«Ссылался на то, что для него могли наступить вредные последствия»

Карточка процесса Суд: Пресненский районный суд Москвы Статьи: ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом» Обвиняемый: Никита Белых Стадия: судебное следствие Грозит: до 15 лет лишения свободы

Первое после новогодних праздников заседание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых началось с традиционным запозданием. Но в этот раз у задержки появилось объяснение: впервые за несколько месяцев Белых дали возможность обсудить с адвокатом стратегию защиты перед заседанием. В этот день именно защита начала представлять свои доказательства.

— Ваша честь, перед тем как представлять доказательства мы хотели бы ходатайствовать о повторном допросе свидетеля Ларицкого, — заявил адвокат Андрей Грохотов. В этот день он планировал рассмотреть один из эпизодов, связанных с «получением» губернатором взяток.

Он напомнил, что бывший владелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и УК «Лесхоз» Альберт Ларицкий, по версии обвинения, в 2012 году передал для Белых взятку в размере 200 тысяч евро, при этом деньги передавались через заместителя губернатора Сергея Щерчкова. Никита Белых в свою очередь утверждает, что денег не получал. Его защита предполагает, что Щерчков мог просить эти деньги для себя.

Как отметил защитник, из ранее данных показаний свидетелей выходило, что все операции по передаче денег произошли в один и тот же день: сначала Ларицкий передал названную сумму гендиректору НЛК Владимиру Сысолятину, тот передал ее Щерчкову на парковке у законодательного собрания области, а потом Щерчков якобы доставил взятку в кабинет Белых.

Между тем, когда именно состоялась передача, установить оказалось затруднительно: из всех свидетелей дату вспомнил только Ларицкий, и то лишь потому, что ему напомнили, что 21 марта 2012 года у него был рейс в Москву.

— Следствию не составляло труда установить точную дату эпизода, но оно уклонилось от своей обязанности по закону. Поэтому защита должна выяснять, в какой день состоялись встречи Ларицкого, Сысолятина и Щерчкова и состоялась ли вообще передача денег между Щерчковым и Белых.

Грохотов заметил, что наиболее вероятной датой встреч является 15 марта 2012 года — именно в этот день чартер Ларицкого покинул Киров в конце рабочего дня, то есть во время встречи Сысолятина и Щерчкова. В другие дни Ларицкий вылетал из города значительно раньше. Однако для полной ясности нужно еще раз допросить Ларицкого в суде, подчеркнул адвокат.

Далее выяснилось неожиданное: повторные показания готов дать сам Ларицкий.

— Ваша честь, ко мне поступило ходатайство Ларицкого и его адвоката с изложением их позиции. Тут сообщается, что Ларицкий был недостаточно откровенен в допросе по делу Белых (когда его вызывала прокуратура – Ред.). Это связано с обстоятельствами, имеющими над ним давление.

С этими словами Грохотов передал судье Татьяне Васюченко документ. Прокуроры Татьяна Тарасова и Марина Дятлова сначала обескураженно слушали Грохотова, а затем деятельно занялись бумагами. Рядом с Тарасовой стоял фирменный пакет ЦУМа.

— Ларицкий считает, что обстоятельства, из-за которых он не имел возможность сообщить суду правду, на сегодняшний день отпали, — резюмировал адвокат.

Грохотова поддержал и Белых: выяснилось, что на заседание, на котором Ларицкого допрашивали в первый раз, их везли вместе (Ларицкий является подсудимым по делу о мошенничестве и на тот момент содержался в СИЗО «Лефортово»).

— Он говорил, что не сможет давать правдивые показания, — сказал Белых. — Ссылался на то, что для него могут наступить вредные последствия. Теперь, видимо, не наступят или уже наступили, и он решил рассказать, как было на самом деле.

Судья Васюченко задумчиво изучила документ, но ходатайство все-таки отклонила: на этом этапе процесса защита не может давать оценку показаниям свидетелей, да и происхождение документа «остается не вполне ясным». Ларицкий, по мнению судьи, мог направить запрос через руководство кировского изолятора, где находится в настоящий момент.

Перешли к допросу свидетелей защиты. Первым допрашивали Антона Русских — до 2016 года он числился помощником губернатора Кировской области при региональном представительстве в Москве и налаживал связь между представительством и кировской администрацией. Сейчас Русских преподает экономику в одном из кировских вузов.

По словам Русских, Белых во времена своего губернаторства проводил встречи с бизнесменами и чиновниками главным образом в лобби отеля, где жил во время командировок в Москве, либо в кафе. Связано это было с аварийным состоянием представительства: «неудобный маленький» офис нуждался в реконструкции, которую Русских согласовывал с московскими властями.

Впрочем, в должностные обязанности Русских входили и контакты с московским бизнесом. Помощник губернатора, к примеру, принимал участие в переговорах между подконтрольным АФК «Системе» «Вятским фанерным заводом» (ВФЗ) и правительством области. По фанерному заводу в 2015-2016 годах «неоднократно» проводились совещания: предприятие отказывалось от одних лесных участков и выбирало другие (то есть занималось тем же, чем НЛК и УК «Лесхоз» в предыдущие годы).

— Известно ли вам, лоббировал ли Белых инвестпроект АФК «Система» на территории области? — поинтересовалась прокурор Дятлова.

— Я не знаю, что там можно лоббировать, — пожал плечами экономист. — Предприятие согласилось реализовывать этапы проекта на несколько миллиардов рублей. Предприятие само несет риски инвестиций.

Русских рассказал, что участвовал в проектах реконструкции Кирова — в частности, курировал возведение двух фонтанов, однако источники финансирования ему были неизвестны. Прокурор перекинулась сразу к дню задержания Белых.

— Давайте поговорим про 24 июня 2016 года. Оставил ли этот день у вас какой-то след воспоминаний? — спросила гособвинитель.

— Нет, — ответил свидетель. — Я был в Москве, но ничего определенного не помню. Губернатор двигался по своему графику.

— Но вы ведь помощник губернатора!

Русских заметил, что в его обязанности непосредственно сопровождение губернатора не входило.

Прокурор Тарасова буравила свидетеля взглядом, а затем неожиданно попросила суд «ввиду существенных противоречий» огласить показания свидетеля, данные им на следствии.

Следователю Русских говорил, что 24 июня Белых должен был посетить Минфин, а затем зампреда правительства Аркадия Дворковича. В 14 часов Русских зашел в лобби отеля «Лотте Плаза», где позже был задержан Белых, передал шефу документы, необходимые для встречи с Дворковичем, и уехал на Киевский вокзал.

Прокурор Тарасова поинтересовалась, не участвовало ли когда-либо представительство области в передаче документов.

— Не было ли неподписанных белых конвертов без печатей… — начала было Тарасова, но коллега ее почему-то остановила.

— Иногда какие-то посылки передавали. Рыжики, - сказал свидетель.

— Рыжики? Что такое рыжики?

— Грибы… — ответил Русских.

— А это точно были рыжики? — хихикнула Тарасова.

— Если бы это были не рыжики, вы бы уже давно об этом знали, —усмехнулся из клетки Белых.

Следующим допросили Александра Галицких. До сентября 2016 года он занимал должность замгубернатора по культуре и молодежной политике. Галицких подробно рассказал о деятельности кировского отделения Военно-исторического общества, организованного Белых в конце 2014 года. Общество занималось просветительскими проектами в регионе, в том числе возведением монументов. Так, в 2016 году общество профинансировало сразу два проекта: памятник сестрам милосердия и мемориал труженикам тыла. В 2016 год количество бюджетных средств на проекты Военно-исторического общества резко сократилось — Белых поэтому проводил совещания, на которых требовал увеличить пожертвования на них. Впрочем, обязанности жертвовать средства на благоустройство области у бизнесменов не было, отмечал свидетель.

— Кто хотел, жертвовал на несколько проектов, кто-то на один. Кто-то не жертвовал вообще. Это всегда решало руководство предприятия или собственник, — объяснял Галицких.

Никиту Белых он при этом охарактеризовал как «человека креативного», который «может генерировать идеи». Галицких вспомнил, как Белых настоял на рассылке писем первой сотне российских бизнесменов по версии «Forbes» с предложением инвестировать в область, и один предприниматель откликнулся.

По словам свидетеля, фонд регионального военно-исторического общества финансировался главным образом безналичными переводами.

— А могла ли инициатива губернатора быть связана с приближающимися выборами? — спросила обвинитель Дятлова.

— Мне кажется, что все разумные люди понимают, что перед любыми серьезными выборами делать такие добрые дела - это в плюс, естественно, - ответил свидетель.

После допроса Галицких суд рассматривал рабочие графики Белых и Щерчкова в марте 2012 года. Графики содержались на диске, который судья просматривала на ноутбуке. Адвокат Грохотов и прокурор Дятлова фотографировали экран ноутбука на смартфоны.

Выяснилось, что 15 марта 2012 года Белых был в командировке в Набережных Челнах («что освещалось в социальных сетях», — заметил из-за решетки экс-губернатор), а 21 марта принимал участие в праздновании дня рождения самого свидетеля Александра Галицких.

Сергей Щерчков 21 марта также был на дне рождения Галицких.

— А мы можем его еще вернуть? — с надеждой посмотрел на судью Грохотов.

Сторонам предоставили пятнадцатиминутный перерыв на то, чтобы вернуть уже покинувшего зал Галицких. В коридоре суда адвокат терпеливо объяснял бывшему замгубернатора, почему его отъезд в Киров надо временно отложить. В это время в зале суда Белых читал лекцию об истории российской прокуратуры.

— Кто был первым обер-прокурором Синода? – спрашивал он зал.

— Победоносцев! — сходу ответила Тарасова.

— Да вы что, он же в конце 19 века был, — отмахнулся Белых. — Я сейчас не вспомню, но там был либо Голицын, либо Долгорукий. А вообще обращайтесь, я кандидат исторических наук все-таки.

Тарасова в ответ поинтересовалась, почему у Белых высокое давление и низкий сахар одновременно. Из-за таблеток, отвечал подсудимый.

Запыхавшийся Галицких, однако, не мог сказать ничего определенного: на его дне рождения действительно присутствовал Белых, но губернатора он встретил уже в зале и не знает, во сколько он подъехал в кафе и с кем приехал. Щерчкова на праздновании Галицких также не мог вспомнить.

На этом заседание завершили.