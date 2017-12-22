Впереди паровоза

Еще год назад «Новая газета» сообщала, что к президентским выборам 2018 года КПРФ может получить нового лидера или как минимум другого кандидата на главный пост в стране. И хотя в ноябре сам Геннадий Зюганов активно готовился баллотироваться, слухи о том, что выдвигаться от партии будет его более молодой соратник, снова актуализировались. Лидер КПРФ уже намекнул, что предпочел бы себе замену в качестве претендента на президентский пост директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. «Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием», — сказал Зюганов. Между тем на роль кандидата в президенты претендуют и другие партийцы.

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Окончательное решение по данному вопросу КПРФ примет в субботу, 23 декабря, на съезде партии. Накануне голосования «Новая газета» спросила экспертов и представителя КПРФ о перспективах нового кандидата от коммунистов на выборах.

Александр Кынев Политолог

— Я думаю, что это скажется исключительно позитивно на результатах партии на предстоящих выборах. Когда говорят о том, что КПРФ что-то потеряет — это глупость и провокация. Совершенно очевидно по соотношению результатов президентских и парламентских выборов: у Зюганова и КПРФ отличается электоральная география, да и сама КПРФ — партия более городская.

Зюганов не является «паровозом» в традиционном понимании этого слова, потому что его персональный образ имеет гораздо больше негативных ассоциаций у избирателей, чем образ партии. Поэтому смена кандидата, причем на вполне харизматичного Грудинина, который вызывает у многих очень позитивные эмоции и не воспринимается как ортодоксальный кандидат, у довольно большого количества избирателей снимет некоторые фобии, связанные с голосованием за КПРФ. В этом смысле Грудинин сможет претендовать на гораздо более широкий электорат, чем традиционно претендует партия.

Глеб Павловский Политолог

— Партия участвует в фиктивной и сфальсифицированной процедуре выборов. Выдвижение любого кандидата не может на ней позитивно сказаться. Зюганов рискует, уступая место Грудинину, потому что автоматизированный коммунистический электорат, автоматически голосующий за бессмысленного кандидата, может сбиться и не понять, почему должен голосовать за нового кандидата. То есть, старых избирателей КПРФ потеряет, а новых не приобретет. Для Зюганова имело бы больший смысл в последний раз выйти на сцену, топнуть сапогом и сказать что-то запоминающееся, но, кажется, его уже выдавливает сам аппарат, имеющий ложную идею, что с уходом Зюганова партия развернется.

Дмитрий Новиков Зампред ЦК КПРФ по идеологии

— Завтра в субботу на своем съезде мы решим. Год назад Геннадий Андреевич назвал фамилии тех людей, которые могли бы быть выдвинуты на этот пост. Павел Николаевич Грудинин в этом списке тоже был, поэтому его кандидатура и сейчас продолжает обсуждаться. Еще в том списке назывался большой круг людей: Юрий Болдырев, Леонид Калашников, Андрей Клычков, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, ваш покорный слуга, Виктор Соболев, Сергей Бабурин. В ходе избирательной кампании мы обязательно создадим Высший совет патриотических сил, который будет аккумулировать всю предвыборную работу. В случае победы нашего кандидата в президенты сама президентская должность должна быть поставлена под серьезный общественно-государственный контроль, поэтому мы будем предлагать не только кандидатуру в президенты, но и кандидата на пост председателя Высшего государственного совета. Но, повторяю, помимо Грудинина, называется целый ряд фамилий.