Взрывной темперамент

Семь человек задержал спецназ ФСБ в Петербурге по подозрению в подготовке серии терактов. Пятеро из них арестованы. Однако сразу после того, как подозреваемых в терроризме, предположительно — из ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), поймали, спецслужбы провели обыски еще у 44 человек в 14 регионах России. Изъяли в большом количестве оружие и взрывчатку. Обвинение пока никому не предъявлено ни в Питере, ни в регионах. Тем не менее Владимир Путин уже поблагодарил Дональда Трампа за информацию ЦРУ о готовящихся терактах. Казанский собор мог взлететь на воздух 17 декабря, сообщают чекисты.

Собор устоял

«Я собирался совершить теракт в городе… э… Санкт-Петербург (склейка). Я должен был, значит, сделать… э… взрывчатку и э… ну… как бы… расфасовать ее по бутылкам, ну и прикрепить э… какие-то поражающие элементы» — то, что говорит на камеру оперативникам ФСБ 18-летний Евгений Ефимов, похоже на плохо заученную речь. Хотя произносит он ее вполне уверенно и спокойно, без видимого волнения.

Видео задержания Ефимова и обыск в квартире якобы его сообщника выложили в Сеть сами чекисты. Но, похоже, зря. Трехминутный ролик на YouTube вызывает море вопросов и разрушает официальную версию.

По этой версии, 18-летний Евгений Ефимов возглавлял законспирированную петербургскую ячейку ИГИЛ, которая 17 декабря готовила самоподрыв смертника в Казанском соборе, а также замышляла убийства горожан и взрывы в других местах массового скопления людей. В ячейку, как установила контрразведка, кроме Ефимова входили его 23-летний консультант Антон Кобец и еще не менее пяти человек, заподозренных в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Новогодняя гирлянда для бомбы

Евгению Ефимову в сентябре исполнилось 18. Весной он окончил школу. Устроился работать — преподавал английский на платных курсах. Жил с мамой. В начале декабря, по данным следствия, арендовал красный грузовой контейнер у дома № 8 на Литовской улице. Ни родственники, ни защита не могут объяснить цель аренды.

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9–10 декабря хозяин контейнера решил проверить его сохранность. Проходя мимо, почуял неприятный запах. Дубликатом ключа открыл дверь. Увидел рассыпанный белый порошок, бутылки с непонятной жидкостью и пустые канистры. Сделал выговор арендатору. А утром 13 декабря к Ефимову нагрянул спецназ ФСБ. Судя по оперативной съемке, задерживали его не дома, а на улице, где именно — не уточняется. В контейнере при обыске сыщики нашли резиновые перчатки, банку из-под кофе с гвоздями, батарейку, новогоднюю гирлянду и спички. Позже в мусорном баке поблизости обнаружили пустые бутылки, канистру с остатками электролита и белый кристаллический порошок (по имеющимся сведениям, пероксид ацетона — инициирующее взрывчатое вещество). Как утверждают следователи, незадолго до задержания Евгений выбросил три строительных пакета в мусорный бак, заранее залив порошок водой.

14 декабря в отношении Ефимова следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело по ст. 223.1 УК РФ «Изготовление взрывчатки» и по ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту». Антона Кобца привлекли к ответственности по ст. 205.1 УК РФ «Пособничество в приготовлении к теракту».

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В тот же день чекисты провели обыск в квартире предположительного сообщника Ефимова — Алисхана Эсмурзиева.

В квартиру, где с папой и мамой проживает маленький ребенок, ворвались с автоматами. Изъяли оружие (неизвестно — какое, ни в пресс-релизах ФСБ, ни на видео оно не фигурирует) и взрывчатку (три тротиловых шашки).

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15 декабря УФСБ объявило подельниками Ефимова и Кобца еще троих (якобы тоже членов ИГИЛ): Алисхана Эсмурзиева, Шамиля Омаргаджиева и Фируза Калавурова. Имена еще двоих задержанных не названы до сих пор, мера пресечения им не избиралась, есть вероятность, что их отпустили. Против Эсмурзиева и Омаргаджиева заведено дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), Калавурову вменяется «незаконное хранение взрывчатых веществ» (ст. 222.1 УК РФ).

14 декабря суд взял под стражу на два месяца Ефимова и Кобца. 16 декабря арестовал на месяц Эсмурзиева, Омаргаджиева и Калавурова. Достаточных доказательств причастности этой троицы к якобы планируемым терактам пока нет, поэтому ФСБ передала их дела в отдел дознания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обвинение никому из арестованных до сих пор не предъявлено.

Пытки или самооговор?

В отличие от Ефимова, кающегося на камеру, трое вероятных сообщников свое участие в подготовке взрывов в Северной столице не признают. Заявляют о провокации и настаивают на том, что и оружие, и взрывчатку им подкинули оперативники.

— Моего подзащитного избили люди в масках, — сказал «Новой» адвокат Эсмурзиева Максим Камакин. — Били кулаками по лицу, ребрам, почкам, и дома, и в машине; пытали электрошокером, а в камере вешали на ноги «крокодилы» и пытали током. Заставляли признаться в хранении оружия. Когда Эсмурзиева привезли в суд, ему так затянули наручники, что на руках остались шрамы. У Алисхана — жена и малолетняя дочь, и как любой нормальный человек он не стал бы хранить оружие в квартире, где они живут. Эсмурзиев категорически настаивает, что все это ему подбросили во время обыска. Я сфотографировал шрамы и подал заявление в прокуратуру.

Фото Максима Камакина

Многочисленные нестыковки в деле отмечает и адвокат Ефимова Александр Почуев.

— Позиция следствия мне до конца не ясна. Но масса расхождений есть уже сейчас. Первое. Евгения задерживали утром 13 декабря. На видеозаписи, распространенной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, видно: на улице — светло. Однако в суде следователь УФСБ Макар Аршинский указал: время фактического задержания Ефимова — 1 час ночи 14 декабря, первый допрос — в 2.25. Как так? Второе. Ефимов при задержании совершенно спокоен. Не оказывает никакого сопротивления. Ни с кем не спорит. Это вызывает сомнения. Третье. Взрывчатые вещества представлены в виде тротиловых шашек промышленного производства, а белый порошок (пероксид ацетона) обнаружен в мусорном баке. Дети им часто взрывают игрушки. Среди молодежи он известен под названием «киса». Это не какое-то сверхсекретное вещество. Но, как мне объяснили специалисты, его очень сложно хранить — может сдетонировать в любой момент. Странно использовать для теракта именно его. Обнаруженное количество порошка — 250 граммов. Этого едва ли хватило бы, чтобы взорвать здание. Но теоретически могло причинить вред здоровью людей, оказавшихся рядом с местом взрыва. Четвертое. Парню едва исполнилось 18 лет, а его выдают за лидера подпольного бандформирования. Чтобы в таком возрасте стать им, надо быть очень выдающимся, что в ситуации с Женей — маловероятно. Скорее всего, на данный момент кому-то выгодно сделать его крайним. У защиты много вопросов к следствию. Сейчас Евгений Ефимов дает признательные показания. Но я не исключаю версию самооговора, — сказал «Новой» адвокат Почуев.

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Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти замечания, сделанные защитой, комментировать отказалась, переадресовав их в ЦОС ФСБ России.

Невод ФСБ

Если верить отчетам, 14 декабря не скучали сотрудники ФСБ по всей России. Поскольку уже 15 декабря они отчитались о масштабной проделанной работе в 14 регионах России (цитата из пресс-релиза):

«Обыски прошли у 44 человек. Из незаконного оборота изъяты 148 единиц огнестрельного оружия, в том числе — ручной пулемет Дегтярева, десять автоматов, одиннадцать пистолетов-пулеметов, сто пистолетов и револьверов, более десяти килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва».

Лишь после этого, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обо всех предотвращенных преступлениях доложили Путину. В ночь на 15 декабря он позвонил Трампу и выразил благодарность. За что, возможно, покажет следствие. Но ощущение дежавю есть уже сейчас.

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Накануне президентских выборов в 2008 году ФСБ в Петербурге провернула до боли похожую историю. Чекисты задержали троих «террористов», якобы вознамерившихся взорвать тогдашнего губернатора Валентину Матвиенко. При обысках оперативники изъяли у «злодеев» лимонную кислоту, перекись водорода, огородные удобрения и прочую ерунду, выдавая весь этот «компот» за «компоненты бомбы». Спустя год суд присяжных оправдал всех троих «террористов». Государство выплатило им миллионные компенсации.