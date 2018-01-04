Макрон примет закон против иностранной пропаганды

Вечером третьего января президент Франции встретился с журналистами, аккредитованными в Елисейском дворце. На встрече Макрон рассказал о том, какие меры планирует принять против «фейковых СМИ» и иностранных «органов дезинформации». Напомню, в мае 2017 года в Версале французский президент в присутствии Владимира Путина назвал некоторые российские СМИ «органами влияния» и «лживой пропаганды».

Макрон и российские медиа: особые отношения

Во время той совместной (с Путиным) пресс-конференции президент Франции перешел на повышенный тон единственный раз: когда получил вопрос от редактора RT France том, почему пресс-служба Макрона отказывалась аккредитовать «российские СМИ» (RT и Sputnik).

Причина в том, что Макрону докладывали о слухах, которые распространяли о нем многие российские СМИ во время предвыборной кампании.

Попав в Елисейский дворец, Макрон ничего не забыл: представители двух российских государственных ресурсов, вещающих на французском языке (RT и Sputnik) — сейчас имеют огромные проблемы с аккредитацией на любые мероприятия с участием президента Франции.

Тем не менее, французские власти не стали препятствовать запуску франкоязычной версии телеканала RT, который начал работу в декабре.

Французский Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) выдал телеканалу лицензию. Глава CSA Оливье Шрамек в интервью Le Monde, которое вышло в сентябре, оправдывал это решение двумя аргументами: во-первых, разрешение было запрошено еще в 2015 году, «когда никто еще не говорил про RT», а во-вторых, французские законы «априори не позволяют» отказывать в выдаче лицензии, если формально все требования соблюдены. Но «мы будем сохранять по отношению к RT» «высочайшую бдительность», пообещал глава CSA.

Теперь Макрон решил дать контролирующим органам дополнительные полномочия, чтобы им было проще отзывать журналистские лицензии и отказывать в них, а также наказывать за нарушения.

Возможно, произнесение этой новости и стало главным мотивом Макрона, который решил возродить прерванную традицию «новогоднего» обращения президента Франции к журналистам, работающим в Елисейском дворце.

«Переодеть ложь в одежды правды, которую скрывают от народа»

Перед тем, как перейти к объявлению своего плана борьбы с пропагандой, Макрон подчеркнул, насколько опасна профессия журналиста (в минувшем году погибло 65 наших коллег, а 326 сейчас находятся в тюрьме). Потом напомнил о том, что в сентябре на Генассамблее ООН «выступил за создание поста спецпредставителя генерального секретаря Организации объединенных наций по защите журналистов», и скоро эта должность будет создана.

И наконец, заявил: помимо авторитарных властей, которые устраивают репрессии против журналистов во многих странах мира, свободе слова угрожает еще одна опасность — «вторжение производителей дезинформации, или fake news» в сферу деятельности СМИ.

Тем более что сейчас — «в тот момент, когда роль журналиста является более важной, чем когда-либо прежде» — стало невероятно просто «выдавать себя за журналиста»: «деньги и технологии прикрывают отсутствие компетенции и (намеренную) неразборчивость в словах».

И тут не было бы ничего страшного, если бы за этим «не стояла стратегия», «финансируемая теми (…) державами, которые в определенном смысле потешаются над слабостями демократии, над ее чрезвычайной открытостью», — сказал Макрон,

уверенный, что «коллективную вину» за создавшуюся ситуацию несет западное общество, которое «полагало, что каждое высказывание имеет равное значение».

«Но это не так, не все высказывания равно значимы», поэтому «платформы, аккаунты в твиттере, сайты, выдумывающие слухи и дезинформацию» не должны становиться в один ряд с настоящими СМИ, уверен Макрон. Французский президент планирует изменить существующую логику, которую считает извращенной:

— В то время как журналисты должны постоянно доказывать, что написанное и сказанное ими является правдой — и это основа этики их профессии, распространители дезинформации кричат в лицо миру: «Докажите, что мы не правы!»

Президент Франции уверен, что цель иностранной пропаганды — «посеять сомнения» в обществе, заставить людей поверить в «существование альтернативной правды», «переодеть ложь в одежды правды, которую скрывают от народа».

Насчет того, насколько эффективно «иностранная пропаганда» влияет на умы французских граждан, нет единого мнения, но президент Франции выразил уверенность, что она очень эффективна:

— Мы знаем, что это работает, мы это видели не только в других странах, но и во Франции, — сказал Макрон, чей соратник в ходе предвыборной кампании заявлял буквально следующее: «Не позволим России дестабилизировать президентские выборы во Франции!» (передовица с таким названием вышла в феврале 2017-го в газете Le Monde за подписью главы макроновского политдвижения).

«Бороться с любыми попытками дестабилизации»

Президент Франции предложил «дать два ответа» на угрозу. Первый ответ даст государство, второй — сами журналисты (по крайней мере, Макрон на это надеется).

«Я знаю, что многие из вас думают над деонтологией журналистской профессии. И предложение «Репортеров без границ» о создании формы сертификации СМИ, соблюдающих этические нормы, кажется мне не только интересным, но и желательным», — высказал свое мнение Макрон.

В свою очередь, государство — по инициативе Макрона — должно будет «изменить юридические механизмы, чтобы защитить демократию от дезинформации»: «в ближайшее время будет представлен соответствующий закон».

Закон будет обговаривать более жесткие правила и более высокий уровень ответственности за содержимое, которое появляется в Интернете: от увеличения требований к провайдерам «по установлению распространителей (информации) и тех, кто их контролирует» до упрощения процедуры закрытия сайтов.

На первый дилетантский взгляд, задача контроля над распространителями какой бы то ни было информации в интернете кажется сизифовой (для руководителей такой страны как Франция), но подождем, какие конкретные механизмы предложат работающие в команде Макрона специалисты-законодатели.

Вторая законодательная мера кажется более простой для применения: «Властные полномочия регулятора (того самого CSA — Прим. ред.) будут усилены, чтобы бороться с любыми попытками дестабилизации, которые предпринимаются телевизионными службами, находящимися под контролем или под влиянием иностранных государств», — пообещал Макрон. С новыми полномочиями регулятор сможет легко приостановить или аннулировать лицензию какого-нибудь иностранного телеканала.

Наконец, Макрон пообещал «нормальным журналистам» создание более благоприятных экономических условий для работы. Впрочем, вряд ли таким образом он сможет остановить переход «нормальных журналистов» на сторону «иностранных органов пропаганды». Во-первых, и так почти никто не переходит. Во-вторых, известна широта «иностранной пропаганды». Иногда такую широту еще называют русской.