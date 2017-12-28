Только тронь!

«Человеком года» американский журнал «Тайм» назвал женщин, заявивших о том, что они пережили сексуальное насилие и домогательства. Эту группу прозвали в прессе «Нарушившие молчание» (the silence breakers).

Начиная с 1927 года «Тайм» называет «Персоной года» человека или группу лиц, наиболее повлиявших на общественные процессы. Не важно — ​в положительную или негативную сторону. «Человеком года» признавались Гитлер и Сталин, аятолла Хомейни, папы римские, королева Великобритании, череда американских президентов, советских генсеков, ведущих политиков современности: от Анвара Садата до Ангелы Меркель. В последние годы все чаще «человеком года» назывались группы людей или обобщенные образы — ​«Американский солдат» (2003 г.), «Общественные информаторы-разоблачители» (2002 г.), «Ты» (феномен социальных сетей, 2006 г.), «Протестующий» («арабская весна», «оккупируй Уолл-стрит», «Движение чаепития», выступления в России, Чили, Греции и т.д.). «Американские женщины» стали лауреатами «Тайм» в далеком 1975 году. И вот они вернулись.

«Нарушившие молчание»

Редакторы журнала «Тайм» инициировали масштабное расследование. Женщины из 85 стран мира рассказали свои истории, публикуя их с хэштегом «#metoo» (я тоже).

Громкие разоблачения, признания и извинения уже привели к череде отставок и увольнений политиков, телевизионных ведущих, кинопродюсеров — ​тех, кто на виду. И уровнем ниже — ​бизнесмены, чиновники, управляющие компаниями. Мужчины-начальники всех мастей и калибров почувствовали себя в опасности. Этот момент в США называют «поворотным». Как когда-то Америка в течение буквально нескольких десятилетий массово бросила курить, так и теперь — ​сексуальным домогательствам «с использованием служебного положения» общество объявило войну.

Курение победить удалось, и в общественных местах в Америке практически не встретишь курильщиков. Нынешняя массовая кампания дает надежду на то, что абсолютным табу станут и сексуальное насилие, домогательства, скабрезные шутки — ​то, что здесь называют «харассмент». Уличенный в харассменте теперь уже не мачо, а почти преступник.

Отражая важность и масштаб движения, редколлегия журнала «Тайм» отдала в этом году пальму первенства «нарушившим молчание» женщинам. На обложке декабрьского издания — ​певица Тейлор Свифт, актриса Эшли Джадд, сотрудница компании Uber Сьюзан Фаулер, лоббист Адама Айву и сборщица клубники Исабель Паскуаль. Также в кадр попал локоть одной из героинь, и это — ​не ляп типографии. Как объяснил главный редактор журнала «Тайм» Эдвард Фелсентал, медсестра одной из больниц в американской глубинке рассказала свою историю журналистам, но она боится «выйти из тени», потерять из-за этого работу. Ее локоть символизирует армию женщин, которые боятся рассказать своим близким и обществу о преследованиях со стороны начальников и коллег по работе. Движение «я тоже» в течение двух месяцев стало самым быстро растущим социальным движением в мире за последние десятилетия.

Октябрь 17-го — ​месяц потрясений

У каждого крупного социального феномена есть свои герои или злодеи. Когда Америка в массовом порядке бросала курить, и символом стал каскадер и участник родео Уэйн Макларен — ​«ковбой Мальборо», рекламировавший сигареты с фильтром. В 51 год, заболев раком, он выступил против курения. Химиотерапия и удаление одного легкого не помогли. Еще три «ковбоя Мальборо» — ​актеры, снимавшиеся в рекламе сигарет, умерли от болезни легких, вызванных курением. Это подействовало на миллионы американцев.

В движении женщин против сексуального насилия «злодеем» и символом стал известнейший голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Актриса Эшли Джадд первой публично рассказала о его домогательствах. В 1997 году, незадолго до начала карьеры, Эшли пригласили на встречу с Вайнштейном, главой студии Miramax. Во время беседы он всячески склонял девушку к сексуальным отношениям. Эшли была «подавлена, удивлена и оскорблена» таким поведением. Теперь Эшли заговорила: «Женщины и мужчины, которые решились заговорить, представители абсолютно разных рас и национальностей. Не важно, работают они на калифорнийских полях, или администратором в пятизвездочном отеле, или в европейском парламенте. Все они часть движения, у которого нет формального имени. Зато теперь у всех пострадавших от сексуального насилия есть голос».

В списке жертв Вайнштейна на сегодняшний день отметились 83 женщины, обвинившие продюсера в сексуальных домогательствах. В их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Леа Сейду, Кейт Бекинсейл… Есть в этом списке и россиянки: телеведущая, кинокритик и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, сообщившая изданию the Hollywood Reporter, что во время Венецианского кинофестиваля 2004 года Вайнштейн пригласил ее к себе на «частную встречу», на которую заявился в халате, и попросил сделать ему массаж.

От актрис Вайнштейн требовал молчания, непокорность становилась причиной дальнейшего отказа в предоставлении работы — ​то есть ролей. Продюсер свыше ста картин, в том числе лауреатов премии «Оскара» (300 номинаций и 81 статуэтка) и БАФТА (Британская киноакадемия), кавалер орденов Британской империи и Почетного легиона, почетный доктор гуманитарных наук университета Баффало, сегодня Вайнштейн «стал никем», потеряв звания и награды, к тому же супруга Джорджина Чапман заявила, что расстается с ним.

Следующим потрясением для Голливуда стало признание одного из лучших актеров последних десятилетий Кевина Спейси. Звезду «Карточного домика» и «Красоты по-американски» первым обвинил в сексуальных домогательствах актер Энди Рэпп (якобы инцидент имел место в 1986 году). В ответ Спейси впервые признался, что он гей, и попросил извинений за «крайне неуместное пьяное поведение». С тех пор еще 15 человек обвинили его: актеры и студенты, режиссер и бармен, участники съемочной группы сериала «Карточный домик», который будут теперь снимать без главной звезды.

Дальше — ​больше. В неподобающем поведении, можно сказать, «частично признались» Бен Аффлек и Ричард Дрейфус. Обвинения были предъявлены Дастину Хоффману, Сильвестру Сталлоне и Стивену Сигалу. Причем последнего — ​гражданина США, России и Сербии — ​обвинила в приставаниях актриса Джулианна Маргулис, известная российскому зрителю по сериалам «Скорая помощь» и «Хорошая жена».

Актрисы Джулианна Мур, Селма Блэйр, Рэйчел МакАдамс (всего 31 женщина) обвинили в домогательствах режиссера Джеймса Тобака (сейчас ему 72 года).

Один из популярных телеведущих США и самых богатых журналистов мира Матт Лауэр был уволен каналом NBC. Руководство решило расстаться с Лауэром после жалобы одной из подчиненных на неподобающее поведение сексуального характера. В 2014 году ведущий шоу Today якобы домогался коллеги во время поездки на Олимпиаду в Сочи. Позже журналистка Стефани Госк заявила, что NBC известно о восьми предполагаемых жертвах домогательств Лауэра.

Шоу-бизнесом дело не ограничилось. В «сексуальных домогательствах» (поглаживание женских поп и неприличные шутки) обвинили прикованного к инвалидной коляске бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. И что вы думаете? Почетный пенсионер американской политики через секретаря принес извинения, «если он кого-то как-то обидел». Четыре члена американского Конгресса, представляющие обе палаты и обе партии, были вынуждены подать в отставку из-за аналогичных обвинений.

Скандал пересек Атлантику, и вот уже британский министр обороны Майкл Фэллон уходит в отставку из-за «неподобающего поведения» в прошлом. Он принес извинения за инцидент, имевший место 15 лет назад. Британская журналистка Джулиа Хартли-Брюйер рассказала, как Фэллон положил ей руку на колено.

Как тут не вспомнить бывшего президента Израиля Моше Кацава, посаженного в тюрьму за изнасилования, и шутку в его адрес Владимира Путина? В 2006 году на встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом Путин позволил себе довольно двусмысленную реплику. «Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!» — ​процитировала президента газета «Коммерсантъ».

«Женщины Трампа»

Дональд Трамп объявил, что журнал «Тайм» собирался снова назвать его «Человеком года», и якобы он сам отказался от этого звания. Журнал заявил, что утверждение президента «не соответствует действительности».

В последнее время казалось, что у 45-го президента наступил период стабильности. Верховный суд, где, напомню, консервативные представители держат большинство над условными либералами, поддержал скандальный миграционный указ Трампа об ограничении въезда в страну представителей ряда исламских стран. Обе палаты Конгресса приняли свои варианты налоговой реформы, обещанной Трампом стране. Президент, выполняя свое предвыборное обещание, объявил Иерусалим столицей Израиля. Наконец, президент объявил о возобновлении «Лунной программы» — ​возвращения американцев к исследованию и освоению спутника Земли.

Настроение испортили женщины. 11 декабря сразу четыре дамы объявили о сексуальных домогательствах Трампа. Трое выступили в популярной телепрограмме Меган Келли: участница конкурса красоты «Мисс Америка‑2006», сотрудница «Башни Трампа», к которой в 2005-м магнат полез целоваться, и пассажирка самолета, которую, по ее словам, будущий президент стал целовать и щупать грудь прямо на борту лайнера (это случилось еще в 70-е годы прошлого века). «Женщины Трампа» потребовали от Конгресса провести расследование и осудить «неподобающее поведение» нынешнего президента.

Как заявила Джессика Лидс, соседка Трампа по самолету, — ​президенту пока многое сходит с рук: «Он кажется «тефлоновым», речь идет не только о сексуальной агрессии. Он не является хорошим бизнесменом, он паршивый администратор. Этот год был катастрофой. Трамп просто потерял всякую связь с реальностью».

В этот же день сенатор из Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд призвала президента подать в отставку по примеру конгрессменов, признавших свое «неправильное поведение» в отношении женщин. Трамп ответил сенатору, которую называют одной из надежд демократов на следующих президентских выборах, в своем твиттере. Смысл поста, в котором многие увидели сексуальный подтекст, сводился к тому, что Джиллибранд в 2010 году просила Трампа профинансировать кампанию и «готова была ради денег на все».

Стоит вспомнить, что накануне выборов 16 женщин заявили о случаях приставаний к ним Трампа. Была обнародована пленка программы Access Hollywood: не зная о включенном микрофоне, Трамп хвастается, как он хватает приглянувшихся женщин за интимные места, и женщины якобы не могут устоять перед богатыми и успешными людьми.

Через день после вступления Трампа в должность в Вашингтоне состоялся многотысячный марш протеста женщин, надевших на голову характерные розовые шапочки, символизирующие место, куда президент, по его словам, любит запускать руки.

Впрочем, движение американских женщин, «нарушивших молчание», подхваченное во многих странах мира, — ​не только про Трампа и прочих «сильных мира сего». Актриса Алисса Милано определяет задачи движения гораздо шире, чем просто поставить навсегда вне закона «служебный секс по принуждению»: «Я хочу, чтобы компании приняли «кодекс поведения», я хочу, чтобы они нанимали на работу больше женщин, я хочу, чтобы наших детей лучше учили. Все это мы, женщины, должны привести в движение, мы должны поддерживать друг друга, стоять вместе и заявить: это было, прошло и не должно больше повториться!»