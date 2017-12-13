Как прервали «Полет пули»

Провокаторы заблокировали вход в зал, когда большинство зрителей уже зашли. Остальным сторонники пророссийских сепаратистов заявили, что «не будет фильма против русских». В акции участвовали активисты группировки SERB (ранее они нападали на Алексея Навального, Юлию Латынину, мемориал на месте убийства Бориса Немцова, оппозиционные митинги); члены Союза добровольцев Донбасса, учрежденного одним из бывших лидеров самопровозглашенной «ДНР» Александром Бородаем и бывшим министром госбезопасности «ДНР» Андреем Пинчуком (прежде организация занималась только «житейскими проблемами» воевавших на востоке Украины), а также «Союза десантников» (в частности, председатель Московского областного отделения организации Александр Крестьянов, лидер люберецкой ячейки Сергей Батарчуков и Артур Гавриков из Раменского).

Перед началом показа пожилой мужчина с длинными седыми волосами, стоя перед экраном, уговаривал зрителей не смотреть фильм, потому что «его сняли наши враги». Зрители, в свою очередь, уговаривали мужчину уйти. Показ начался, но уже через несколько минут члены Союза добровольцев Донбасса ворвались внутрь и накинули на проектор куртку, а лидер SERB Игорь Бекетов облил экран пахучей жидкостью.

Вскоре появились полицейские из ОВД «Арбат». По словам президента Артдокфеста Виталия Манского, дирекция «Октября» по его просьбе предупредила полицию еще накануне, когда организаторы получили первые угрозы (как выяснилось, безопасность мероприятий — это ответственность их устроителей). Прибывшие дежурили в кинотеатре, но долго ничего не предпринимали. При этом один из них, устав слушать настойчивые требования зрителей задержать провокаторов, пригрозил «вообще уйти» и заявил, что «стыдно такое показывать». Интересно, возможно ли было подобное бездействие охранительных органов на премьере скандального «Нуреева», куда съехалась государственная элита?

В итоге хулиганов все же вывели. Троих активистов SERB увезли в отделение, на них составили протоколы о неповиновении полиции.

Виталий Манский из соображений безопасности попросил зрителей покинуть зал. Люди выходили через коридор из бойцов ОМОНа, который провокаторы назвали «коридором позора». Посетителям Артдокфеста кричали: «Кровь жителей Донбасса на ваших руках!», называли их тупыми и безмозглыми. Старик на костылях, как в прописанной мизансцене, время от времени вскидывал голову и голосом из советского репродуктора постановлял: «Позор бандеровским запроданцам!»

Никита Гирин,

Елена Костюченко,

«Новая»

Вместо комментариев

Получить оперативные комментарии от ГУ МВД Москвы и Росгвардии не удалось. Хотя проблемы, поставленные в наших официальных запросах, интересуют не только редакцию. Каким образом осуществлялась охрана правопорядка во время Артдокфеста в связи с угрозой нападения? Как теперь московская полиция будет обеспечивать безопасность зрителей и гостей кинофестиваля, проходящего в здании посольства Чешской Республики? Какие меры административной и уголовной ответственности понесут нападавшие? А также почему возникла такая разница в организации безопасности зрителей премьеры балета «Нуреев» в Большом театре и Артдокфеста в «Октябре»? Пресс-служба ГУ МВД Москвы обязалась предоставить развернутый ответ руководства в течение семи дней. Ответ от представителей Росгвардии к моменту публикации не поступил.