Крестовый поход Трампа

Необходимо сразу уточнить, что перенос столицы Израиля в Иерусалим нужен администрации и лично президенту Трампу, а не США в целом, где мнения по этому поводу расходятся. Действия всех предшественников нынешнего президента в этом вопросе — яркий тому пример. Напомню, что реализацию закона, принятого Конгрессом и утвержденного Клинтоном еще в 1995 году, постоянно откладывали. А Трамп сдвинул дело с мертвой точки, и на то есть несколько причин.

Во-первых, это исполнение его предвыборного обещания.

Во-вторых, это отражение его убеждений — семья Трампа основательно связана с христианами-евангелистами и иудейской общиной Соединенных Штатов. А этот вопрос имеет для них принципиальное значение, так как Иерусалим — исторический город евреев, построенный евреями более 3000 лет назад, это душа еврейского народа, город-храм. А также город деятельности и мученичества Иисуса из Назарета.

И, наконец, в-третьих, утверждение новой столицы Израиля — это попытка снять остроту дискуссии вокруг самого Трампа и вмешательства России в процесс его избрания. То есть переключить проблематику с внутренней политики на внешнюю, связанную с Иерусалимом и Ближним Востоком. Выглядит это вполне последовательным и ожидаемым, хотя и половинчатым решением. США принимают Иерусалим в качестве столицы Израиля, но перенос посольства из Тель-Авива отложили на полгода. Вроде бы по технических причинам, а не по политическим.

Момент для решения об Иерусалиме выбран Трампом удачно, то есть когда партнеры США — Израиль и арабские страны — после периода Обамы укрепляют связи между собой в противостоянии Ирану. Конечно, решение США по Иерусалиму вызовет отрицательную реакцию палестинцев (и мы это уже видим), но лишь на уровне риторики и уличных проявлений недовольства. По расчетам Трампа, процесс консолидации арабов, израильтян и американцев против Ирана должен минимизировать реальный ущерб от заявления по поводу Иерусалима. Также и на уровне мирового сообщества — кроме деклараций и риторики, никаких существенных конфликтов эта история не вызовет.

Многие будут этой ситуацией играть в свою пользу. В том числе и Россия. Еще в апреле этого года МИД говорил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля (а также Восточный Иерусалим — столицей Палестинского государства), что, безусловно, еще больше укрепило бы отношения с Израилем. С другой стороны, на уровне деклараций Россия попытается поправить свой имидж в арабском мире, пошатнувшийся после сирийской операции, и напомнит о последовательной политике поддержки арабов. Тенденция с реальным признанием в будущем Иерусалима столицей Израиля сохранится, но Россия ее будет поддерживать гораздо аккуратнее и сбалансированнее, нежели США.

По существу, перенос столицы Израиля в Иерусалим — важный исторический момент, и он должен был когда-то произойти. И раньше считалось, что это решение может быть принято на последних стадиях урегулирования палестино-израильского конфликта. Но поскольку уже 22 года проблема переноса откладывалась, а реальных шагов по урегулированию так и не нашлось, команда Трампа пошла на своеобразный эксперимент. Если вопрос Иерусалима не мешает процессу восстановления мира (поскольку он статичен по факту), может быть, изменение статуса Иерусалима этому процессу поможет? Сейчас, в условиях новой реальности будет интересно посмотреть, действительно ли, как рассчитывает администрация Трампа, это подстегнет палестинцев к поиску шагов к урегулированию и отвадит их от практики осуждения Израиля в глазах мирового сообщества.