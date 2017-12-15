Как пугают «навальнят»

После выхода в марте 2017 года фильма ФБК «Он вам не Димон» на акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального, неожиданно вышло невиданное за этот век число школьников и студентов. Что тут же обернулось репрессиями. Начали давить учителя и директора школ, преподаватели и руководство вузов, члены комиссий по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции. Призывали одуматься самыми разными способами: от угроз до реального отчисления, от штрафов, выписанных родителям, до их — родителей — увольнений за политическую активность детей. «Новая» вспомнила несколько самых ярких историй, чтобы — в том числе — выяснить, как теперь живется «репрессированным».

Первые новости о проходящих в школах «уроках политинформации» стали появляться сразу же после акции 26 марта.

30 марта в Томске учитель истории и обществознания Русской классической гимназии № 2 Виталий Хованский прочитал своеобразную лекцию, в ходе которой назвал учеников холопами англосаксов. «Либерализм и фашизм — два сапога пара. Вы че, совсем охренели?! Либерализм — это свобода недочеловека! Приравняли скотину к высокодуховным людям! Либерализм ведет человечество в ад! И вы поддерживаете в силу своего скудоумия англосаксов… Вы же холопы у англосаксов! Вы предатели, изменники и либерало-фашисты!»

Сергей Чайковский. Фото: Никита Гирин / «Новая»

Ученик, задавший вопрос, выложил видео в Сеть. Этим учеником был один из активистов томского штаба Навального — Сергей Чайковский. После того как история вышла не только за пределы школы, но и города, учитель и ученик помирились. «Я не хочу, чтобы его уволили. Я с ним не согласен, но преподаватель он хороший», — говорил Чайковский. Директор объявила учителю дисциплинарное взыскание и обещала не трогать ученика. В июне Сергей окончил школу. В вуз решил пока не поступать: пока год поработает в штабе.

Сейчас он один из самых активных волонтеров, всегда среди митингующих, часто — среди задержанных. В октябре, например, был задержан в Санкт-Петербурге на семинаре «Открытой России» — в итоге выписали штраф.

В апреле студентам Владимирского государственного университета показали фильм, в котором Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером. Перед зрителями выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба. На вопросы, почему вы сравниваете Навального с Гитлером, Быба ответила, что видеоматериал готовили не они, а она просто получила приглашение от администрации вуза и выполняет свою работу.

Спустя месяц в этом же городе заместитель директора по воспитательной работе школы № 15 Татьяна Агеева пригрозила детям изъятием из семей. Поводом стала опубликованная в интернете фотография, которую один из учеников сделал в штабе Навального. «Вот это ваше волеизъявление играет против вас. Под удар поставлены ваши родители: они не знают, где вы, а это первое плохое исполнение своих обязанностей; вы не готовы к занятиям в школе, а это второе плохое исполнение обязанностей; вы официально являетесь участниками, а это официально объявлено как группы экстремистской направленности, а это значит третье неисполнение обязанностей», — говорила она. В итоге руководство школы согласилось, что завуч «перегнула палку».

Когда Навальный заявил о митингах 12 июня, в учебных заведениях по всей стране начали принимать превентивные меры. Школьникам и студентам пришлось слушать лекции и угрозы. На давление пожаловались воспитанники учебных заведений Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Владимира, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Великого Новгорода, Белгорода, Якутска, Краснодара, Ставрополя, Салавата, Омска, Новокузнецка и Благовещенска.

В Самаре преподаватели школ и средних учебных заведений тогда получили рекомендации от местного министерства образования «об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников». Педагогам вменили в обязанность рассказывать детям о вредительской деятельности партии Алексея Навального, утверждая, что оппозиция преступна и разрушает устои государства.

«Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. Нужно обратить внимание ребят на то, что протестная активность носит временный характер. О поддержке Навального заявил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ». Необходимо обсудить с учениками формы противодействия экстремизму. В первую очередь — поддержать президента РФ В. Путина», — говорилось в рекомендациях.

Алмаз Имамов. Фото из соцсетей

С началом нового учебного года новости о подобных беседах стали появляться чаще. В сентябре студента первого курса Нефтекамского машиностроительного колледжа Алмаза Имамова за участие в митингах трижды вызывали к руководству. Во время разговора зам директора по воспитательной работе Зинфиры Салимьяновой с матерью студента представитель колледжа сказала: «Потому что мы живем в стране… и против действующего правительства мы не имеем права так говорить. В прошлые времена стреляли за это! Ставили вот и стреляли, понимаешь?!» Впрочем, развития инцидент не получил: сам Имамов рассказывал, что в колледже ему больше ничего не говорят.

В середине сентября 16-летний одиннадцатиклассник лицея № 41 Владивостока Семен Голубовский выложил в Сеть аудиозапись своей беседы с администрацией и инспектором по делам несовершеннолетних. Суть претензий заключалась в том, что ученик опозорил школу и что если бы могли, давно бы его отчислили.

Как рассказал «Новой» Семен, сейчас прессинг со стороны руководства школы пошел на спад, одноклассники поддерживают его или относятся нейтрально. «Могу сказать, что тот разговор на мое мировоззрение никак не повлиял, только закрепил мои позиции по некоторым вопросам. Подобного рода бесед больше не было. Сейчас учителя своего отношения ко мне не показывают. Определенное давление я продолжаю ощущать, но уже не со стороны школы. Мне не раз говорили, что я нахожусь в списке активных политизированных граждан, за которыми ведется наблюдение. Пару раз полиция пугала меня арестами. Но сейчас и этого нет».

В октябре в Кемерово дело дошло-таки до отчисления. Правда, студент напрямую к штабу Навального не имел никакого отношения. Из Кузбасского государственного технического университета из-за «образовавшейся академической задолженности» выкинули магистранта Александра Степанцова. На тот момент Александр был отличником и получал повышенную академическую стипендию. Сам Александр уверен: так хотели надавить на его девушку — координатора местного штаба Навального Ксению Пахомову. Через день после того, как история стала достоянием общественности, его восстановили в вузе. Сейчас, говорит он, обучение проходит в штатном режиме.

28 ноября в социальной группе калининградского отделения штаба Навального появилась запись, на которой директор школы № 50 Валентина Гулидова объясняет ученице 8-го класса Алине (в присутствии ее мамы), что не ее «дело в четырнадцать лет бороться с коррупцией». При этом директор пророчит: девочка загубила свою карьеру, а все ее действия впоследствии приведут к бунту и убийствам. Запись была сделана 9 ноября.

«Это первая подобная беседа, которую со мной проводили в школе, — рассказала «Новой» Алина. — Думаю, до этого директор не знала, что я поддерживаю Навального». Алина рассказывает, что после просмотра фильма «Он вам не Димон» «пришла в штаб, где сейчас являюсь волонтером и поквартирными обходами занимаюсь».

Для того чтобы убедить восьмиклассницу больше не делать подобного, директор обещает «сообщить в органы» и рассказывает о том, что ученица попала в списки ФСБ. «Если ты меня не услышала, ты загубишь свою жизнь, а карьеру ты загубила уже, потому что ты сейчас попадаешь в ФСБ. Ты попала в черный список», — бушевала Валентина Гулидова.

Девочку, которая пыталась объяснить, что ничего общего с вооруженным восстанием ее действия не имеют, директор не слушала: «Это будет бунт. Это будут убийства. И может быть, пострадаешь ты. Это будет все с зажигательными бутылками. Тебя же потащат за обе руки в этот воронок. Будешь упираться, будешь кричать: «Я свободный человек!» Все мы это знаем и проходили», — продолжала директор.

Мама Алину не поддержала: «После разговора с директором, она поверила в то, что у нас будут большие проблемы, и запаниковала. А папа отнесся к этому спокойно», — рассказывает Алина.

После публикации видео никаких санкций к школьнице пока применять не стали. В областном министерстве образования «Новой» сказали, что школы — учреждения муниципальные, поэтому с вопросами стоит обращаться в комитет по образованию Калининграда. Но его руководителя на месте не оказалось.

«Менять страну к лучшему могут только образованные граждане, поэтому задача наших детей — стремиться к получению новых знаний. Что касается разговора, необходимо принимать во внимание, что 14 лет — возраст кризиса у подростка, который перестает быть ребенком и становится взрослым и самостоятельным, и требует от окружающих, чтобы его именно так и воспринимали, отсюда внутренний протест. А директор учебного учреждения, разговаривая со своими воспитанниками, всегда должен помнить про этические нормы общения и о психологических особенностях детей разных возрастов», — прокомментировал «Новой» заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

Как рассказал руководитель штаба Навального в Калининграде Егор Чернюк, это не первый случай в регионе, когда учебные заведения пытаются надавить на учащихся: «Сотрудника штаба Олега Алексеева отчислили из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта».

Это произошло в июле. В приказе об отчислении сказано, что студентом вуза он перестал быть «в связи с противоправным поведением, выразившемся в проявлении неуважения к закону и суду в публичном пространстве, пренебрежении принятым порядком поведения в БФУ имени Канта». Как тогда поясняли сотрудники вуза, поведение и пренебрежение — это пост Алексеева в соцсетях с комментированием решения суда по отказу согласования шествия 12 июня и передача СМИ аудиозаписи разговора с директором.

Просто — критика чистого разума. Канта жалко.