не собираются, потому как изначально нанимались для охраны объектов нефтедобычи, которые предварительно надо было отбить у террористов.

Видимо, единственное, что изменится в ближайшее время — из эфиров федеральных каналов исчезнут репортажи об участии группировки ВКС России в ликвидации террористического интернационала. Между тем в день объявления победы над «Исламским государством» террористы распространили видеозапись о сбитом ими вертолете ВВС Сирии.