«Я буду с ними судиться»

Журналисты международного портала Bellingcat и их коллеги из российского онлайн-издания Insider опубликовали совместное расследование, в котором, как утверждают, идентифицировали российского генерала, причастного к трагедии малайзийского «Боинга». В частности, интернет-расследователи сообщают, что смогли установить личность боевика с позывным «Дельфин», и им оказался главный военный инспектор Центрально военного округа генерал-полковник Российской армии в запасе Николай Федорович Ткачев.

Генерал Николай Ткачев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Боевик с позывным «Дельфин» впервые был назван фигурантом официального расследования международной следственной группы JIT (в ее состав вошли Нидерланды, Бельгия, Украина, Малайзия и Австралия) еще осенью 2016 года. На записях телефонных переговоров между сепаратистами, которые были перехвачены СБУ и переданы голландским следователям, «Дельфин» также называл себя «Николаем Федоровичем». В 2016 году в JIT призвали всех, кто что-то знает о личности этого боевика, выйти на связь с правоохранителями любой из шести стран.

По сведениям «Новой газеты», достоверно установить личность фигуранта следователи JIT не могут до сих пор. Группе известно лишь имя и отчество «Дельфина», которое он использовал в телефонных переговорах летом 2014 года.

Оттолкнувшись от этих лишь сведений, авторы из Bellingcat и Insider начали собственное расследование. Журналисты изучили сообщения пророссийского блогера Бориса Рожина и экс-главкома армии «Новороссии» Игоря Гиркина, где они рассказывали о прикомандированном в Краснодон российском советнике в генеральском чине и позывным «Дельфин». Рожин и Гиркин рассказывали, что в задачу «Дельфина» входило структурирование местных разрозненных войск и налаживание координации между ними. Как указал Гиркин, «Дельфин» имел большой опыт штабной работы на территории России. Анализируя эту информацию, Bellingcat и Insider пришли к выводу, что за «Дельфином — Николаем Федеровичем» скрывается генерал-полковник из Екатеринбурга Николай Федорович Ткачев.

Bellingcat и Insider провели фоноскопическую экспертизу голоса «Дельфина» и сопоставили его с образцом голоса Ткачева, взяв у генерал-полковника телефонное интервью под предлогом беседы о Суворовском училище.

Сообщается, что экспертиза записей была выполнена независимо двумя лабораториями. Национальный центр медиакриминалистики в Университете Колорадо провел по заказу Bellingcat и Insider технический анализ записей и сделал вывод об «умеренной степени поддержки» гипотезы о сходстве двух голосов (moderately strong support).

В то же время Литовский центр судебной экспертизы помимо теханализа сделал еще и лингвистическое исследование. Выводы, к которым он пришел, не внесли полной ясности. Литовцы сравнили голос Ткачева с пятью записями голоса «Дельфина», перехваченных летом 2014 года СБУ. И заключили, что на двух записях голос «Дельфина» имеет «вероятное сходство» с голосом Ткачева, а еще на двух записях сходство имеет уже «высокую степень вероятности». Однако сравнение с еще одной записью «Дельфина» показало полное несоответствие с голосом Николая Ткачева (не совпадают «с высокой степенью вероятности»).

Поездка в Екатеринбург

Параллельно с Bellingcat и Insider свое исследование провела и «Новая газета». Установить всех ныне живущих Николаев Федоровичей в чине генерала оказалось не так просто. Генерал-полковник Ткачев из Екатеринбурга действительно оказался самым приметным. Его личность достаточно медийна — этот Николай Федорович нередко дает в Екатеринбурге интервью, участвует в официальных мероприятиях и получает награды от руководства страны. Ткачев родился в Запорожской области, хотя всю жизнь прожил в России.

Старшее поколение журналистов также помнит Николая Ткачева по чеченской кампании, в которой тот участвовал в числе высших командиров. Военный обозреватель «Новой» Вячеслав Измайлов говорит, что в чеченский период своей карьеры Ткачев находился в тени легендарного генерала Геннадия Трошева и нечасто контактировал с прессой. «Но я успел с ним пообщаться. Ткачев на той войне производил впечатление адекватного человека, в отличие, скажем, от Шаманова, который общался со всеми вокруг криком и приказами. Ткачев был уважителен», — вспоминает Измайлов.

В начале 2000-х имена Ткачева и Трошева фигурировали в материалах прокурорской проверки о злоупотреблении служебным положением при строительстве генеральских дач. Якобы генералы использовали для этой цели военную технику и личный состав «чеченского контингента». Впрочем, проверка ни к каким последствиям не привела.

Еще до обнародования совместной публикации Bellingcat и Insider «Новая газета» взяла интервью у Ткачева, в котором тот опроверг участие в событиях на юго-востоке Украины летом 2014 года. С 2012 года он все время находился в Екатеринбурге, что, по его словам, могут подтвердить его близкие люди и сослуживцы.

С Ткачевым мы встретились в штабе Центрального военного округа в центре Екатеринбурга. Невысокий, крепко сложенный мужчина лет 60-ти встретил нас в своем кабинете с табличкой над дверью «главный военный инспектор ЦФО генерал-полковник Ткачев Н. Ф.».

Ткачев одет в гражданский костюм, в углу его кабинета — огромный глобус, на котором Крым обозначен как часть Украины.

Разговор начали о 90-х годах на Северном Кавказе.

О Чечне

Говорить о Чечне Ткачев вызвался с охотой.

«Вы же помните, какие были времена при Ельцине. Как страна почти разваливалась. И Уральская республика тут пыталась образовываться, и Казань там что-то затевала. Вы же помните, сколько советников было у Бориса Николаевича из-за рубежа. Так и в Чечне. Там все были бандюги, со всего света. Как в Сирии сейчас за деньги воют со всего мира в ИГИЛе (запрещена в РФ — прим. ред.). Конечно, Масхадов и Басаев были чеченцы и даже служили в Советской армии, но встали, так сказать, на сторону своего народа. Для своего народа они были героями, а для нас — предателями… Был там самый настоящий мятеж. И надо было нам восстановить справедливость. И мы это сделали, переломили ситуацию, не дали распасться стране, сохранили Россию».

Генерал Николай Ткачев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Рассказывая о Чечне и «новогоднем штурме» Грозного, генерал-полковник Ткачев сам заводит речь об Украине («Был там в Грозном этот, как его… Яценюк»). Наша беседа плавно перетекает в обсуждение мировой геополитической обстановки («Америка хочет поддерживать вялотекущий конфликт у наших границ… Ну и, соответственно, черпать из Украины материально-технические средства, им Украина сильная тоже не нужна»).

Выясняется, что генерал Николай Ткачев пристально следит за новостями из Украины, а также самопровозглашенных республик и хорошо ориентируется в повестке мейнстримовых российских СМИ. Однако на мой вопрос, может ли он оценить военно-техническое оснащение «ДНР» и «ЛНР», Ткачев отвечает категорическим отказом. «Не знаю, не знаю. Не скажу. Анализом не занимался». Но вскоре добавляет: «По обученности они, наверное, уже превосходят украинские войска. Если верить прессе, которая пишет».

Об Украине

— Можно ли, по-вашему, говорить, что Украина, как и Россия в 90-е, тоже борется за сохранение своей страны? — спросили корреспонденты «Новой».

— Некорректно сравнивать, — ответил генерал Ткачев. — Каждый борется за свое, свой интерес. Хотя идея у них есть такая — сохранить страну. Но и мы тоже говорим, чтобы [самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР] были в составе Украины на правах автономий. Там же, на востоке, в основном русскоязычные. Мы вообще славянский народ все — Россия, Украина, Белоруссия. Никто никогда не думал, что такое будет [между нами]. А тут вот нате, опять сыграли деньги, продажные руководители… Я же сам родился на Украине и переживаю близко то, что там произошло. Все эти события, то, во что они превратили страну.

— Кого вы имеете в виду?

— А кого еще иметь? Западные силы, конечно, на чьи деньги они, все эти яценюки, раскачали страну. Американцы же живут за счет конфликтов. Создают конфликты и сами продают туда оружие, боеприпасы, и ВПК у них развивается, поэтому мир им невыгоден, невыгоден он ни Рокфеллеру, ни Ротшильду, сорросам всяким там разным…. Взяли под внешнее управление целую страну! Там даже Порошенко не самостоятельный игрок! Если скажет что-то не так, его уберут в тот же день и поставят послушного.

— Вы сказали, у вас на Украине живут родственники. Они такого же мнения?

— А я им политических вопросов не задаю. Спрашиваю «как дела?» и все. У сестры огород свой есть, газ есть, вода своя, они и живут, народ простой, далекий от всего этого [в политике], особо не рассуждают, но страдают. Брат на пять лет младше, ему тоже вопросов не задаю… А насчет республик этих… Раз уж мы начали там их [в ДНР и ЛНР] поддерживать, то и надо продолжать. И искать союзников нам надо. По каким-то вопросам с Китаем, по каким-то с Индией, Белоруссией…

Реакция на расследование

После обнародования материала Bellingcat и Insider «Новая газета» еще раз связалась с генералом Ткачевым и попросила его прокомментировать опубликованные сведения. Николай Ткачев заявил, что не знает людей, которые фигурируют под именами «Дельфин» и «Орион» (собеседник «Дельфина» в телефонных переговорах, перехваченных СБУ, 2014 года. Также называл себя по имени-отчеству «Андрей Иванович»), и повторил, что никогда не был в Краснодоне. «Они, блин, там понаписали такого, навыдумывали на всю страну! Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там [в Bellingcat и Insider] теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» — говорил Николай Ткачев.