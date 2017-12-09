«Не согласны», «сожалеем», «не полезно»

Федерика Могерини и Рекс Тиллерсон пришли в пресс-центр ЕС с наклеенными улыбками, чуть скрывавшими озабоченность и напряжение. Во всяком случае, были не в лучшем настроении.

Оба говорили о стратегическом партнерстве и союзничестве между Европой и Америкой. Но глава дипломатии ЕС половину выступления посвятила ближневосточной проблеме, а госсекретарь США начал с Северной Кореи, перешел к Ирану и (запрещенному в России) ИГИЛ, ни разу не упомянув ни Израиль, ни Палестину. Уходил от полемики.

После их коротких речей в зале было вырос лес рук, но пресс-секретарь Майя Косьянчич торопливо объявила, что пресс-конференция закончена. Такое здесь бывало разве что на визитах китайцев…

Это произошло в Брюсселе в прошлый вторник. А на следующий день Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим израильской столицей и перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Он знал отношение европейцев к этому давнему проекту, но загодя отправил в Европу своего эмиссара. Просто предупредить, как это принято между приятелями, или все же попытаться склонить к поддержке?

«Пресс-конференция» Тиллерсона и Могерини состоялась сразу после их двухсторонней встречи, а потом госсекретаря слушали на своем совещании министры иностранных дел 28 стран Евросоюза. Стенограммы заседаний Совета ЕС не публикуются, и о том, что там говорили министры, можно судить только по утечкам.

Евросоюз — не государство. У него фактически нет единой внешней политики, и отношение его членов к ближневосточному конфликту неодинаково. Спектр достаточно широк. Некоторые, как Чехия и Германия, больше поддерживают Израиль. Франция, где живут крупные мусульманские и еврейские общины, старается держать середину, часто, однако, склоняясь в сторону палестинцев. А Швеция три года назад и вовсе официально признала назависимое палестинское государство, вызвав гнев Израиля и произраильских лобби в Европе. Оглядка на Америку сильнее в странах Центральной и Восточной Европы.

В целом в мире, и особенно в Израиле, Евросоюз чаще воспринимают как пропалестинскую силу, потому что он последовательно клеймит Израиль за строительство еврейских поселений на Западном берегу. К тому же ЕС — главный донор финансовой помощи Палестине.

Для европейцев решение ближневосточной проблемы — это не геополитика и не престиж, а вопрос безопасности. Во-первых, стабильность за околицей. Во-вторых, спокойствие этнических и религиозных общин в своих странах. Европейцы убеждены, что силой палестинский конфликт не решить и нужна долгая, настойчивая, иногда кажущаяся бесперспективной работа по примирению. Можно совершенно аргументированно доказывать, что примирение невозможно, но и альтернативы пока никто не придумал.

Единого, без нюансов «одобрямс» или «осуждамс» на Совете ЕС с участием Тиллерсона не прозвучало. По итогам не получилось общего заявления 28 членов союза. Его, как сообщили «информированные источники», заблокировал представитель Венгрии — нынешнего enfant terrible Евросоюза. Консолидированную позицию выразила Могерини.

В ее словах звучали скорее досада и разочарование, чем осуждение. В любом случае ЕС по-прежнему считает США главным партнером в ближневосточном урегулировании. Обострилась проблема, но мир не перевернулся.

Объявление Трампа, по словам Могерини, сулит очень тревожные последствия. В условиях хрупкого мира оно может вернуть всех в еще более мрачное прошлое. Евросоюз продолжает стоять на том, что путь к решению конфликта между Израилем и Палестиной — это сосуществование двух государств, столицей каждого из которых будет Иерусалим.

Могерини сообщила, что ясно заявила Тиллерсону о несогласии с президентом США и что ее поддержали министры иностранных дел стран ЕС. Европа будет уважать нынешний международный консенсус по Иерусалиму до тех пор, пока статус города не определят путем переговоров обе стороны. А сейчас главное — избежать эскалации на местности.

Какие бы нюансы ни различали взгляды стран ЕС, в целом их правительства высказались в том же духе, что и Могерини: абсолютный приоритет — это безопасность Израиля при мирном сосуществовании в древней Палестине двух государств.

Ангела Меркель в паузе между заботами о преодолении политического кризиса в Германии поспешила не одобрить решение Трампа. Германское правительство не поддерживает американскую позицию, потому что статус Иерусалима должен быть урегулирован путем переговоров сторон на основе создания двух государств.

Великобритания слишком занята «Брекситом», но ее представитель в ООН Джонатан Аллен быстро среагировал, сказав, что его страна призвала США как можно скорее дать конкретные предложения по ближневосточному урегулированию. Лондон ясно дал понять, что не согласен с решением Вашингтона, которое «не полезно» в нынешней ситуации.

Эммануэль Макрон, который в обстановке чрезмерной занятости коллег в Германии и Великобритании все чаще делает заявки на лидерство в ЕС, назвал решение Трампа «достойным сожаления и неприемлемым для Франции».

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прямо осудил решение Трампа, а МИД Чехии объявил, что рассмотрит переезд своего посольства в Иерусалим только по результатам переговоров с ключевыми партнерами в регионе и в мире.

Евросоюз терпеливо продолжит изнурительную работу по примирению палестинцев и израильтян и созданию двух государств, потому что не видит в обозримом будущем альтернативы, кроме вражды, насилия и нестабильности, заражающих Европу и подогревающих терроризм. Он готов, судя по словам Могерини, пойти на любые меры, в том числе вывести за скобки разногласия с Россией, и в рамках ближневосточного «квартета» (вместе с США, Россией и ООН) «играть определяющую роль в перезапуске мирного процесса».

В понедельник в заседании Совета министров иностранных дел ЕС примет участие Биньямин Нетаньяху (его приезд запланирован задолго до выступления Трампа), а на следующее заседание, в январе, приглашен Махмут Аббас…

Брюссель