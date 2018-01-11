Пенсия как льгота

В 2017 году Пенсионный фонд России в ряде случаев отказывал гражданам в выплате страховой пенсии по старости, рассказал во вторник министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Причинами для отказа служили недостаточный индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) или слишком маленький трудовой стаж. Этим людям государство смогло гарантировать только минимальную социальную пенсию по солидарной системе, которая в 1,5 раза меньше страховой и начинает выплачиваться на 5 лет позже. В прошлом году, по данным «Газеты.ру», было зафиксировано 8,3 тысячи подобных случаев, и эта цифра продолжит расти — критерии получения страховой пенсии ужесточаются каждый год с момента проведения пенсионной реформы в 2015 году.

Страховая пенсия, за исключением специальных льготных надбавок, связана с трудовой деятельностью человека: чем больше «белый» заработок в трудоспособном возрасте, тем выше выплаты от государства в старости. В 2017 году для получения страховой пенсии (в среднем по стране — 14 тысяч рублей) было необходимо иметь 8 лет официального трудового стажа и накопить 11,4 пенсионных балла. Баллы начисляются пропорционально сумме уплаченных в пенсионную систему страховых взносов и зависят от уровня зарплаты. Скажем, при минимальной оплате труда один год работы принесет около одного пенсионного балла. Дополнительные баллы можно получить за каждый год службы в армии или отпуска по уходу за ребенком. Но если по наступлению 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин хотя бы один из критериев не выполняется, то человек может претендовать только на получение социальной пенсии (8–9 тысяч рублей) через 5 лет, в течение которых можно продолжить зарабатывать баллы и стаж для страховой части.

Нормативы ПФР в отношении пенсионеров повышаются каждый год. В 2015 году единственным требованием для получения страховой пенсии кроме возраста были 5 лет трудового стажа, а к 2024 году ради выплат придется трудиться как минимум 15 лет и заработать 30 пенсионных баллов. Человек с минимальным окладом, к примеру, сможет претендовать на страховую пенсию только через 30 лет официальной занятости.

Такая система формирует несколько уязвимых категорий населения, чьи шансы приблизиться в старости вплотную к черте бедности резко увеличиваются. Это прежде всего «самозанятые» в широком смысле слова, от домохозяек до фермеров и индивидуальных предпринимателей, а также любой человек, получающий значительную часть зарплаты в конверте. В 1990-е, как и сейчас, согласие на серые схемы часто являлось единственной возможностью для трудоустройства, однако государство считает, что виноваты в этой ситуации сами работники.

Из-за такой логики к завершению следующего президентского срока своих прав на пенсию могут лишиться миллионы или даже десятки миллионов людей.

Занимаясь просвещением россиян о вреде теневой занятости, ПФР и министр Максим Топилин невольно затронули куда более острую тему: масштабный кризис, в котором в последние годы находится российская пенсионная система. «Пенсионеров, как вы знаете, у нас бедных нет. С точки зрения формальных признаков», — говорил Топилин еще в декабре.

Теперь оказалось, что российские пенсии не только не обеспечивают населению реальный прожиточный минимум (если не принимать всерьез «формальные признаки»), но к тому же являются не вполне гарантированными. В целом этот расклад можно было предвидеть еще в 2014 году, когда государство впервые нарушило свои обязательства перед пенсионерами, заморозив пенсионные накопления, чтобы сбалансировать федеральный бюджет. Затем в 2016 году пенсии были проиндексированы ниже уровня инфляции, а для 14 млн работающих пенсионеров — не проиндексированы вовсе. Наконец, после того как месяц назад мораторий на накопительную часть был продлен до 2020 года, возникли сомнения и в сохранности страховых пенсий. Дискредитации поочередно подверглись все элементы существующей пенсионной системы.

Конечно, подавляющее большинство россиян, вступающих в пенсионный возраст в ближайшие годы, все же могут рассчитывать на положенные им выплаты. Другое дело, что после президентских выборов откроется окно возможностей для очередной пенсионной реформы, концепция которой будет заключаться в дальнейшем перекладывании социальных обязательств с государства на плечи граждан, в том числе путем повышения пенсионного возраста. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем, лучше начинать готовиться к этому сценарию уже сейчас.