Последний договор

Серьезные эксперты и российские официальные лица говорят о том, что вторая холодная война между Москвой и Вашингтоном уже началась, но еще, похоже, осталась самая малость: Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный 30 лет назад Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, который тогда обозначил фактическое окончание первой холодной войны.

Есть, конечно, еще Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3, но его в 2010-м в Праге подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев больше «для блезиру», чтобы придать видимость реальности объявленной тогда «перезагрузки» отношений. Россия до сих пор так и не добрала стратегических носителей ядерного оружия до положенных по СНВ-3 лимитов. К тому же этот мало что сокращающий или ограничивающий договор сам собой закончится в феврале 2021-го, а РСМД — бессрочный и запрещает целый класс вооружений, причем только для США и РФ, что давно раздражает начальников в Москве.

Взаимная ликвидация вооружений по договору РСМД давно закончена, наблюдательные миссии на ракетных заводах и прочие меры верификации завершились, а нарастающие в последнее несколько лет взаимные претензии и Москва, и Вашингтон отвергают — в отношении себя, естественно. Пентагон представил в Конгресс, в Белый дом, союзникам по НАТО и российским властям спутниковые снимки и некоторые другие разведданные об испытательных пусках на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области крылатой ракеты большой дальности (КРБД) наземного базирования 9М729, которая габаритами напоминает морскую КРБД (до 2500 км) «Калибр» — вроде тех, что многократно с 2015-го года использовались для ударов по Сирии. Вообще-то РСМД позволяет испытывать морские КРБД на суше, но Пентагон утверждает, что под 9М729 была разработана модифицированная боевая мобильная пусковая установка и развернута пара дивизионов новых ракет: один в Капустином Яру, а другой еще где-то в России.

Объявлено, что президент Дональд Трамп согласился ввести специальные дополнительные санкции с целью заставить РФ ликвидировать нарушения.

Пентагон планирует начать разработку новой сухопутной КРБД для развертывания прежде всего в Европе, если РСМД окончательно рухнет.

Шеф Пентагона, генерал армии Джеймс Маттис, месяц назад в Брюсселе доложил остальным министрам обороны НАТО данные об 9М729, которую на Западе именуют SSC-8, и настаивал на совместных дополнительных санкциях, иначе США будут действовать в одиночку. Идею многие поддержали, прежде всего Польша и Прибалтика, но Германия настаивает, что пока нужно действовать дипломатически. Крах РСМД неизбежно приведет к новому, как 30—40 лет назад «ракетному кризису» в Европе, и многим пацифистски настроенным немцам это точно не понравится.

Нет доказательств того, что КРБД 9М729 или иные российские сухопутные КР испытывалась на дальность больше 500 км в нарушение РСМД и Москва напрочь отметает любые обвинения как голословные, переходя, как и в истории с олимпийским допингом, в контрнаступление со встречными обвинениями. Основная российская претензия, которую не устает вслед за Генштабом повторять Путин, — это потенциальное использование шахтных пусковых установок наземной системы Aegis американских баз ПРО в Румынии и Польше для запуска КРБД BGM-109 Tomahawk вместо противоракет SM-3. Мол, румыны с поляками и не поймут, что ракеты уже подменили и что базы ПРО стали орудием упреждающего «обезглавливающего удара». Пентагон утверждает, что пусковые установки в Польше и Румынии модифицированы так, что противоракеты подменить невозможно и оперативно-тактический смысл подобной подмены неочевиден, но американские оправдания у нас не принимаются. Так же как и наши — в США.

Путин начиная с апреля 2007 года не устает повторять, что РСМД несправедлив, что это для России «одностороннее разоружение». Одновременно утверждается, что у России есть «разрешенные» КРБД «Калибр-НК» и Х-101/102 морского и воздушного базирования, и потому наземные ракеты ей не нужны. Впрочем, по словам Путина, если США из РСМД выйдут, «с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным».

С сентября 2015-го по Сирии было выпущено около полутора сотен разных отечественных КРБД, что выглядело неплохо, особенно морские пуски. Но стоило это дорого, и когда надо было добивать боевиков на берегах Евфрата, туда каждый день вместо КРБД летали тяжелые бомбовозы сбрасывать тонны фугасов. В России сейчас «Калибры» ставят и на дизельные подлодки, и на сторожевики-корветы, но всего по восемь универсальных пусковых труб на корабль. Или стреляют из торпедных аппаратов — и перезаряжение требует времени, и общий боеприпас ограничен, и в результате ракетные пуски по Сирии ни разу не были особо массовыми. Между тем в апреле в наказание за предполагаемое применение «Зарина» в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб два американских эсминца USS Porter и USS Ross выпустили за 14 минут по сирийской авиабазе Шайрат 59 КРБД BGM-109 Tomahawk.

По боевой мощи и эффективности один американский эсминец сравним со всем Черноморским флотом, а в США их сейчас 63 штуки и еще 22 крейсера и более 50 разных подлодок-носителей КРБД с вертикальными пусковыми контейнерами.

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Понятно стремление российских военных сбросить оковы РСМД. Наш корвет или подлодка сходны по боевым возможностям с одной сухопутной пусковой установкой КРБД, но стоит она в десятки раз дешевле, и ремонт-содержание несравненно дешевле, и экипаж много меньше, и наклепать можно сотню-другую, как «Искандеров-М», а соревноваться с США по числу морских и воздушных носителей — занятие бесполезное. Кроме того, в Генштабе и в Минобороны традиционно доминируют армейские генералы, и им, наверное, желательно заполучить собственное армейское оружие большой дальности, независимое от ВМФ и ВКС. Американские военные сейчас по залповому потенциалу КРБД воздушного и морского базирования превосходят РФ в десятки раз, им списывать РСМД меньше резонов, но от дополнительных сравнительно дешевых сухопутных установок тоже не станут отказываться.

Путин во время визита во Вьетнам 11 ноября заявил, что в пусковые установки ПРО в Румынии в нарушение РСМД американцы могут тайно загрузить ракеты Traident. Наверное, президент перепутал межконтинентальные баллистические ракеты Traident с крылатыми Tomahawk — и те и другие морские, и название начинается на «т», но в остальном отличаются кардинально. Впрочем, на официальном кремлевском сайте ошибку до сих пор не исправили и никак не прокомментировали. Может, ему так и доложили вместе с другими фейковыми разведданными, которые постоянно производят силовики, чтобы наращивать угрозы до полного разорения страны, как в первую холодную войну? 14 ноября Минобороны проиллюстрировало разведданные о поддержке американцами террористов в Сирии кадрами из компьютерной игры. Коренная ошибка была в том, что кадры опубликовали, а если бы послали в Кремль под секретным грифом, то главнокомандующий, наверное, принял бы все за чистую монету, поскольку не играет. А вот военно-промышленные комплексы по обе стороны океана никогда сами не откажутся сыграть во вторую холодную войну. И у нас, и у них сегодня публикуются всякие исследования и пишутся доклады о том, что вероятный противник неимоверно силен и злокознен, и можно страшно проиграть, если срочно не вооружиться и не модернизироваться и не потратить на то сумасшедшие триллионы.