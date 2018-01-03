«Я прикидывал, что будет хотя бы человек 50…»

Участники мероприятия 31 декабря в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты на главной площади Тюмени. Фото: Вконтакте

Формально провальным оказалось мероприятие в поддержку самовыдвижения В.В. Путина на должность президента РФ, которое устроили под занавес прошедшего года тюменские гражданские активисты. О том, что в центре города 31-го декабря состоится собрание группы избирателей, они известили заблаговременно все местные СМИ и органы власти. Оповещение было подано в ЦИК и облизбирком за день до того, как сторонники этого кандидата провели аналогичное собрание в одном из павильонов ВДНХ. Тюменцы таким образом оказались первыми в России после Москвы, кто попытался поддержать действующего главу государства в очередной предстоящей ему предвыборной компании.

— Нашей целью было узнать, какая примерно часть населения реально хотела бы, чтобы Путин правил страною еще 6 лет, — рассуждает в комментарии изданию «Новой-Регион» один из организаторов акции, председатель ТЖК (Тюменского жилищного комитета) Юрий Рябцев. — Нам говорят: 86 %, но в это трудно поверить — к примеру, в моем окружении таких людей практически нет. Если люди действительно этого жаждут, то им ничего не стоило бы потратить пусть даже в предновогодний день немного времени на это голосование. Для его проведения мы выбрали идеальное место — центральную площадь Тюмени у памятника Ленину напротив обладминистрации, и очень удобное время — с 13.30 до 15 часов. В такие часы люди в центре города делают последние покупки к Новому году, с надеждами на светлое будущее, и если они связывают его с В.В. Путиным, то почему бы им не задержаться на полчаса — час, чтобы подписаться за свое счастье. Это было бы даже символично и подняло бы праздничное настроение.

Дата проведения собрания была выбрана не случайно: «31 декабря1999 — пишет в оповещении Юрий Рябцев — В.В. Путин возглавил руководство Российской Федерацией» — логично его выдвижение на новый срок президентства именно в этот день.

По словам председателя ТЖК, его инициатива вызвала у тюменских властей растерянность: с одной стороны, она строго соответствует закону (ч. 2 ст.34 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ») и во избежание скандала чиновники должны были ее поддержать, пусть даже негласно, обеспечив необходимую явку (не менее 500 человек), с другой — организаторы, опять же используя действующее законодательство, лишили местное руководство возможности сделать это привычным способом — нагнать на собрание в приказном порядке нужное число избирателей. В оповещении, в сообщениях, отправленных в СМИ, в соцсетях, было сказано, что участники собрания обязаны указывать в регистрационных листах не только паспортные данные, но и место работы, занимаемую должность: если бы оказалось, что подавляющее большинство подписантов — люди, работающие во власти или зависимые от нее, то ситуация тоже была бы скандальная, показав лишний раз, как достигается явка и что собой представляет «ядерный электорат» данного кандидата.

Облизбирком 28 декабря прислал ответ на оповещение: организуемое собрание, по его мнению — «излишнее», поскольку «по имеющимся сведениям, 26 декабря в Москве инициативная группа проголосовала за выдвижение В.В Путина в качестве кандидата на выборах Президента РФ».

Реакция мэрии и других органов власти оставалась неясной: усугубляло их замешательство, вероятно, то обстоятельство, что неделю назад в Тюмени прошло на «ура» собрание по выдвижению в кандидаты в президенты Алексея Навального — отдали за него на морозе свои голоса более 600 человек.

Областные и муниципальные СМИ поостереглись публиковать пресс-релиз: то, что в нем есть «подвох», было ясно по фамилиям организаторов — Юрий Рябцев и журналистка Лариса Некрасова известны в Тюмени как люди независимые, несистемные.

— Три популярных в городе интернет-издания наше сообщение дали — говорит Юрий — я насчитал в общей сложности 10 тысяч просмотров. А кроме того мы распространили его по всем соцсетям — было много лайков и комментариев: в целом охват пользователей Сети не меньший, чем у местных навальновцев. Я лично не сомневаюсь, что если бы им понадобилось, они провели бы свое собрание и 31 декабря, и голосов собрали бы сколько надо.

Количество сторонников действующего президента, готовых поддержать его выдвижение без указаний сверху оказалось намного скромней, чем предполагали даже организаторы акции:

— Я прикидывал, что будет хотя бы человек 50, а пришли всего семеро, вместе со мной и с Ларисой — 9, так и записали мы в протоколе. У меня нет оснований подозревать, что эти люди — знакомые или родственники чиновников, правоохранителей: будем считать, что они проголосовали за Путина не по долгу службы, а по зову сердца. Еще пришли двое сотрудников областной администрации, один — городской, двое полицейских и два фээсбэшника. Я предложил им поучаствовать в собрании, но они отказались: не захотели указывать место работы и должность…