YouTube по цене ТВ

В США Федеральная комиссия по коммуникациям (ФКК) отменила правило «сетевого нейтралитета», по которому провайдеры предоставляли потребителям равный доступ ко всему законному контенту в интернете вне зависимости от его источника. Теперь операторы смогут по своему усмотрению снижать скорость доступа к определенным видам трафика или вовсе его блокировать. Глава ФКК Аджит Пай заявил, что отмена сетевого нейтралитета будет способствовать инновациям и развитию интернет-отрасли в США, однако ни IT-гиганты (Google, Netflix, Twitter), ни эксперты так не считают.

Решение было принято тремя голосами против двух, при этом голос самого Пая, назначенного на должность при президенте Дональде Трампе, оказался решающим. Операторы Comcast, Verizon и AT&T отмену сетевого нейтралитета поприветствовали, они же сделали все возможное, чтобы взимать дополнительную плату за доступ к трафику, который считали конкурентным.

«Операторам в США удалось пролоббировать нововведения, им дали карт-бланш.

Теперь они получили возможность сделать платным доступ к мессенджерам или скайпу, к голосовому контенту или видео, отправку файлов. У них появилась очень широкая возможность для манипуляций»

, — говорит глава РосКомСвободы Артем Козлюк.

Новые правила регулирования еще необходимо провести через конгресс, однако это практически решенный вопрос, уверен директор российского общества защиты интернета Михаил Климарев. Дело в том, что крупнейшие мобильные операторы США, имея возможность легально лоббировать свои интересы, оплатили 230 конгрессменов и сенаторов, а сподвигло их на это падение спроса на телевидение.

«Телевидение в США исторически очень дорогое — порядка 100 долларов в месяц. У всех этих телеком-компаний (Verizon, Comcast и так далее) есть кабельный бизнес. Объем этого рынка по самым скромным подсчетам около 250 млрд долларов в год. И вот уже лет пять абоненты массово отказываются от кабельного телевидения в пользу стриминговых сервисов (YouTube, Netflix и других). Операторы теряют огромные деньги. Они все это и затеяли», — поясняет Климарев.

В защиту соблюдения правила сетевого нейтралитета выступили крупнейшие мировые интернет-компании и цифровые правозащитные группы. «Это начало долгой юридической борьбы», — предупредила в Twitter развлекательная компания Netflix. Команда Twitter также пообещала продолжить борьбу в защиту открытого интернета, отмечая, что «решение ФКК уничтожить сетевой нейтралитет наносит удар по инновациям и свободе слова». «Мы злы. Но борьба еще не окончена. Вы можете призвать конгресс остановить это», — сообщила пользователям Mozilla.

У компаний есть весомые основания подать на ФКК в суд. А все потому, что под опубликованными предложениями американского регулятора пользователи оставили рекордные 22 млн комментариев, при этом позднее выяснилось, что 7,5 млн из них на самом деле были разосланы ботами. Комиссия расследовать инцидент отказалась, теперь ей предстоит доказать в суде, что отмена сетевого нейтралитета действительно имела широкую общественную поддержку.

И хотя решение ФКК еще может быть пересмотрено, не исключено, что начавшийся в США процесс получит продолжение в других странах, считают эксперты.

«В перспективе подобную норму можно ждать и в странах Европы и в России. Я вижу риски. Наши депутаты могут по привычке сослаться на опыт западных товарищей и предложить подобный законопроект. Отмену сетевой нейтральности поддержат и наши сотовые операторы, которые неоднократно высказывались о том, что мессенджеры паразитируют на их инфраструктуре, и неплохо бы заставить их платить», — отмечает глава РосКомСвободы.

Как будет выглядеть мир без сетевого нейтралитета, можно посмотреть на примере Испании — единственной стране в мире, где он законодательно отменен.

«Например, услуги мобильной связи без доступа к интернету стоят пять евро, чтобы вас подключили к Центральной сети, надо заплатить еще пять евро, а чтобы посмотреть YouTube или другие стриминговые сервисы, надо заплатить еще пять евро, — рассказывает Михаил Климарев. — Безлимитный интернет в итоге обходится пользователям в 30 евро».