«Органами власти в Украине являются президент, Рада и Лондонский суд»

— Нынешние протесты сторонников Саакашвили имеют отношение к так называемым олигархическим войнам или нет, как вы считаете?

— Надо разделять войны политические, где олигархи принимают участие как группировки, и корпоративные конфликты. Например, то, что сейчас происходит в Высоком суде Лондона, — корпоративный конфликт. А то, что мы видим под Радой, — война группировок, где олигархи играют роль не заказчиков, а сторон, вовлеченных в процесс.

У меня большие сомнения, что Коломойский (4. Здесь и далее номера соотносятся со справкой, см. далее) или Курченко (7) оплачивали протестные акции в полной мере, по крайней мере, в сценарии, который сейчас разворачивается. Хотя я уверен: Саакашвили мог взять деньги и у Коломойского, и у Курченко. Но под конкретную задачу, что потом в его мозгу трансформировалась в совершенно другую историю, не согласованную с изначальными спонсорами. Он импульсивно импровизирует! А заложниками импровизации оказываются Семен Семенченко (экс-комбат «Донбасса», народный депутат — О. М.), Егор Соболев (в прошлом журналист и гражданский активист, ныне народный депутат — О. М.) и другие. Им в любом случае придется размежеваться. Ведь Саакашвили не делится лидерством, точно так же, как Юлия Тимошенко.

Коллективный Запад недоволен

— По-моему, Юлия уже отдалилась от Саакашвили на безопасное расстояние… — Потому что он «зашкваривается» и делает сотрудничество проблематичным.

Не хочу быть конспирологом, но вот факты: на днях (интервью записано до Нового года — О. М.) не пускают в США Фукса (11). Человек занимается скупкой активов сына Януковича. В чьих интересах?

По одной информации, партнером выступает корпорация Петра Порошенко. По другой — Авен и «Альфа-Банк». Где заканчивается Порошенко и начинается Авен и, наоборот, является ли Фукс главным партнером Порошенко, непонятно. Фукс покупает не только активы Януковича-младшего. Он выступал посредником продаж и покупателем какой-то доли Курченко, Пшонки, Клюева. Кому их передавал? По слухам, структурам, близким к Косюку (5) и Порошенко.

Так вот, Фуксу не дают визу, у него начинаются проблемы, связанные с корпоративными делами, в Лондонском суде. Туда протаптывает дорожку Курченко с иском против Украины. В Лондоне же — дело по Ахметову, корпоративный иск. Новинский (8) судится с Григоришиным (3). Против Новинского есть встречный иск Григоришина. Не исключаю сейчас и блокирование активов Новинского.

— А еще не забудем, как пеняет официальному Киеву «британский обком»!

— Шутка в тему: органами верховной власти в Украине являются президент, Рада и Лондонский суд. На мой взгляд, все истории совпали, когда попытались «удалить с поля» Фирташа (10). Его арестовывали в марте 2014 года как человека, принимавшего непосредственное участие в избрании Порошенко президентом.

После нынешних корпоративных войн начнет формироваться очередной олигархический консенсус, то есть будет сделана ставка на нового олигарха-президента. Это произойдет в первой половине 2018 года.

Если сейчас кто-то заинтересован выбить основных олигархов или создать им временные проблемы, тогда игроком выступает Порошенко. Если это не Порошенко, а, предположим, коллективный Запад, который пытается отстранить от власти часть олигархов, деструктивных и недоговорноспособных, привыкших получать некую государственную ренту, то он, этот коллективный Запад, станет использовать в Украине разные инструменты.

Ведь не Порошенко же через Луценко инициировал дела против Григоришина и Коломойского! Наоборот, источники, вроде министра экономики Украины Данилюка, публично говорят, что Коломойский и Луценко не просто случайно встретились на улице в Амстердаме накануне Нового года… Хотя Данилюку, возможно, не дают покоя старые обиды. Министр осведомлен, как принимаются решения подобного характера в Лондонском суде, сам пользовался этим механизмом, когда работал с Маккензи. Во-вторых, Данилюк — креатура премьера Гройсмана, и они через Центр Кахи Бендукидзе имеют выходы на американских и английских грантодателей. Потому коллективный Запад вполне может стоять за процессом «перетряхивания».

Есть предчувствие, что сейчас начнутся проблемы у Косюка и других «косюков» президента. Их активы заблокируют, а Порошенко выведут в некую новую плоскость для переговорного процесса.

У монополистов — «несварение»

— Виталий, а почему никто не предъявляет серьезных претензий к Ахметову? Он что, над схваткой, в стороне?

— Не сказал бы, что слишком в стороне — и против ДТЭКа идет кампания. Идея с национализацией облэнерго не прокатила, но вопрос остался: пересмотреть итоги конкурса. В арбитражах есть иски против ахметовской приватизации.

— И все равно у Ахметова в разы меньше головной боли, чем у его коллег-олигархов. Хотя, казалось бы, экс-кошельку Януковича должны были припомнить многое…

— Я думаю, все объясняется степенью монополизации. На других рынках есть борьба группировок, контролирующих отрасль, а конкуренты Ахметова в энергетике находятся на порядки ниже Рината по объему капитала и по количеству объектов, которыми владеют. Тягаться с ним в судах бессмысленно. Из «старых» вызов Ахметову никто не бросит, а «новые» в страну не зашли. Я полагал, что к энергетической отрасли Украины имеет интерес «Юнион Феноза», испанская компания. Они работают в Грузии, в Молдове, очень агрессивны, имеют неплохой менеджмент — собрали из «постсовка» лучшие кадры.

— Что же мешает вхождению «Фенозы» на украинский рынок?

— Их не впустили условиями конкурса — сначала Кучма, потом Янукович. Ющенко вообще не рискнул проводить конкурс, и последним оказался Порошенко.

— А российский бизнес в Украине как поживает? Бабаков, насколько я знаю, по-прежнему владеет рядом облэнерго, престижными гостиницами, включая «Премьер-Палас»…

— Я думаю, Бабаков с Ахметовым находится если не в партнерстве, то в нейтралитете. К тому же Бабаков давно не играет в политику. Последняя история, с ним связанная, — некий осколок добробата «Айдар» «вписывался» за отели Бабакова. Кто еще представлен? Вексельберг с Запорожским ферросплавным заводом, Авен, «Альфа-Банк». Тоже нельзя сказать, что они вовлечены в наши олигархические войны. Есть лоббисты, «решающие вопросы» в Кабмине, есть пиарщики, сопровождающие интересы, но и только. Их места никто не стремится занять. Российским олигархам могли бы бросить вызов Григоришин и Коломойский, если бы не собственные проблемы. А Порошенко со своими корпорациями отхватил слишком большой кусок, и появилось «несварение».

«Не говорит «нет» и не выполняет обещаний»

— Как считаете, чем закончатся нынешние процессы в Лондоне?

— Если придерживаться мнения, что за ними стоит коллективный Запад, устраняющий олигархов от власти в Украине, то стоит ждать новых и новых решений. Возможен и второй раунд, связанный с офшорами.

— Запад чего добивается? Принуждает президента Украины забыть о том, что он бизнесмен, или вообще хочет устранить его от власти, поддержав другого человека?

— Поддержать — кого? Скорее, создать более ручного, внешне управляемого Порошенко. Президент постоянно создает проблемы. Он не говорит «нет», но и не делает того, что обещал, а только берет новые обязательства. Инструменты давления через посольства не всегда срабатывают.

— Саакашвили вовлечен в реализацию планов Запада? — Саакашвили просто оказался в нужном месте в нужное время. Его акцию собирались использовать одноразово, но получилось так, как получилось. И он оседлал волну.

— Еще раз о последствиях Лондонского суда. Украина и Великобритания не имеют соответствующего договора, потому арестовать по решению суда собственность бывших владельцев «Привата» Коломойского и Боголюбова (2) в Украине невозможно, да? А в Европе, наоборот, аресты активов возможны…

— Уверяю вас, ни Коломойский, ни Боголюбов никаких действий предпринимать не станут, ничего выводить или продавать не рискнут. В этом прелесть Лондонского суда. Прямой юрисдикции не имеет, а все равно заставляет десять раз подумать. Ведь тогда арестуют какую-нибудь офшорную компанию на Кипре, вся бухгалтерия всплывет… Кипр-то имеет отношения с Лондоном!

— В Днепропетровск недавно вернулся после вынужденных зарубежных скитаний Геннадий Корбан (6), не последний боец олигархических войн. Чего ждать?

— Тут не столько с войнами связь, сколько с гарантиями, полученными официальным Киевом от Корбана: он не станет выступать против действующей власти. Жест доброй воли со стороны Коломойского не исключаю, по договоренности с Генпрокурором Луценко. На Банковой боялись, что Корбан, находясь за границей, возглавит центр критики, консолидирует протестные группы Тимошенко, Садового, Саакашвили… Вот Корбана и нейтрализовали.

Сейчас с Юлей предстоит разобраться. Она развернет свои знамена, как только выдохнется Саакашвили. Юля — это серьезно, все пять социологических «контор», которые проводили исследования, показывали ее высокие рейтинги. В Запорожье и Кривом Роге администрация президента будет договариваться с регионалами, во Львове — с Садовым. Потому что уже идет аккумулирование средств на выборы, создают штабы, хоть настоящая раскачка еще не наступила.

Киев

Краткий украинский олигархический словарь 1. АХМЕТОВ Ринат, уроженец Донецка, самый богатый человек Украины (4,5 млрд долларов), основатель компании «СКМ», президент футбольного клуба «Шахтер», экс-депутат Рады от Партии регионов, близкий к президенту Януковичу. 2. БОГОЛЮБОВ Геннадий, уроженец Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, был соучредителем и совладельцем группы «Приват», собственный капитал — 1,44 млрд долларов, третье место в рейтинге самых богатых украинцев. 3. ГРИГОРИШИН Константин, уроженец Запорожья, российско-украинский миллиардер, сфера бизнес-интересов — энергетика, судо- и машиностроение. До 2013 года входил в топ-десятку богатейших людей Украины. 4. КОЛОМОЙСКИЙ Игорь, уроженец Днепра, финансист. Собственный капитал — 1,14 млрд долларов, основатель группы «Приват» и «ПриватБанка». 5. КОСЮК Юрий, уроженец Кировоградской области, сфера деятельности — аграрный бизнес, собственный капитал — 1,34 млрд долларов. После президентских выборов-2015 недолгое время работал первым замом главы администрации президента Порошенко. 6. КОРБАН Геннадий, уроженец Днепра, бизнесмен: первичная приватизация, торговля ценными бумагами, соратник Коломойского. Создатель партии «УКРОП». В 2016-м подвергался преследованиям со стороны ГПУ за якобы подкуп депутатов Рады. В настоящий момент все обвинения сняты. 7. КУРЧЕНКО Сергей, украинский младоолигарх, бежавший в Москву после падения режима Януковича. Глава группы компаний «ВЕТЭК» и «Газ Украина». 8. НОВИНСКИЙ Вадим, российский бизнесмен, получивший указом Януковича украинское гражданство, металлотрейдер, президент группы компаний «Смарт холдинг». Народный депутат от Оппозиционного блока. В 2013-м занимал место в топ-пятерке богатейших людей Украины с состоянием 3,273 млрд долларов, сейчас, согласно депутатской декларации, покинул топ-десятку. 9. ПИНЧУК Виктор, уроженец Днепропетровска, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, предприниматель (инвестиционно-консалтинговое направление, металлургия), меценат. Неизменно в топ-десятке богатейших граждан Украины, собственный капитал — 1,13 млрд долларов. 10. ФИРТАШ Дмитрий, уроженец Тернопольской области, сфера интересов — химия, медиа, состояние — 251 миллион долларов. Самый разыскиваемый украинский олигарх . 11. ФУКС Павел, уроженец Харькова, основатель девелоперской компании Mos City Group, попал в рейтинг самых богатых украинцев по итогам 2016 года с состоянием в 270 миллионов долларов.

личное мнение эксперта

Виктор Небоженко директор социологической службы «Украинский барометр», украинский политолог

«Далекие офшоры никого не спасут»



— Информация о временном аресте активов Коломойского в обеспечении будущего судебного решения Высоким судом Лондона стало сенсацией. Нам не жалко ни Коломойского, ни его противника Пинчука (9). Оба хороши. Важно другое. Арест активов Коломойского — это сигнал всем олигархам Украины, включая Ахметова, Фирташа, Косюка, Тигипко и других, а главное, президенту-олигарху Порошенко, что Запад может сделать с ними все, что хочет. Тут важен второй момент этой сенсации, всемирный характер этого судебного решения — арест активов во всем мире. А кто захочет ссориться с Высоким судом Лондона? Себе дороже. Так что далекие офшоры уже не спасут наших олигархов. Поэтому они сейчас все сделают, чтобы смягчить удар, снизить накал страстей вокруг имени Коломойского, локализовать конфликт Пинчук — Коломойский Лондонским судом.

В этом смысле у украинских правоохранительных органов есть большой опыт саботажа. Вспомните, как фигуранты списка наиболее опасных подозреваемых из ближайшего окружения бывшего президента Януковича легко отбили атаку Киева благодаря стыдливому непрофессионализму и коррупционной чуткости наших прокуроров и следователей, готовящих представления для Интерпола. Так что Коломойский не случайно встретился с энергичным и скандальным Генпрокурором Украины Луценко в Амстердаме буквально за несколько часов до лондонского решения. И наша власть еще что-то сможет заработать на «бедном», испуганном Коломойском.

Другой вопрос, не захотят ли западные партнеры Украины применить такой же маневр и к самому президенту Украины Порошенко. Ведь и Запад, и вся Украина в течение четырех лет видят и страдают от того, что Порошенко оказался больше бизнесменом, суперолигархом и охвачен огромной жаждой обогащения, чем выполнением своих прямых президентских обязанностей, и политических обязательств, и клятв перед украинскими избирателями.

Уже ясно, что ему понравилось делать огромные деньги на президентском посту, и он не собирается его покидать и в будущем.

Потому сейчас перед Украиной и ее западными союзниками есть два пути решения «проблемы Порошенко»: либо заставить президента Порошенко уйти в отставку и заниматься дальше своим олигархическим бизнесом, либо отделить политика-президента Порошенко от его бизнес-окружения. Оградить его от коррупции, от его бизнес-планов и заставить заниматься сугубо политическими делами — проведением реформ, борьбой с коррупцией и борьбой против российской агрессии. В этом смысле опыт «обрезания» олигарха Коломойского от его активов «руками» Лондонского суда может быть использован, ну, если не прямо против президента-олигарха Порошенко, то против его наиболее одиозных и коррумпированных бизнес-партнеров.

Источник: фейсбук