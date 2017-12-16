Амнистия в пользу бедных

Копилка предвыборных бонусов для населения, самым заметным вкладом в которую пока что остается комплекс мер по финансовой поддержке российских семей, пополнится списанием налоговых долгов 50 млн граждан. Провести налоговую амнистию на сумму до 80 млрд рублей Владимир Путин предложил на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. В электоральном репертуаре Путина эта идея встречается не впервые: 6 лет назад он уже прощал россиянам долги, занимая пост премьер-министра. Новая амнистия обещает быть более широкой по охвату, но столь же косметической по существу.

Основная часть долгов, которые предлагается списать — 41 млрд рублей, — возникла «в силу несовершенства нашей налоговой системы», подчеркнул президент. Это задолженность по налогам, которые не только значительно ухудшают экономическое положение домохозяйств и бизнеса, но и не соответствуют интересам государства. Полного списка вредоносных налогов, как и причин их появления в российской фискальной системе Путин не озвучил, приведя в пример лишь взносы на капремонт. По данным деловых изданий, имеются в виду имущественные налоги (налоги на землю, транспорт и недвижимость), накопленные населением по состоянию на 1 января 2015 года, включая неуплаченные по ним пени. Дополнительные точечные льготы коснутся пенсионеров, инвалидов и ветеранов, которых освободят от кадастровых налогов на земельные участки (по крайней мере, в пределах 6 соток).

Еще трем миллионам человек власти простят 22 млрд рублей подоходного налога на условные доходы граждан — он начисляется при списании с физлиц долгов компаниями (например, когда банк списывает долги при личном банкротстве заемщика). Механизм, позволяющий облагать налогом «материальную выгоду» банкротов — нововведение, возникшее в налоговом законодательстве в 2016 году. Последняя целевая группа амнистии — 3 миллиона индивидуальных предпринимателей, которым спишут 15 млрд рублей неуплаченных страховых взносов. «Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — заявил Путин. Судя по его словам, обнулят лишь долги обанкротившихся предпринимателей, которые забыли официально закрыть ИП и поэтому продолжают получать огромные штрафы от налоговой.

Более точно перечень налогов, задолженность по которым подлежит списанию, будет определен в процессе подготовки соответствующих нормативных документов в Госдуме. Сейчас известно лишь то, что обращаться в налоговые органы гражданам не придется — все долги будут списаны автоматически и во внесудебном порядке.

«Может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат», — резюмировал свой план Путин. Под «оппонентами», похоже, подразумевается финансовый блок правительства, который на фоне роста дефицита бюджета превратился в главного поборника жесткой налоговой дисциплины. На самом деле это лукавство — бенефициаром налоговой амнистии (многие эксперты сказали бы, что это слишком громкое название для разовой акции такого плана), прежде всего, станут сами налоговые службы.

Фактически речь идет об адресном списании невозвратных долгов, которые сейчас обременяют бюджет бессмысленными административными издержками, либо долгов, возникших из-за разного рода сбоев в налоговой системе.

ФНС, Минфин и другие заинтересованные ведомства могут только искренне одобрить такой шаг. Много ли денег можно собрать с банкротов и разорившихся предпринимателей? При этом понятно, что с точки зрения стимулирования экономической активности бизнеса и ослабления долгового бремени населения эффект будет по большей части психологическим.

Объявлением амнистии президент заодно хочет подчеркнуть, что решение о налоговом моратории, принятое им в 2014 году, до сих пор в силе — несмотря на огромное количество новых платежей и сборов с бизнеса и граждан, которые были введены с того времени. При стагнации в экономике собираемость налогов только в этом году выросла почти на 20%. В следующем году нагрузка на бизнес увеличится более чем на 100 миллиардов рублей. Неудивительно, что налоговую реформу правительство предпочло заморозить — фискальная машина работает вполне эффективно. Достаточно и того, что президент в ручном режиме дает поручение снизить «несправедливую нагрузку» и исправить отдельные технические недостатки. Главное, что результат будет упакован как красивый новогодний подарок для избирателей.