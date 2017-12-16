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Не допущены к выбору

Правозащитников тайком отсеяли из списка в члены ОНК

Фото: Анна Майорова / Ura.ru/ ТАСС

Общество

Елена Масюкобозреватель

Общественная палата (ОП) РФ разместила на своем сайте списки членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), прошедших по донабору, поздним вечером пятницы. Но скандал замять, конечно, не получится. Из-за необъяснимого и незаконного стремления не допустить попадания в составы ОНК правозащитников из списков для голосования пропала половина фамилий кандидатов. В итоге донабор в нескольких регионах не состоялся вовсе, а в Москве и области было выбрано менее половины квоты.

Еще в четверг вечером мне стали звонить журналисты из различных изданий с вопросом: «Разве вы не подавали свои документы на донабор в ОНК Москвы? Вас нет в списках для голосования». С моей точки зрения, такого быть просто не могло. Все кандидаты, подавшие заявления, должны быть в списках.

«В том списке, по которому я голосовал, вашей фамилии действительно не было, — сказал мне в телефонном разговоре член совета ОП Иосиф Дискин. — Но я не исключаю, что будет две волны голосования. В том списке, который я видел, были в том числе те кандидаты, у кого документы не в порядке. В таких случаях комиссия предлагает голосовать «против» с указанием конкретной причины: нет справки об отсутствии судимости, неправильно оформлена рекомендация организации и так далее. В списке, по которому я голосовал, было более 130 кандидатур, но никак не 200 с лишним (всего в ОП было подано 260 заявлений от кандидатов в члены ОНК - Е. М.)».

Иосиф Дискин. Фото: РИА Новости

Никакой «второй волны» голосования, как выяснилось, не будет. На сайте ОП появился комментарий председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Марии Каннабих: «В рамках прошедшей процедуры донабора совет Общественной палаты РФ определил 75 кандидатур, которые станут общественными наблюдателями в местах принудительного содержания. К сожалению, более 25 процентов заявлений общественных объединений о выдвижении кандидатур не соответствовали требованиям, установленным законодательством».

Мария Каннабих. Фото: РИА Новости

Еще раз: в опросных листах для голосования были фамилии половины подавших документы. Это, помимо Иосифа Дискина, подтвердили еще несколько членов совета ОП. Кроме того, в пятницу стало известно, что за члена совета ОП Елену Тополеву проголосовал ее помощник.

Мария Каннабих в телефонном разговоре была крайне удивлена тому, что я не прошла в состав ОНК Москвы: «А вы что, не прошли? Я не верю, что вас не было в списках для голосования. Вы должны быть, я же подписывала за вас».

«Я спросил Каннабих, что происходит, — рассказывает член СПЧ Андрей Бабушкин. — Она мне ответила, что опросные листы ОП соответствовали тем спискам, что дал СПЧ». Председатель СПЧ Михаил Федотов направил в ОП список кандидатов в ОНК, которые получили рекомендацию СПЧ с учетом правозащитной деятельности. Однако в ОНК Москвы не прошел ни один из них. А ОНК Дагестана, Волгоградской, Псковской, Тверской областей вообще остались без донабора, хотя кандидатов на вакантные места рекомендовал СПЧ.

«Это безобразие, — говорит председатель СПЧ, советник президента РФ Михаил Федотов. — Я хочу посмотреть этот список и сравнить с нашим списком. По этому вопросу я сформулирую свои претензии, и мы огласим их во вторник».

Михаил Федотов. Фото: РИА Новости

А теперь о новых членах ОНК Москвы. Вакантно было девять мест, однако членами ОНК стали только четверо из 26 претендентов. Вот четверка новых контролеров: В. Боронин, Д. Енаев, А. Мельников, Б. Эберт. Что известно об их правозащитной деятельности? Да ничего. Но есть у этих кандидатов кое-что общее. Дамир Енаев и Богдан Эберт работают в Фонде поддержки информационных технологий и внедрения технологий, программ для морально-этического, спортивного и патриотического развития населения «Добрые технологии». Енаев — вице-президентом, а Эберт — руководителем Центра военно-патриотического и гражданского воспитания фонда. Президент фонда «Добрые технологии» — Георгий Волков, член ОНК Москвы. Курирует этот фонд Дмитрий Галочкин — член ОНК Москвы, бывший член ОП.

Вот такой удивительный фонд «Добрые технологии», поставщик членов ОНК без правозащитного опыта.

«То, что произошло, — это бред, это абсурд, — говорит бывший председатель Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, а ныне председатель ОНК Московской области Антон Цветков. — В ОНК Москвы можно было набрать девять человек, они набрали только четыре. А в ОНК Московской области можно было набрать 14, а взяли четырех. Все, кто имел правозащитный опыт, не прошли, зато прошли люди без правозащитного опыта. Это нарушение закона. Я считаю, что нужно направить в ОП официальный запрос: «В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об общественных наблюдательных комиссиях», кандидат должен соответствовать формальным признакам, в том числе должен иметь опыт правозащитной деятельности. Пожалуйста, сообщите, какой у людей, попавших по донабору в ОНК, опыт правозащитной деятельности».

Вопрос, сформулированный Антоном Цветковым, я адресую секретарю ОП Валерию Фадееву. А кроме того: господин Фадеев, разъясните общественности, почему на голосование членам совета ОП дают сокращенные в два раза списки кандидатов в ОНК? Кто принимал решение о не включении моей фамилии в опросные листы для голосования? Почему за членов совета ОП голосуют их помощники? Ответьте нам, господин секретарь Общественной палаты РФ!

Валерий Фадеев. Фото: РИА Новости

 

Теги:
москва, онк, правозащитники

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