Общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания (ОНК) до недавних пор оставались единственным реальным и эффективным рычагом общественного контроля в стране. Но немногим более года назад Общественная палата (ОП) России так «профессионально» подошла к формированию ОНК в 42 регионах России, что в наблюдательных комиссиях правозащитников фактически не осталось.

А в марте этого года ОП уже в новом составе продолжила начатую предшественниками программу по уничтожению ОНК: назначения в комиссии 13 субъектов РФ прошли по старым, теперь уже привычным лекалам — правозащитников в ОНК вновь не допустили.

Все это, безусловно, не могло не сказаться на ситуации с защитой прав арестантов. По данным «Комитета за гражданские права», который возглавляет член СПЧ, известный правозащитник Андрей Бабушкин, только в его организацию за последний год увеличилось

количество жалоб на нарушения прав человека в ИВС на 340%,

на жестокое и унижающее обращение в полиции после задержания — на 227%,

на нарушение прав в СИЗО — на 153%,

на нарушение прав человека в ИК — на 154%.

В конце сентября ОП наконец-то известила о начале процедуры донабора в не полностью сформированные ОНК 30 регионов. А на днях ОП решила провести заседание рабочей группы по вопросам формирования и взаимодействия с ОНК субъектов РФ, в которую вошли в равной доле представители от Общественной палаты, аппрата омбудсмена, ОНК и Совета по правам человека при президенте России.

Представители СПЧ (Андрей Бабушкин, Валентин Гефтер, Михаил Федотов, Елена Масюк) на заседаниях рабочей группы неоднократно ставили вопрос о неправомочности требований сотрудниками аппарата ОП от членов рабочей группы расписок о неразглашении персональных данных кандидатов в ОНК.

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Есть основополагающая информация, без которой невозможно оценить потенциал кандидата. Это, в частности, опыт правозащитной работы и наличие рекомендаций. Кроме того, необходимо знать, кем и где работает кандидат. Это важная информация, поскольку в последние созывы в члены ОНК попали люди (не пенсионеры), давно нигде не работающие, а соответственно не имеющие легального заработка, но при этом далеко не бедствующие, а порой, наоборот, демонстрирующие роскошный образ жизни. На некоторых таких членов ОНК поступали неоднократные заявления от заключенных и их родственников о вымогательстве денег. То есть вполне правомочно в такой ситуации говорить о том, что подобные члены ОНК пришли в наблюдатели не для того, чтобы отстаивать права арестантов, а для того, чтобы зарабатывать на заключенных деньги.

Марат Сарсенбаев

Вот, например, одно из последних сообщений. Речь идет о члене ОНК Иркутской области Марате Сарсенбаеве, который был арестован 2 ноября 2017 г. по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сарсенбаев стал членом ОНК как раз осенью прошлого года, когда в ОНК не взяли правозащитников. А до этого он в звании подполковника по дискредитирующим обстоятельствам был уволен из полиции Иркутска. Вот и возникает вопрос и к аппарату Общественной палаты, и к ее Совету: как такой человек смог пройти через сито вашего спецконтроля? И почему уже больше месяца назад арестованный член ОНК Сарсенбаев не лишен Общественной палатой РФ мандата члена ОНК? Так что не зря начальник СИЗО-1 Иркутска полковник в/с Игорь Мокеев нынче встречает членов ОНК Иркутской области словами: «Теперь члены ОНК могут по одному посещать тюрьму, поскольку второй член ОНК уже постоянно на месте (согласно ФЗ-76 «Об Общественном контроле», члены ОНК могут посещать места принудительного содержания как минимум по двое. — Е. М.)».

Денис Набиуллин, член ОНК Москвы

Аналогичная ситуация на днях сложилась и в ОНК Москвы. Арестован Денис Набиуллин, ставший членом наблюдательной комиссии также осенью прошлого года. Набиуллина задержали по подозрению в мошенничестве. Как считает следствие, член ОНК Москвы Набиуллин обещал банкиру Ильдару Клеблееву (находящемуся уже больше года в СИЗО-1 «Матросская тишина» за мошенничество) за полмиллиона долларов поспособствовать его переводу в больницу, а затем и освобождению из-под стражи. При передаче денег в одном из московских кафе Набиуллин был задержан.

Что известно о Денисе Набиуллине? До того как стать членом ОНК, он полтора года работал в «Комитете за гражданские права» у правозащитника и члена СПЧ Андрея Бабушкина. В ОНК его рекомендовала Общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России», которую возглавляет также член СПЧ и доверенное лицо президента Путина Мария Большакова. По данным ЕГРЮЛ, Набиуллин является генеральным директором ООО «Стратегия», ООО «Сэм-техник», кроме того, он учредитель ООО «АМН-строй». Эти предприятия занимаются строительным и ремонтным бизнесом. Судя по финансовым отчетам, все эти ООО являются убыточными. Видимо, поэтому летом этого года Денис Набиулин стал директором в благотворительном фонде помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания и их семьям «Дисмас». Среди видов деятельности у фонда значится и деятельность по финансовой взаимопомощи. Может, передача денег в кафе и была той самой деятельностью по финансовой взаимопомощи?

Поговорим о рекомендациях в ОНК членами рабочей группы ОП. При отборе кандидатов в ОНК крайне важно знать город, в котором проживает претендент. Ведь есть огромные по территории регионы, где исправительные колонии находятся в отдаленных и труднодоступных местах, куда порой по несколько лет так и не могут добраться члены ОНК, проживающие в региональных столицах. Существуют еще и закрытые территории (ЗАТО), куда членов ОНК, не проживающих на этих территориях, просто не пропускают. Только в одной Московской области пять таких закрытых мест. Или, например, кандидат подал документы в ОНК не своего и даже не соседнего региона. Каковы мотивы человека, проживающего за 180 км от Москвы, идти в ОНК Москвы? Или почему житель Москвы хочет быть членом ОНК Мордовии?

Вот на все эти вопросы мы, члены СПЧ, и хотели получить ответы. Но аппарат ОП на все давал один и тот же ответ: мол, все получите только после подписания согласия о неразглашении персональных данных кандидатов…

Несмотря на крайнюю скудность информации, предоставленную членам рабочей группы, при желании о кандидатах в ОНК все-таки можно было что-то выяснить. Возьмем просто для примера первые две фамилии в алфавитном порядке из списка кандидатов в ОНК. Это кандидаты в ОНК Москвы. Под номером один в списке значится Боронин Вадим Геннадьевич. Под номером два — Гулютин Андрей Игоревич.

Боронины Евгений и Вадим (слева направо)

Итак, Боронин. В ОНК его рекомендовала общественная организация «Птица счастья». Упоминаний в СМИ о правозащитной деятельности Боронина нет. Хотя опыт правозащитной работы является одним из обязательных требований к кандидатам в ОНК. Где работает — неизвестно. По информации, имеющейся у членов рабочей группы, Вадим Боронин является братом Евгения Боронина, который осенью этого года в результате произошедшей ротации, не имея никакого опыта правозащитной работы, стал членом ОНК Московской области.

Ну а теперь о кандидате в ОНК Москвы под номером два — Гулютин Андрей Викторович. На заседании рабочей группы нам сообщили, что он журналист из «Ридуса» и что председатель ОНК Москвы Горшенин (кстати, сам непонятно каким образом оказавшийся в ОНК, поскольку правозащитной деятельностью никогда не занимался) дает ему рекомендацию.

Изображение: Youtube

Недолгие поиски дали результат. Оказалось, что о Гулютине еще пять лет назад писала «Новая газета» в статье «Лучше деньги верните. Заметки на полях провалившейся пиар-кампании». «Русским образом» (учредители Никита Тихонов и Илья Горячев. Оба приговорены к пожизненному заключению, в том числе за убийства, создание и руководство экстремистским радикально-националистическим сообществом «Боевая организация русских националистов» (БОРН). — Е. М.) был проведен ребрендинг и создан новый сайт Modus Agendi, главный редактор — Андрей Осипов. Это псевдоним Андрея Гулютина, по совместительству руководящего интернет-ресурсом «Молодой Гвардии Единой России». В прошлой жизни Гулютин известен как Мост, игравший в ультраправой группе «Хук справа» (неонацистская группа, официальный голос движения «Русский образ». — Е. М.), его в разговорах по скайпу (содержатся в материалах уголовного дела по убийству Маркелова и Бабуровой) упоминали убийца Тихонов и Илья Горячев».

В нынешней жизни Гулютин — главный редактор прокремлевского сайта «Ридус».

А рекомендовала Гулютина в ОНК региональная общественная организация по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг «Верум».

В условиях игнорирования Общественной палатой РФ мнения членов рабочей группы и правозащитного сообщества у вышеназванных претендентов от «Птицы счастья» и ритуально-похоронных услуг есть все шансы стать членами ОНК Москвы. Не потому ли секретариат ОП, присвоивший себе функции трактовки федерального законодательства, так настаивает на подписках о неразглашении «персональных данных» кандидатов?