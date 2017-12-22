Залечь на дно в России

В 2018 году правительство расширит линейку финансовых инструментов для долгосрочных инвестиций в отечественную экономику, рассказал Владимир Путин на предновогодней встрече с представителями бизнеса в Кремле. Главной новинкой должен стать выпуск специальных облигаций внешнего займа, номинированных в иностранной валюте и предназначенных для возвращения личных капиталов российских богачей в родную юрисдикцию. Другую меру из деофшоризационной линейки, повторение программы амнистии капиталов образца 2015-2016 годов, позже анонсировал глава Минфина Антон Силуанов. Эти инициативы пролоббировали крупные российские предприниматели, которые пытаются застраховать свои зарубежные активы на фоне ожидаемого расширения американских санкций в феврале.

Минфин, изначально выступивший против создания дополнительной инфраструктуры для репатриации капиталов, в конце концов согласился выпустить для бизнесменов евробонды на сумму до $3 млрд. Доходность по бондам будет выше, чем ставки валютных депозитов в российских банках (до 2% годовых), и примерно сопоставима со ставками по аналогичным бумагам. Из-за более высоких рисков субсидировать эту ставку будет российский бюджет и остальные участники рынка. Впрочем, главной особенностью бондов для российских олигархов будет не доходность, а конфиденциальность — по данным «Ведомостей», транзакции с ценными бумагами не будут отражаться в международных клиринговых центрах Euroclear и Clearstream, благодаря чему Минфин США не сможет отследить их и заморозить средства. Пока этот план вызывает много вопросов — международный финансовый регулятор FATF может не согласиться с анонимностью покупателей.

Нервозность российского бизнеса можно понять. Отчет, который американский Минфин представит Конгрессу в конце января, позволит вносить в санкционный список любые компании и лица, заподозренные в связях с российским политическим руководством. Причисление к «ближнему кругу Путина» будет происходить на основании специального расследования, поэтому решить все проблемы, засекретив список контрагентов госкомпаний и силовых ведомств, не получится. Бизнесмены оказались в непростом положении, когда приходится выбирать: госзаказы, гранты и преференции в России или возможность хранить активы за рубежом и вести дела с западными компаниями. Часть российского истеблишмента в этой ситуации, по данным источников Reuters, решила залечь на дно и как можно реже появляться в обществе Владимира Путина. Дружба с Кремлем становится для предпринимателей черной меткой.

Российские власти не впервые вызываются компенсировать потери пострадавшим от антироссийских санкций олигархам, и каждый раз это делается за счет обычных налогоплательщиков. Весной Госдума приняла закон об освобождении от уплаты налогов в России физических лиц, попавших под санкции, а в 2014 году была объявлена первая амнистия зарубежных капиталов. История с тайными облигациями может отличаться от предыдущих «компенсаций» тем, что это не просто дружеский жест в отношении патриотической бизнес-элиты, но и попытка самого Кремля подстраховаться от новых суверенных санкций. Вероятность запрета на покупку иностранцами российских ОФЗ пока что не велика, но она существует, а планы Минфина по новым займам в следующем году как раз составляют $3 млрд. Впрочем, нерезиденты держат порядка $40 млрд российского госдолга, так что вряд ли здесь есть прямая связь.

Предыдущая попытка властей репатриировать капиталы обернулась провалом — иностранные активы задекларировали всего 2500 человек, а часть крупных бизнесменов решили отказаться от статуса налоговых резидентов России. В этот раз ситуация более серьезная: бизнес в лице РСПП сам вынужден обращаться к президенту за помощью, и дело здесь не только в западных санкциях. После громких офшорных скандалов последних лет мировая финансовая система начала стремительно перестраиваться. Отслеживать подозрительные финансовые потоки теперь гораздо проще, даже если вы не просто перевозите миллионы евро наличными в чемоданах. Так что сегодня олигархи, которые за последние 15 лет вывели из России до $1 трлн, оказались под двойным огнем. Помочь им выжить в новом мире может только родное государство.