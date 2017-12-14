Тринадцатый сезон одиночества

Большая пресс-конференция Путина началась без традиционного краткого доклада об экономическом положении и перспективах развития страны. В этот раз — очевидно, в борьбе за большую динамичность формата — решили сразу начать с вопросов журналистов. Последние курс на оживление поддержали не в полной мере: представитель издания Life неожиданно спросил, не скучно ли самому Путину участвовать в нынешних выборах. Президент ответил, что конкурентная политическая среда, конечно, предпочтительнее, но специфика России такова, что оппозиция серьезного вызова власти бросить не может. «Не самому же мне растить конкурента», — сказал Путин. Еще в 2007 году такая постановка вопроса совсем не казалась шуткой. На исходе «двух сроков подряд» в Кремле были озабочены выращиванием преемника, который так или иначе конкурировал бы с Путиным. По меньшей мере за статус человека, который тоже может занимать президентский пост. К 2024 году этот вопрос нешуточно встанет снова. Но сейчас можно в прямом эфире признаться: политика №2, даже в лице бывшего президента Медведева, в стране просто нет, а выращивать таких политиков кажется затеей вздорной. Вопрос от Life только на первый взгляд кажется вольнодумством, его реальный смысл состоит в том, чтобы показать, что у Путина нет и не может быть конкурентов в марте 2018 года — включая незарегистрированных кандидатов. Впрочем, к последним пресс-конференция еще обратится, когда на сцену выйдет журналистка Собчак.

Путин предсказуемо заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, — и это только усиливает изоляцию политика №1, который не только не сравнивается ни с кем, но и не имеет собственной партии, а просто пользуется «широкой поддержкой граждан». «Путинское большинство» живет уже долго, и теперь это, кажется, просто все те граждане, которые не хотят никаких перемен, выступая лишь за сохранение действующей политики социальных выплат. Путин считает, что страна не управляется в ручном режиме: большие объемы работы идут через правительство и региональные власти.

В этой схеме отсутствуют любые структуры, кроме голой вертикали исполнительной власти, не упомянуты не только персонально Медведев и «Единая Россия» в целом, но и парламент как таковой.

Военные расходы, по словам президента, останутся на достаточном для обороноспособности уровне, но так, чтобы не «разрушить экономику». Для обоснования этого баланса Путин рассказывает анекдот о кортике. Сын морского офицера выменивает личное оружие отца на часы, а тот спрашивает: «А если придут бандиты, убьют, изнасилуют?» Аргумент о том, что личное оружие является лучшим залогом спокойствия в обществе, наверняка бы понравился американским сторонникам Дональда Трампа.

Избегать «разрушения экономики» приходится и в контексте вопроса о пенсионной системе. Путина уже спрашивали во время «прямой линии» о том, планируется ли повышение пенсионного возраста, и тогда он дал понять, что этот вопрос отложен на период после президентских выборов, а сам он взвешивает мнения разных экспертов. Задолго до официального выдвижения на президентские выборы Путин рассуждал о долгосрочных экономических планах государства, т.е. демонстрировал, что и после 2018 года за судьбу страны отвечает именно он. Сейчас он снова сказал, что решение по пенсионному возрасту все еще не принято. Но из его слов можно было понять, что эксперты, утверждающие, что это неизбежная мера, в конечном счете оказываются убедительнее.

Журналистка Собчак, державшая в руках плакат с надписью «Против всех», предсказуемо получает право задать президенту вопрос и говорит, что для нее как для кандидата в президенты это единственный шанс вступить в дискуссию с Путиным, т.к. в дебатах тот не участвует.

Собчак задает прямой вопрос, боится ли Путин Навального и является ли этот страх причиной, в силу которой оппозиционного политика не допускают до выборов, но подвергают уголовному преследованию.

Президент задает встречный вопрос: хочет ли Собчак нового майдана? Ссылается на Украину, где теперь «по улицам бегают саакашвили», и вновь говорит о том, что повестка оппозиции должна быть конструктивной.

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Пресс-конференция занимает почти четыре часа. Путин не использует эту площадку для новых предвыборных обещаний. Собчак, которая политизирует в присутствии политика №1, у которого не должно быть конкурентов, фигуру Навального, становится, кажется, фактором нестабильности для всей кремлевской кампании. Даже если ее вопрос был согласован, такая открытая риторика ведет к неконтролируемым последствиям. На VII Форуме специалистов политических профессий, прошедшем в Подмосковье накануне официального старта президентской кампании, политтехнологи уже рассуждали о рисках массовых протестов после 18 марта.