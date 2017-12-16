Не допущены к выбору

Общественная палата (ОП) РФ разместила на своем сайте списки членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), прошедших по донабору, поздним вечером пятницы. Но скандал замять, конечно, не получится. Из-за необъяснимого и незаконного стремления не допустить попадания в составы ОНК правозащитников из списков для голосования пропала половина фамилий кандидатов. В итоге донабор в нескольких регионах не состоялся вовсе, а в Москве и области было выбрано менее половины квоты.

Еще в четверг вечером мне стали звонить журналисты из различных изданий с вопросом: «Разве вы не подавали свои документы на донабор в ОНК Москвы? Вас нет в списках для голосования». С моей точки зрения, такого быть просто не могло. Все кандидаты, подавшие заявления, должны быть в списках.

«В том списке, по которому я голосовал, вашей фамилии действительно не было, — сказал мне в телефонном разговоре член совета ОП Иосиф Дискин. — Но я не исключаю, что будет две волны голосования. В том списке, который я видел, были в том числе те кандидаты, у кого документы не в порядке. В таких случаях комиссия предлагает голосовать «против» с указанием конкретной причины: нет справки об отсутствии судимости, неправильно оформлена рекомендация организации и так далее. В списке, по которому я голосовал, было более 130 кандидатур, но никак не 200 с лишним (всего в ОП было подано 260 заявлений от кандидатов в члены ОНК - Е. М.)».

Иосиф Дискин. Фото: РИА Новости

Никакой «второй волны» голосования, как выяснилось, не будет. На сайте ОП появился комментарий председателя Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Марии Каннабих: «В рамках прошедшей процедуры донабора совет Общественной палаты РФ определил 75 кандидатур, которые станут общественными наблюдателями в местах принудительного содержания. К сожалению, более 25 процентов заявлений общественных объединений о выдвижении кандидатур не соответствовали требованиям, установленным законодательством».

Мария Каннабих. Фото: РИА Новости

Еще раз: в опросных листах для голосования были фамилии половины подавших документы. Это, помимо Иосифа Дискина, подтвердили еще несколько членов совета ОП. Кроме того, в пятницу стало известно, что за члена совета ОП Елену Тополеву проголосовал ее помощник.

Мария Каннабих в телефонном разговоре была крайне удивлена тому, что я не прошла в состав ОНК Москвы: «А вы что, не прошли? Я не верю, что вас не было в списках для голосования. Вы должны быть, я же подписывала за вас».

«Я спросил Каннабих, что происходит, — рассказывает член СПЧ Андрей Бабушкин. — Она мне ответила, что опросные листы ОП соответствовали тем спискам, что дал СПЧ». Председатель СПЧ Михаил Федотов направил в ОП список кандидатов в ОНК, которые получили рекомендацию СПЧ с учетом правозащитной деятельности. Однако в ОНК Москвы не прошел ни один из них. А ОНК Дагестана, Волгоградской, Псковской, Тверской областей вообще остались без донабора, хотя кандидатов на вакантные места рекомендовал СПЧ.

«Это безобразие, — говорит председатель СПЧ, советник президента РФ Михаил Федотов. — Я хочу посмотреть этот список и сравнить с нашим списком. По этому вопросу я сформулирую свои претензии, и мы огласим их во вторник».

Михаил Федотов. Фото: РИА Новости

А теперь о новых членах ОНК Москвы. Вакантно было девять мест, однако членами ОНК стали только четверо из 26 претендентов. Вот четверка новых контролеров: В. Боронин, Д. Енаев, А. Мельников, Б. Эберт. Что известно об их правозащитной деятельности? Да ничего. Но есть у этих кандидатов кое-что общее. Дамир Енаев и Богдан Эберт работают в Фонде поддержки информационных технологий и внедрения технологий, программ для морально-этического, спортивного и патриотического развития населения «Добрые технологии». Енаев — вице-президентом, а Эберт — руководителем Центра военно-патриотического и гражданского воспитания фонда. Президент фонда «Добрые технологии» — Георгий Волков, член ОНК Москвы. Курирует этот фонд Дмитрий Галочкин — член ОНК Москвы, бывший член ОП.

Вот такой удивительный фонд «Добрые технологии», поставщик членов ОНК без правозащитного опыта.

«То, что произошло, — это бред, это абсурд, — говорит бывший председатель Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, а ныне председатель ОНК Московской области Антон Цветков. — В ОНК Москвы можно было набрать девять человек, они набрали только четыре. А в ОНК Московской области можно было набрать 14, а взяли четырех. Все, кто имел правозащитный опыт, не прошли, зато прошли люди без правозащитного опыта. Это нарушение закона. Я считаю, что нужно направить в ОП официальный запрос: «В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об общественных наблюдательных комиссиях», кандидат должен соответствовать формальным признакам, в том числе должен иметь опыт правозащитной деятельности. Пожалуйста, сообщите, какой у людей, попавших по донабору в ОНК, опыт правозащитной деятельности».

Вопрос, сформулированный Антоном Цветковым, я адресую секретарю ОП Валерию Фадееву. А кроме того: господин Фадеев, разъясните общественности, почему на голосование членам совета ОП дают сокращенные в два раза списки кандидатов в ОНК? Кто принимал решение о не включении моей фамилии в опросные листы для голосования? Почему за членов совета ОП голосуют их помощники? Ответьте нам, господин секретарь Общественной палаты РФ!