Дайте дышать!

В ночь на субботу Красноярск привычно затянуло смогом. В серый полдень 9 декабря горожане пришли на очередной экологический митинг — за право на чистый воздух. Некоторые в респираторах и лепестках, хотя накануне организаторы особо предупредили о запрете закрывать лица (требование закона), запрете политических лозунгов и агитации.

Это можно считать продолжением «весеннего наступления» — в марте, несмотря на информационную блокаду, собралось до двух тысяч, приняли список требований к власти. А можно считать и «сливом» протеста — сейчас пришло не более четырехсот человек. Общественных активистов «разводят». Одновременно с организаторами митинга «За чистое небо» заявку на проведение 9 декабря митинга-встречи Алексея Навального с красноярцами подал и местный штаб политика. Отказали и тем и другим, но экологам все же предложили сквер на окраине, а штабу Навального, и так уже ни на что, кроме окраин, не претендующего, отказали и там — в сто первый раз. Не привыкать, чего уж, но вот теперь грызутся и те, кому делить нечего. Кроме понятных манипуляций мэрии и местная пресса точно в другом городе живет — снова умудряясь почти ничего не говорить о митинге, как и весной.

Сейчас к той резолюции вернулись: что за 9 месяцев сделано? Власть реагирует на пожелания трудящихся в свойственной ей манере: создало министерство экологии и рационального природопользования, пересадив чиновников — раньше они сидели в министерстве природных ресурсов и экологии. Тонкая работа, потрясающая смена акцентов. Поскольку прежнего министра от должности отстранил суд (там уголовное дело), новым стал бывший прокурор. Он даже пришел на митинг — не выступал, слушал.

Но пока это мало очищает собственно воздух над городом. Для этого нужно наступать на интересы крупного бизнеса (в Красноярске два главных загрязнителя — активы Олега Дерипаски и Андрея Мельниченко).

Чиновники, как заведено, катают вату. На очередном недавнем совещании озвучена решительная мера: «нужно контролировать выбросы заводов, ТЭЦ, котельных и транспорта». Помимо того развивается давний тренд: в черном небе над Красноярском виноваты не КрАЗ (крупнейший в мире алюминиевый завод) и не ТЭЦ на буром угле, а печное отопление частного сектора и автотранспорт. Министр предложил ограничить въезд в центр города личного транспорта низкого экологического класса. (По данным полиции, из 366 тыс. автомобилей, зарегистрированных в Красноярске, новых, до одного года, 4%, а старше 15 лет — 32%.)

Кроме появления министра нынешний митинг ознаменован и появлением внушительного числа полицейских. Тщательный досмотр на входе. Многие за ограждение не пошли, оставшись снаружи контролируемого периметра.

По всем опросам экология — проблема № 1 для красноярцев или в числе первых. Но на митинге — 400 человек. На миллионный город. Это — полное неверие в любую общественную деятельность.

Активисты из народа вслед за экологическими департаментами крупнейших корпораций сосредоточились было на теории малых дел. Собирают использованные батарейки, фантики, сажают деревья и выпускают в небо шарики за экологию. Крупный бизнес любит такое финансировать — в регионе, бьющем все рекорды по промвыбросам в атмосферу. Впрочем, и малые дела ныне чреваты. Общественников, взявшихся развивать альтернативную сеть экологического мониторинга, вызывают в прокуратуру, гробят их проекты, отказывая в предоставлении официальных данных об уровнях загрязнения, и т.д.

«Я надеюсь, вместе с вами мы сможем отличить людей, болеющих за дело, от тех, кто просто на этом делает дешевый пиар», — говорит врио губернатора Александр Усс. Накануне он встретился с Мельниченко (в народе того зовут Яхтсменом, как раз перед митингом широко разошлась фотосессия в Тель-Авиве 29—30 ноября его яхты Sailing Yacht А). Городу в очередной раз пообещали новую трубу в 270 метров, чтобы увеличить площадь рассеяния выбросов на одной из ТЭЦ — крупнейшей и старейшей в Сибири, введенной в строй в 1943-м. Труба — народу. А также установку одного электрофильтра на одном из котлов. Андрею Федорову, гендиректору «СУЭК-Красноярск» (актив Мельниченко), Усс вручил почетную грамоту президента РФ.

Что до Дерипаски, он в Красноярске почти и не появляется. Его пиарщики рассказывают нам, что он — визионер, формирует повестку дня в мире, продвигая темы «зеленого» алюминия и углеродного налога, а его предприятия живут по принципам кайдзен — философии непрерывного совершенствования и бережливого производства, вывезенной Дерипаской из Японии. Сейчас ему уж точно не до города, который травят его заводы. За пару дней до митинга на его другом предприятии, ГАЗе, принимали президента, и после его заявления, что он пойдет на выборы, на сцену вышел Кубанский казачий хор, спонсирует который опять же Дерипаска.

Красноярск