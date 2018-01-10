В должности главы Госфильмофонда утвержден Вячеслав Тельнов

Распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о назначении на должность главы Госфильмофонда Вячеслава Тельнова опубликованы на официальном портале Правительства.

Катализатором увольнения бывшего руководителя ГФФ Николая Бородачева стала статья в «Новой газете», в которой рассказывалось о ситуации в одном из крупнейших в мире архивов, о финансировании странных дорогостоящих проектов, о том, что научная жизнь Госфильмофонда парализована, старший куратор Петр Багров был вынужден уйти, сам же архив наводнили многочисленные родственники Николая Михайловича Бородачева.

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Вскоре после публикации в «Новой» более 30 ведущих российских кинематографистов написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова. В письме говорилось о «безусловном авторитете Тельнова в кинематографической отрасли», о его способности «вывести деятельность крупнейшего киноархива мира на принципиально новый уровень».

Свои подписи под письмом поставили около 30 кинодеятелей. Серди них Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко.

До работы в Министерстве культуры Вячеслав Тельнов занимал пост генерального директора киностудии «Ленфильм».

В Постановлении Правительства говорится, что Бородачев освобожден от должности «в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса». Статья предусматривает «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации»

Вячеслав Тельнов Директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ, глава Госфильмофонда

— Ответственность, в самом деле, огромная. Но буду пытаться делать все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие кинематографического сообщества. Постараюсь прислушиваться к мнению профессионалов. Очень хочется сделать Госфильмофонд действительно востребованной организацией, отвечающей вызовам современного мира. Необходимо поддерживать и развивать научную работу, проводить традиционный фестиваль «Белые столбы», не роняя его достоинства и престижа. Будем пересматривать вопрос с киноправами. Я надеюсь на поддержку кинематографической общественности. Госархив – живой организм, нуждающийся в восстановлении нормального ритма жизни.