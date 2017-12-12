Перекрещенный город

Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

С 8 декабря Красноярск закупорен смогом, между тем режим неблагоприятых метеоусловий (НМУ) первой степени опасности объявили на сутки только вечером 11 декабря. Горожанам на время НМУ предлагают город покидать или не выходить без острой надобности из дома. В декабре это уже второе официальное объявление режима НМУ.

9 декабря митинг «За чистое небо», который власти загнали на окраину, смог собрать лишь около 400 участников, но в соцсетях (где, кстати, о своем желании выйти на митинг заявляли тысячи) гнев и ярость бушевать продолжают. Один из поводов такой: почему режим НМУ объявлен с опозданием на три дня? Почему граждан не оповещают? Кто в ответе?

Скриншот страницы сайта krasnoyarsk.nebo

Вопросы эти родились в сервисе krasnoyarsk.nebo — альтернативной сети мониторинга воздуха. Создал этот проект дизайнер Игорь Шпехт. Он же ранее разработал Красноярску узнаваемый бренд — РЧН (режим черного неба — так в народе зовут режим НМУ) и крест, как символ отношения властей к городу. Символика ушла в народ, город самоидентифицировался. Так вот, после Шпехт установил сеть датчиков присутствующих в воздухе дисперсных частиц размером до 2.5 микрометров (они считаются самыми опасными для здоровья, но в Красноярске официальные посты их не улавливают и не анализируют).

Данные собираются на сайт, и можно отслеживать состояние городского воздуха в реальном времени. И эти данные резко расходятся с официальными, которые появляются с большим опозданием, когда в них и нужды нет.

Недавно Шпехта вызывали в прокуратуру. Датчики сертифицированы по технологии ВОЗ, каждый из них входит в общемировую сеть, данные которой ВОЗ признает. Но не Красноярск. Что делать со Шпехтом власть пока не решила, заседают. Дело в том, что проект некоммерческий, лицензированию подлежат юрлица или ИП. А он просто Шпехт. И делает все на собственном энтузиазме.

12 декабря Игорь запустил флешмоб. «Друзья, уже полгода мы с вами собираем средства и создаем свою сеть независимого мониторинга в Красноярске, делаем это, так как имеем право знать — чем мы дышим. Но наши чиновники решили иначе и пытаются с помощью проверок и судов запретить нам это делать. Основная претензия в том, что у меня нет лицензии на то, чтобы делиться с вами показаниями с приборов». Шпехт предложил горожанам делать селфи/фото с градусником (экраном телефона с прогнозом), ставить вопрос: «Мне тоже нужна лицензия?» и указывать хэштеги #ЗАЩИТИНЕБО, #НАШЕПРАВОЗНАТЬ. «Мы будем отстаивать свое право в суде!» Горожане призыву вняли.

Власть действительно положила с прибором на приборы общественников. Городу отказывают не только в чистом воздухе, но и в праве знать, чем и насколько он загрязнен. Официальная сеть мониторинга (о вставленной в пробоотборный зонд пластиковой бутылке, накрытой капроновым чулком, чтобы пыль не мешала), по мнению общественников, не соответствует нормам и необъективна. Хотя, как уверяют в Росгидромете, все проверки эти посты проходят исправно.

Власть не намерена терять монополию на то, чтобы самой мерять уровни загрязнения — хоть рутением-106, хоть бензапиреном, хоть фтористыми соединениями. И самой рассказывать об этом населению — тогда и столько, когда и сколько ей покажется нужным.

Или мы действительно к войне готовимся, когда автоматом все секретится?

Денис Горинов также создал приложение, в котором горожане могли узнавать в реальном времени уровни загрязнения. Данные — официальных постов. Горинову закрыли проект,

отказав в этих самых данных, поскольку он пересчитывал уровни по международному индексу, также Росгидрометом не признаваемом. Ну и лицензии нет.

Со стороны может показаться, что весь шум — ни о чем, и не этому бы вопросу быть главным. А, например: почему вообще красноярцев травят, почему власти регулярно, но «временно» согласовывают выбросы промышленности и ТЭЦ, превышающие все нормативы, почему нет должной очистки выбросов, чего ради красноярцы должны жертвовать своим и своих детей здоровьем ради прибылей Дерипаски Мельниченко? И т.д. Однако все эти вопрошания для Красноярска из разряда и «вечных», и риторических.

Весь строй местной жизни, вся машина госуправления, все пиар-отделы крупного бизнеса научились это общее недоумение и протест «сливать». На митинги всегда доставляют автобусом невзрачных людей с охапками плакатов, уводящих в сторону от главных проблем. «Буйных» высмеивают или стращают. Падких до денег или славы финансируют и перенаправляют: крупный бизнес охотно финансирует любую экологическую блажь, не выбивающуюся из теории малых дел, волонтерства, сугубо точечной самоорганизации. Лишь бы в основном все оставалось, как есть: грязные технологии, которым век уже исполнился или скоро исполнится, и — никакой деколонизации, никакой ответственности перед миллионным городом.

И поэтому самоуважение города может начать прорастать и укрепляться только из таких проектов, как у Шпехта и Горинова. Это долгая дорога, но ее никто за сибиряков не пройдет.