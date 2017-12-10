Свидетели второй свежести

В 2014 году Арбитражный суд Нидерландов присудил бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа рекордную компенсацию в 50 млрд долларов — за экспроприацию активов. Россия тогда заявила, что акционеры компании не имели права судиться в голландской юрисдикции, поскольку Россия не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, защищающий иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор постсоветских стран.

В 2016 году Окружной суд Гааги в этой части с РФ согласился и отменил решение арбитража. Акционеры ЮКОСа пошли с жалобой в Апелляционный суд. И 28 ноября 2017 года Россия представила в Гаагский апелляционный суд меморандум под названием «Возражения». Документ был снабжен материалами из уголовных дел руководителей ЮКОСа и намеком о якобы имевшем место подкупе одного из свидетелей в Гаагском суде — бывшего советника президента Путина Андрея Илларионова, плюс к тому в меморандуме содержалась ремарка о том, что топ-менеджер компании Платон Лебедев был «членом российского парламента» в 90-х годах и «отвечал за разработку законодательства» в части приватизации ЮКОСа.

Россия (ее позицию в споре с ЮКОСом обеспечивает Международный центр правовой защиты бывшего сотрудника МИДа Андрея Кондакова) дважды просила Апелляционный суд отложить крайний срок для подачи своих возражений, и вот в итоге адвокаты от РФ представили в суд 700-страничный документ, объясняющий, почему нужно отказать бывшим компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum (владели 70,5% ЮКОСа) в восстановлении арбитражного решения в их пользу.

Российская защита во главе с голландским профессором права Альбертом Яном ван ден Бергом ссылается на «новые свидетельства незаконных действий и злоупотреблений» экс-акционеров как во время приватизации ЮКОСа в 1990-х годах, так и во время арбитражного процесса в Гааге. В частности, Россия приводит показания, которые дал в 2016 году американскому суду в споре с экс-директором Yukos Group Дэниелом Фелдманом бывший топ-менеджер ЮКОСа Дэвид Годфри. Из его слов российская защита сделала вывод, что одна из структур Yukos Group осуществляла «секретные платежи» в вашингтонский Институт Катона, в котором работает бывший советник президента России Андрей Илларионов. По мнению РФ, делалось это в обмен на выступление Илларионова свидетелем в Гаагском арбитраже на стороне ЮКОСа. Арбитраж, подчеркивает РФ, базировал на его заявлениях часть своего решения.

Сам Илларионов на своей странице в живом журнале назвал все это ложью: «<…> Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании «ЮКОС» и похищения ее активов. Все, что я говорил об уничтожении ЮКОСа в суде, является правдой, и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки не могут это изменить». Еще один массив «возражений», представленных Россией, составляют материалы Генеральной прокуратуры о расследованиях в отношении фигурантов «дела ЮКОСа». В частности, письменные свидетельские показания бизнесмена Евгения Рыбина, которого журналисты называют «штатным свидетелем» Генпрокуратуры и СК по делам ЮКОСа. В 1990-х он был управляющим директором австрийской компании «Ист Петролеум», которая инвестировала в «Томскнефть» до того, как контроль над ней приобрел ЮКОС. Но ЮКОС не стал сотрудничать с Рыбиным, который, лишившись сверхприбыли, подал иски против ЮКОСа в Венский арбитраж за «незаконную приватизацию» «Томскнефти». Однако арбитраж, напротив, установил факт «сговора» между «Ист-Петролеум» и старым менеджментом «Томскнефти».

Впоследствии Рыбин стал свидетелем обвинения на процессах против как руководителей, так и рядовых сотрудников ЮКОСа, включая даже Светлану Бахмину. На некоторых процессах он имел даже статус потерпевшего, утверждая, что его пытались дважды убить (процесс над Алексеем Пичугиным и заочный суд над Леонидом Невзлиным).

Наконец, несколько лет назад Рыбин, прочитав репортаж «Новой газеты» о втором процессе Ходорковского и Лебедева, заявил мне, что готов дать интервью и поведать (цитирую дословно), что «Ходорковский торговал наркотиками и проститутками». «Новая» согласилась поговорить с Рыбиным — под диктофон. Но свидетель, увы, испарился.

И вот появился в Гаагском суде по просьбе российской стороны — с прежними показаниями, чтобы, очевидно, подкрепить одну из главных линий защиты РФ: доказать в Гааге, что ЮКОС нарушал закон.

Помимо Рыбина Россия привлекла к даче показаний в Гааге и других свидетелей обвинения, уже ранее свидетельствовавших против ЮКОСа в России либо в Америке. Один из них — бывший юрист компании Дмитрий Гололобов говорил в Гааге «о незаконной» приватизации ЮКОСа и выводе акций в офшоры. Недавно в отношении Гололобова, заочно обвинявшегося в хищении, в России прекратили уголовное дело и сняли с международного розыска.

Самое смешное в меморандуме — пункт 477, где Россия уделила внимание бывшему руководителю МФО «Менатеп» Платону Лебедеву. Называя его «олигархом», юристы от РФ пишут (цитата): «Лебедев даже был членом российского парламента и в данном качестве отчасти отвечал за разработку законодательства, играющего центральную роль в настоящем разбирательстве» (по вопросам приватизации ЮКОСа. — Ред.).

Известно, что Платон Лебедев никогда не занимал какую-либо государственную должность и не был депутатом или министром. Упреждая на будущее юристов от РФ, замечу: Лебедев никогда не являлся и главой Верховного суда либо его родственником (иногда пускают такие слухи).

Немалая часть меморандума посвящена Договору к Энергетической хартии. Россия, подписавшая этот Договор еще в 1994 году, но не ратифицировавшая, тем не менее его временно применяла — когда было нужно. Однако в случае спора с ЮКОСом заявила, что Договор противоречит российскому законодательству. В 2014 году Гаагский арбитраж постановил, что временное применение Договора Россией распространялось на все части документа, включая ст. 26 о порядке разрешения споров с инвесторами в международных арбитражах. Россия же настаивала, что применяла только те части, которые не противоречили российскому законодательству. В 2016 году Гаагский окружной суд, напомню, согласился с РФ, отменив решение арбитража.

То есть Арбитраж и Окружной суд по-разному интерпретировали положение Договора к Энергетической хартии. Как будет трактовать этот Договор Апелляционный суд в Гааге — покажет время.

Когда окончится долгий и громкий судебный спор, предсказать невозможно — разбирательство в апелляции еще продолжается. Сколько времени суд возьмет на подготовку решения, предположить тоже трудно.

В GML (владеет Hulley, Yukos и Veteran) «Новой» не стали комментировать «возражения» российской стороны, юристов, отметив, что раскрывать свои аргументы заранее не хотят, но, безусловно, «они будут очень важны для процесса в Гааге».