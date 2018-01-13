«Если бабушка из Казахстана прислала вам сто долларов, вы можете стать иноагентом»

Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект, дополняющий положения принятого осенью 2017 года закона о СМИ-«иностранных агентах». Новые поправки позволяют признавать физические лица иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента. За документ проголосовали 333 депутата, один был против, один воздержался. Законопроект подержали депутаты "Единой России" и "Справедливой России", не голосовали фракции КПРФ и ЛДПР.

В законопроекте прописывается возможность признания людей, получающих денежные средства из-за рубежа и распространяющих информацию, «иностранными агентами». Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по информации Леонид Левин, норма будет касаться владельцев СМИ-иноагентов: "Тем или иным ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое лицо, но и физическое", говорил он. Однако Петр Толстой не исключил, что под новации попадут и другие категории граждан, в частности блогеры, получающие деньги от иностранного правительства, например, через фонды, который находятся в США. В законопроекте не уточняется, идет ли речь о частном или государственном зарубежном финансировании.

«Мы все являемся распространителями информации, ведь почти у каждого сегодня есть аккаунт в социальных сетях, неважно, в фейсбуке или одноклассниках,

так что если бабушка из Нью-Йорка или Казахстана пришлет вам 100$ на день рождения, формально вы попадете под критерии законопроекта»

, — говорит юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, специализирующийся на делах, связанных с защитой свободы слова.

Согласно предложенным депутатами нововведениям, пользователей соцсетей также обяжут указывать в своих публикациях о том, что информация перепечатана из СМИ-иноагентов.

«При распространении и цитировании материалов, созданных СМИ-иностранными агентами, также необходимо будет указывать на то, что источником информации является иностранный агент», — заявил Петр Толстой, выступая на заседании Госдумы. По его словам, к тем, кто тиражирует информацию иностранного агента, «будут применяться положения закона об НКО в части статуса иностранного агента»:

— Это положение касается всех информационных ресурсов, от телеканалов и печатных средств массовой информации до пользователей соцсетей, медицинских или, там, кулинарных сайтов, — сказал вице-спикер.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что такое положение очень похоже на обязанность указывать при публикации названия террористической организации, о том, что она запрещена в России.

«Первоначально к этому было довольно ироничное отношение, особенно в печатных СМИ, а потом выяснилось, что все серьезно, и после двух предупреждений от Роскомнадзора может стоять вопрос о закрытии издания, даже если журналист допустил ошибку по невнимательности. Теперь и пользователям соцсетей придется постоянно думать о формальностях, делая репосты», — предупреждает он.

По мнению эксперта, из-за нововведений аудитория СМИ-иноагентов в соцсетях может значительно уменьшиться. «Репостить записи того же «Радио свобода», где публикуются интересные и общественно-значимые материалы, станет значительно сложнее, придется выдумывать какую-то специальную формулировку, чтобы не нарушать закон. В противном случае вашу страничку или запись могут заблокировать или принять еще какие-то меры, — отмечает Макаркин. — А перепосты с пометкой «иностранный агент» в «Одноклассниках» и вовсе могут спровоцировать серьезные конфликты.

Вам тут же напомнят в комментариях, что делали с предателями в 37-ом году. Многие будут отказываться от перепостов, чтобы не ставить себя в некомфортное положение».

Кроме того, по задумке парламентариев, зарубежные СМИ, признанные иностранными агентами, в обязательном порядке должны будут зарегистрировать в России юридическое лицо. Предусматривается, что российское подразделение должно быть учреждено в течение месяца со дня получения статуса иноагента. Если российское юридическое лицо уже создано, то иностранное СМИ должно будет уведомить об этом профильное российское ведомство в течение месяца после признания иноагентом. По мнению Гайнутдинова, такие меры позволят российским властям обзавестись реальными рычагами воздействия на иностранные СМИ.

«Им нужны заложники, люди, которые находится здесь, в России, которых можно вызвать к прокурору, следить за ними, подослать к ним прокремлевских активистов, — считает юрист. — Сегодня «Голос Америки» сидит в Вашингтоне, хостится в Ирландии, и единственное, что может сделать Россия — заблокировать их сайт, но даже далекие от политики люди уже научились обходить блокировки. А теперь может появиться реальная возможность затруднять работу их корреспондентов, ограничить договор, ведь в любом случае у иностранных СМИ, вещающих на Россию есть свои люди на месте».

Согласно проекту закона, за отсутствие маркировки «иностранного агента» СМИ-иноагенту, а также учрежденному им российскому юридическому лицу грозит блокировка. О нарушении закона пользователей и СМИ будет уведомлять Минюст. В течение 15 дней после получения предупреждения нарушение можно будет устранить, тем самым избежав ограничения доступа к ресурсу.

Эксперты уверены, что даже если закон будет принят, полноценно функционировать он не будет. «Ни один репрессивный закон, принятый за последнее время, не применялся в том виде, в котором он написан. Есть, например, закон об НКО, выполняющих функцию «иностранного агента», но из многих сотен тысяч организаций, в реестр включены были только сто, хотя зарубежное финансирование получали многие. Задача не в том, чтобы закон работал, а чтобы в случае необходимости можно было привлечь тех, кого надо, — констатирует Дамир Гайнутдинов.

«В нашей стране достаточно выборочно применяется законодательство, — соглашается Алексей Макаркин, — На кого обратят внимание или захотят обратить, к тому и будут применять».