Дедки с «бабками»

Замечательная новость: целая категория наших граждан распрощалась с бедностью. Кто они такие? Ну эти, которые скользят по льду с клюшками… Да нет, не хоккеисты — пенсионеры.

Пенсионерам, как и хоккеистам, есть, оказывается, на что вставить недостающие зубы — их доходы уже превышают прожиточный минимум.

В России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, — об этом оповестил страну и мир Пенсионный фонд Российской Федерации. Громкое заявление, и жаль, что не все пенсионеры его расслышали — на слуховые аппараты «бабок» у некоторых все же не хватает.

Сейчас не хватает, но скоро хватит. К 2020 году средняя страховая пенсия по старости вырастет с нынешних 13 тысяч 800 рублей аж до 15 тысяч 400. Глава ПФР Антон Дроздов так и сказал: «Мы ожидаем, что пенсии будут расти и расти». «Мы ожидаем» — это Антон Викторович, наверное, и о себе тоже. До пенсии ему всего-то 7 лет, и ожидание безбедной жизни согревает душу стесненного в средствах чиновника.

А что тут не так? Если в стране за чертой бедности официально числятся почти 20 миллионов человек, а пенсионеров среди них нет, то кто же там, за двойной сплошной? Надо полагать, мечтающие дожить до пенсии бюджетники, чиновники средней руки в перчатке стандарта Moreschi.

Уточним: то, что мы тут назвали замечательной новостью, вовсе и не новость. О том, что бедных пенсионеров в России нет, а структуру бедности в основном составляют работающие бюджетники и семьи с детьми, заявил еще полтора года назад на заседании Общественной палаты РФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин. То есть и полтора года назад пенсионеры жили припеваючи, и сейчас этот припев еще не допет.

В интернете по поводу подобных заявлений обычно поднимается шум и гам. Мол, что наше начальство знает о жизни пенсионеров? Но давайте взглянем правде в глаза. В первой десятке богатейших людей России (список Forbes) шестеро мужчин пенсионного возраста. Вроде ни один из них на социальную политику не жалуется.

Неубедительно? Давайте возьмем пенсионера попроще. Лучше — женщину. Из глубинки. Ну вот, наугад: 63-летняя Наталья Власова из райцентра Панино Воронежской области. В своем селе она была известна тем, что пекла пирожки и возила их на велосипеде к автостанции. Сейчас она пирожки уже не продает. Во-первых, пенсии ей и так хватало. Во-вторых, с 1 августа ее еще и прибавили. Ну а в-третьих, в ноябре пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей и еще на шаг отдалилась от черты бедности. Вот умел бы Пенсионный фонд приводить такие примеры! А то талдычит чего-то про 2020 год…

Что наше начальство мастерски умеет — это проводить черту бедности. От того, где ее проведешь, зависит местоположение миллионов. Миллионов людей, конечно, а не рублей. Местоположение миллионов рублей и другой валюты и без того известно. И если у заграничных стариков Альцгеймер, Паркинсон и Ротшильд, то у наших — Альцгеймер, Паркинсон и Ротенберг.