Он в домике

Зачем тогда вот это все: тарарам на рассвете («берут» у нас, по традиции, среди ночи либо рано утром), пожарная лестница, силовые упражнения с героем, убегающим по скользкой крыше старинного дома с атлантами на фасаде, в двух шагах от Майдана, на глазах у множества людей?

То, что дело не в квалификации группы захвата, — факт. По словам генпрокурора Луценко, который объяснялся с депутатами Рады, 12 бойцов СБУ спецподразделения «Альфа» недавно отслужили в АТО и по закону, в случае попытки задержанного к бегству, имели право открывать огонь на поражение. При приеме на службу «альфовцы» проходят этапы отборочного конкурса, что исключает коллективное нарушение закона и невыполнение поставленной задачи. Никто из группы, насколько мне известно, дисциплинарно не пострадал. Значит, в последний момент приказ был отменен. Кем? Не дают ответа. Хотя в России подобным вопросом не и задавались бы. А в Украине он, то есть вопрос, уместен. Опять западные партнеры советуют проявить терпение?

Судя по реакции персон, к чьему мнению прислушиваются те, кто принимает решения, — да. «Нелегко добраться до истины, кто прав, а кто виноват в том, что происходит в Киеве, — признает Джон Хербст, бывший посол США в Украине и директор центра «Евразия», дипломатично избегая персоналий «Порошенко» и «Саакашвили». — Политикам и партиям нужно стремиться к установлению порядка и спокойствия и ни в коем случае не ставить под угрозу срыва внутренний мир и реализацию реформ». «Украина и так ведет войну на двух фронтах, — напоминает Уильям Тейлор, вице-президент Института мира в США и бывший посол в Украине. — И Украине не нужна третья война: против самой себя».

Опрос The Atlantic Council («Атлантический совет») неправительственного аналитического центра, исследующего тематику, связанную с НАТО, не оставляет сомнений, по крайней мере, в двух вещах. У США накопились неприятные вопросы к президенту Украины и его команде. Например, по поводу сопротивления формированию независимого антикоррупционного суда, из-за атак на НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) со стороны генпрокуратуры, из-за отсутствия реальных приговоров как бывшим, так и нынешним чиновникам-ворам. А Саакашвили, при всех его сомнительных поступках, беспокоит лишь по той причине, что стал для официального Киева политическим приоритетом.

Если после известного прорыва границы на КПП Краковец украинская пресса говорила о «позоре силовиков», неработающих институтах и отсутствии государственности, а президент заявлял: «Совершено преступление», имея в виду, конечно, не действия пограничников, то сейчас Порошенко выражал… благодарность. «Думал, меня трудно удивить, но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Спасибо ГПУ и СБУ за профессиональную защиту интересов государства. Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу.

Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», — написал он в Твиттере.

Признаюсь, когда в суматохе нашла президентскую цитату, стала перепроверять, что уже пропустила. Нет, Саакашвили на месте. Выступил со сцены палаточного лагеря своих сторонников близ Рады, на запястье картинно болтался «браслет» из наручников…

В конце октября Михаил Николаевич сделал селфи с ноутом в одной из палаток, куда, как указывал, отныне переселился. С веселой подписью: «Так выглядит мой президентский номер». Номер выглядел беспроигрышно. Арестовывать в постреволюционной Украине оппозиционного политика, неутомимого борца с олигархами, живущего в гуще народной, — оскандалиться на целый мир. А имидж «агента Кремля» на Михаила Николаевича в общественном сознании пока не налезает, хоть ты тресни.

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Несколько дней назад, еще в относительно спокойной обстановке, Саакашвили дал ресторанное интервью журналистке украинского интернет-издания «Страна», где отмахнулся от упоминаний о президентской палатке: «Я там уже две недели не появлялся». Он был уверен в силе образа. И не ошибся. Сначала люди легли под колеса СБУшного авто, потом приняли на ночлег.

Но, будто в скверном анекдоте, в среду, на рассвете, сотню силовиков очередной раз отправили задержать Саакашвили и доставить на допрос. Атака спецназовцев встретила ожесточенный отпор. Отбивались дубинами и металлическими прутами. С обеих сторон наверняка присутствовали те, кто воевал на Донбассе, в одном окопе… Появились раненые — с разбитыми головами. Как следствие, лагерь стал укреплять позиции, начал расти: правило Майдана работало без сбоев. Саакашвили написал в соцсетях, что перепутали палатку, не на ту напали. А вообще он готов встретиться со следователями СБУ, но только на территории протеста. Никого из протестующих после драки не задержали.

Президент молчал. Последние новости парламент узнал от генпрокурора Луценко. Теперь бывший глава Одесской облгосадминистрации, бывший гражданин Украины (цитирую) «с группой боевиков, которые его окружили, захватили комитет Верховной рады, который находится на территории гостиницы «Киев», выломали двери, выбросили оттуда работника управления государственной охраны, который охранял помещение, и там изволили отдыхать». Могу предположить: статус «боевиков» скоро получат несколько депутатов — сторонников Саакашвили.

В гостинице «Киев», высотке, что расположена через дорогу от Рады, живет часть иногородних парламентариев. Штурмовать ли отель следующей ночью? Ведь «боевики» — это же из лексики антитеррористической операции! Продолжать накапливать крутые уголовные статьи в отношении партии Саакашвили «Рух новых сил» — дополнительно к тем трем, что имеются? Например, «оккупация» номера в гостинице, находящейся на балансе управления делами аппарата Рады, тянет на 8 лет лишения свободы, если преподнести данный факт как захват госучреждения. Максимально, мотивируя мерами безопасности, ограничить доступ к информации для грузинских медиа, поскольку в Тбилиси состоялся масштабный марш в поддержку Саакашвили? 5 декабря в Украину не впустили репортеров двух ведущих каналов Грузии, 6 декабря отказали во въезде представителям грузинского Первого телеканала. Что еще придумать? Чем ответить на выпады западных экспертов? Складывается впечатление, что администрация Порошенко одновременно и склонна действовать силовыми методами, и не способна компетентно это делать.

Юристы уже успели проанализировать аудиодоказательства, предъявленные генпрокуратурой (см. «Новую» №136, «В двух шагах от Майдана»): даже при условии законности прослушивания записи не содержат убедительные доказательства относительно преступлений, в которых обвиняется Саакашвили и его окружение. Разве что у ГПУ найдутся бесспорные доказательства вины, не обнародованные в интересах следствия.

Лидер «Руха новых сил» объявлен в розыск. При этом он появляется на мітингах и на телеканале NewsOne, обещая, что до Нового года Порошенко в качестве президента не дотянет, и назначил на 9 декабря марш и вече на Майдане. Поиском и пленением его занимается в первую очередь Главное управление Национальной полиции. Не потому, что Саакашвили нашел минутку между штурмами и эфирами, чтобы подать в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о совершении преступления группой лиц во главе с генпрокурором Луценко и главой Службы безопасности Грицаком, которых обвиняет в злоупотреблении властью и служебным положением. А потому, что спецслужба уже ловила Михаила, но не поймала. Зато шеф МВД Аваков — именно тот человек, у кого с нынешней «головной болью» Порошенко давняя, открытая, взаимная вражда.

Министр, в отличие от президента, не имеет ни обязательств перед Западом, ни президентских амбиций (сам сказал!), ни сантиментов. Непростые отношения главы силовиков с главой государства совсем ухудшились, когда министр позволил островку протеста остаться под Радой, и тут же на сына министра надели электронный браслет, реанимировав старое уголовное дело, связанное с коррупцией. Но с учетом нарастания кризиса, Аваков способен взять на себя роль «душителя свобод» и лично Саакашвили. После того как Порошенко предложит ему и «Народному фронту» выгодный передел властных полномочий.