Вырубить всё. Вырубить всех

Андрей Рудомаха

Координатору одной из самых эффективных природоохранных организаций в России — «Экологической вахте по Северному Кавказу» — Андрею Рудомахе, недавно жестоко избитому, поступают угрозы убийством. «На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанистские вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, прикрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать…» — письмо такого содержания пришло на электронную почту эколога 9 января. Причем письмо было отправлено с адреса, название которого звучит как SMERTRODOMAXE («Смерть Рудомахе»). Аналогичное письмо с настойчивой рекомендацией покинуть страну пришло и на адрес его заместителя — Дмитрия Шевченко.

«Учитывая недавнее разбойное нападение на Андрея Рудомаху и его коллег, эти письма стоит рассматривать как реальную угрозу их жизни и здоровью», — считает адвокат эколога Алексей Аванесян.

Напомним, 28 декабря поздно вечером на окраине Краснодара на активистов «Эковахты» было совершено нападение. Их жестоко избили. Координатор организации Андрей Рудомаха получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали у 53-летнего мужчины перелом основания черепа, множественные переломы лицевого скелета, химический ожог глаз, ушиб головного мозга. Нападавшие похитили рюкзаки активистов с фото- и видеоаппаратурой.

Нападение произошло после того, как активисты возвращались из окрестностей поселка Криница Краснодарского края, где зафиксировали странную стройку на землях лесного фонда. Участникам рейда удалось сделать снимки, но не удалось остаться незамеченными. Охранники объекта задержали одного из активистов — Виктора Чирикова, когда он снимал церковь, построенную на территории лесного фонда, и заставили его уничтожить фотографии, которые могли бы свидетельствовать о возможных нарушениях закона. После этой инспекции, по возращении в Краснодар, и произошло нападение.

Котлован под строительство на землях лесного фонда. Фото активистов Эковахты по Северному Кавказу

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный группой лиц». Потерпевшими по делу признаны трое: сам Андрей Рудомаха и двое его коллег, Александр Савельев и Виктор Чириков, которые не только были очевидцами событий, но и так же пострадали. Потерпевшие категорически не согласны с квалификацией преступления. Они уверены, что дело должно быть возбуждено по ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» и передано с регионального на федеральный уровень. Активисты «Эковахты» уверены: целью нападения было запугать Андрея Рудомаху и его коллег и пресечь деятельность организации в целом. В нападении экологи подозревают сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю, и причина его — защита отнюдь не «государственных интересов».

За единым забором

По словам Александра Савельева, активиста «Эковахты», застройку в окрестностях Криницы (село расположено на берегу Черного моря на территории города-курорта Геленджик) экологи обследовали дважды. 3 декабря они стали свидетелями установки заборов, массовой рубки леса и строительства на землях лесного фонда.

28 декабря вернулись, чтобы детально зафиксировать нарушения.

Выяснилось: на территории, огороженной забором, построена церковь, проложены новые дороги, на четырех вырубленных от леса площадках ведутся строительные работы — вырыты котлованы, а в нескольких местах залиты фундаменты под капитальные строения. Лес, где ведется строительство, граничит с двумя большими участками сельхоз­земель, на которых раскинулись вино­градники. Все эти земли, по свидетельству «Эковахты», тщательно охраняются — не менее шести постов охраны.

Фото активистов Эковахты по Северному Кавказу

— Первое и единственное строение, которое возведено на участке, — церковь, — рассказывает Савельев. — Рядом с церковью — ручей, русло которого выложили брусчаткой и забетонировали. От церкви к ручью построены бетонные дорожки. Строительство идет быстро, работают до позднего вечера, техника не перестает греметь и с наступлением темноты.

По наблюдениям «Эковахты», строительство ведется на двух участках лесного фонда, которые находятся в долгосрочной аренде у двух разных компаний.

Первый арендатор — ООО «Перспектива». На фотографиях, сделанных экологами, видно, что щит с надписью «Охотничье хозяйство «Перспектива» установлен прямо перед забором, где работает техника. При этом, согласно закону, охотопользование не позволяет вести какое-либо строительство. Совладельцем ООО «Перспектива» выступает Павел Езубов — давний бизнес-партнер миллиардера Олега Дерипаски. Кроме того, Павел Езубов — сын депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова.

Второй арендатор — АО «Аксис Инвестиции». Согласно данным спутниковых снимков, церковь построена на участке лесного фонда, который имеет общую площадь более 20 гектаров. По данным Росреестра, участок может использоваться в культурно-оздоровительных и туристических целях, возведение капитальных строений запрещено. Этот участок находится в аренде у АО «Аксис Инвестиции» и передан компании в пользование на сорок лет — по 2055 год.

Церковь граничит с виноградниками — два участка сельхозземель площадью 5,6 и 12 гектаров АО «Аксис Инвестиции» арендовала годом позже. По словам Савельева, «одни и те же заборы окружают и виноградники, и изуродованный и захваченный лес». «Охрана ловит людей как на территории леса, так и на территории виноградников», — заметил он.

Согласно спутниковым снимкам, возведение церкви началось в 2016 году, тогда же был вырублен большой лесной участок между виноградными полями. Годом позже в лесу появились площадки под капитальные объекты и просеки под новые дороги.

— У нас нет претензий к виноградникам — это земли сельхозназначения, но вокруг захвачены земли лесфонда, — объясняет Савельев. — По закону арендатор не имеет права огораживать лес, вырубать его и строить капитальные объекты.

Активисты «Эковахты» сообщают, что полтора года застройщикам удавалось успешно избегать внимания надзорных органов. Ни лесники (объекты строятся на территории квартала 147А Пшадского участкового лесничества), ни сотрудники Минприроды Краснодарского края не остановили строительство.

Кто же эти скрытные владельцы виноградников? Согласно базе данных СПАРК, руководителем и единственным владельцем АО «Аксис Инвестиции» выступает петербургский юрист Алексей Тот. Компания занимается венчурным инвестированием и, судя по отчетности, убыточна. Помимо «Аксис Инвестиции» Алексей Тот руководит еще пятью компаниями, владельцем трех из них — «Юридической фирмы «Лекс», «Энергетики. Содружества. Успеха» и «Апекс Юг» — выступает Николай Егоров.

По совпадению основным видом деятельности ООО «Апекс Юг» является выращивание винограда, а также предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества. До недавних пор «Апекс Юг» была зарегистрирована в Геленджике. С декабря 2014 года единственным учредителем компании является Николай Егоров — петербургский юрист, которого медиа называют однокурсником президента (совпадает год окончания юридического факультета ЛГУ). Егоров занимает 107-е место в рейтинге миллиардеров газеты «Деловой Петербург». Активы Егорова (ПАО «ОФК Банк», ИК «Инвестиционные решения», адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры») по итогам года издание оценило в 8,75 млрд рублей.

До недавних пор «Апекс Юг» была зарегистрирована в Геленджике. Что интересно, генеральным директором «Апекс Юг» тогда выступал Алексей Василюк. Это имя хорошо известно краснодарским экологам — Василюк является гендиректором «УК «Инвестстрой», которая, по данным СПАРК, до 2017 года выступала управляющей компанией ООО «Комплекс». В собственности у этой структуры с 2013 года находится земельный участок и здание резиденции вблизи мыса Идокопас в Прасковеевке, получившей известность в СМИ как «дворец Путина». Кроме того, в 2016 году компания «Южная цитадель», пост гендиректора которой также занимал Алексей Василюк, получила для выращивания устриц и мидий 1 тыс. га акватории у мыса Идокопас возле резиденции.

«Эковахта» установила подрядчиков строительства — на одном из снимков можно рассмотреть название компании, которой принадлежит техника, работавшая на объекте, — ООО «СК-Юг-Х», владелец — сербский предприниматель Адил Хамзич.

Техника компании «СК-Юг-Х» на территории строительства. Фото активистов Эковахты по Северному Кавказу

Кто напал?

Грабеж — очень удобная версия для следствия, она не обязывает глубоко копаться в мотивах преступления. Хотя сотрудники «Эковахты» практически не сомневаются в том, кто мог быть причастен к атаке.

«Все говорит о том, что действовали люди из краснодарского управления ФСБ и что именно ими были привлечены люди в масках и капюшонах, — рассказал «Новой» Андрей Рудомаха. — Как свидетельствуют данные видеосъемки, они появились около дома примерно за час до нападения, покрутились, ушли, а потом вышли на исходные позиции как раз перед нашим приездом. Нас «вели», им сообщили точно, во сколько и куда мы приедем. Кроме нас об этом никто не знал».

Действительно, у «Эковахты» и у самого Андрея Рудомахи с краснодарским УФСБ сложная история отношений. «Для УФСБ по Краснодарскому краю мы давняя мишень. Что странно: какую угрозу безопасности государства может представлять экозащита?» — задает риторический вопрос один из коллег Рудомахи.

Впервые особое внимание к себе Андрей Рудомаха почувствовал накануне Олимпиады-2014. Тогда помимо «Эковахты» Рудомаха возглавлял кубанское отделение партии «Яблоко». В октябре 2012 года на сайте партии был опубликован пресс-релиз по поводу ареста одного из ее членов — Алексея Мандригеля. Краснодарские следователи обратили внимание на цитату в этом пресс-релизе: «Елена Золотухина известна как судья-беспредельщица, которая охотно выполняет заказы властей по вынесению заведомо неправосудных решений». Автором этой цитаты следователи определили Рудомаху, и именно в отношении его было возбуждено уголовное дело о клевете на судью. Однако вскоре глава партии Сергей Митрохин публично признал, что это были его слова, и обвинения с Рудомахи были сняты. Однако в рамках расследования именно этого уголовного дела в офис партии «Яблока» пришли два сотрудника полиции. Активист Дмитрий Шевченко снял на видео тот момент, когда один из сотрудников говорил по телефону и прямо сообщал своему начальству, что они пришли сюда по «представлению ФСБ» и что «люди из серого здания» их информировали: «Биллинг бьет сюда» (запись имеется в редакции).

Партийцы направили запросы в МВД и ФСБ, пытаясь выяснить, какую причастность к расследованию дела о клевете имеют сотрудники ФСБ. Вразумительного ответа не добились. Только из МВД пришло письмо, в котором сообщалось: полицейские наказаны, им вынесено представление о служебном несоответствии за «нарушение требований, предъявляемых к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел» — то есть за то, что «наговорили» на ФСБ.

В феврале 2014 года возле офиса «Эковахты» в Краснодаре прошла очередная «спецоперация». Среди белого дня неизвестные мужчины спортивного телосложения в масках и капюшонах пытались ворваться в здание, однако им не удалось вскрыть металлическую дверь. Тогда они раскурочили автомобиль одного из активистов — Игоря Харченко. Происшествие сняла камера видеонаблюдения, — во время нападения рядом находились сотрудники полиции, которые никак не реагировали на происходящее. Зато уже после погрома, когда злоумышленники скрылись, они задержали владельца автомобиля Игоря Харченко «за хулиганство». Уголовное дело по факту нападения так и не было возбуждено, хотя активисты обращались с заявлением в полицию.

Практически на следующий день после погрома в Сочи был арестован член Совета «Экологической вахты по Северному Кавказу» Евгений Витишко. В 2012 году Витишко вместе с другим активистом Суреном Газаряном (был вынужден эмигрировать из России) уже был осужден на три года условно за «порчу чужого имущества». Речь шла о нескольких надписях в духе «Лес — общий!» на металлическом заборе с колючей проволокой, который огораживает огромную летнюю резиденцию Александра Ткачева, тогдашнего губернатора края. Резиденция была построена на землях лесного фонда с захватом участка береговой полосы в уникальном природном месте Голубая Бухта.

«У нас есть все основания полагать, что к этим и другим фактам нашего преследования причастны сотрудники УФСБ в рамках нейтрализации активистов «Эковахты» в преддверии Олимпиады-2014, — уверен Рудомаха. — Мы выступали против ее проведения, фиксируя и публикуя множественные нарушения природоохранного законодательства при подготовке к Играм».

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Неспортивный интерес

Олимпиада прошла, и экологи полагали, что ФСБ потеряет к их деятельности интерес. И действительно, некоторое время активисты работали спокойно. Ситуация резко изменилась весной 2016 года. Как вспоминают экологи, тогда у них установились тесные и конструктивные отношения с новым губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, который всячески содействовал их деятельности. Благодаря этому сотрудничеству было остановлено много строек в Краснодаре, не соответствующих закону, например, строительство жилого комплекса «Белые паруса», который в нарушение всех норм возводили на берегу реки Кубань. Также удалось вернуть в общественную собственность земли, которые были заняты людьми, связанными с бывшим вице-губернатором края, а ныне депутатом Госдумы Александром Ремезковым и зятем бывшего губернатора Александра Ткачева Романом Баталовым. Так общими усилиями удалось отвоевать огромные участки природного парка в Краснодаре, которые были арендованы фирмой, аффилированной с Баталовым, для строительства некоей резиденции.

«Наш союз с Кондратьевым стал представлять очень серьезную угрозу различным влиятельным людям, привыкшим — как свое собственное — пилить и застраивать общественные земли, — говорит Рудомаха. — И после этого началось».

В распоряжении «Новой» имеются несколько документов для служебного пользования на бланках краснодарского ФСБ, которые дают основания предполагать, что за травлей экологов действительно могут стоять сотрудники спецслужбы.

Один из этих документов, за подписью полковника ФСБ по Краснодарскому краю Д.В. Полякова, датирован июлем 2016 года. В нем полковник информирует начальника управления министерства юстиции Адыгеи Черепанова об очередных результатах проведенной оперативно-разыскной деятельности в отношении «Эковахты» и ее активистов. В частности, о том, что активисты «публично критикуют органы власти Краснодарского края, в том числе и о якобы некомпетентной работе и коррумпированности структурных подразделений власти для формирования негативной оценки обществом их деятельности». Далее приводятся выписки с банковских счетов одного из экологов. В другом отчете — уже за подписью полковника краснодарского ФСБ Дикалова — подробно рассказывается о самой организации и жизни ее членов.

Именно на основании этих отчетов ФСБ инициировала проведение в отношении «Эковахты» проверки Минюста, в результате которой «Эковахта» была внесена в реестр «иностранных агентов», что повлекло целый ряд судебных дел с наложением штрафов на общую сумму в 900 тысяч рублей.

Андрей Рудомаха и его коллеги категорически отказывались признавать себя «иноагентами», указывая, что «Эковахта» не получает иностранного финансирования и организацию включили в реестр незаконно. (В октябре 2017 года экологи обратились в Минюст Республики Адыгея, где зарегистрирована организация, с заявлением об исключении ее из реестра «агентов». Назначенная проверка Минюста не выявила фактов иностранного финансирования. На прошлой неделе стало известно, что «Экологическая вахта по Северному Кавказу» не вошла в обновленный реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента».)

В 2015 году тот самый краснодарский депутат Александр Ремезков инициировал возбуждение уголовного дела против Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко. Ремезков обвинил экологов в том, что те «опорочили его честь и достоинство» и «бездоказательно обвинили в криминальной деятельности». Возмутил депутата пресс-релиз экологов, где рассказывалось о загородных домовладениях, якобы принадлежащих Ремезкову, построенных на землях лесного фонда с нарушениями природоохранного законодательства.

Тут — внимание: именно ФСБ почему-то осуществляло сопровождение оперативно-разыскных мероприятий в рамках этого дела — в том числе пяти обысков, единственной целью которых, уверены правозащитники, было изъятие техники и документов, чтобы остановить деятельность организации. В августе 2017 года, так ничего и не сумев доказать, Следственный комитет прекратил дело за отсутствием состава преступления.

Следующая атака на экологов стала известна всей стране. В сентябре 2016 года в Краснодарском крае начались степные пожары, дело приобретало масштаб экологической катастрофы, справиться с которой МЧС было не в состоянии. Активисты «Эковахты» и «Гринпис» разбили лагерь в Приморско-Ахтарском районе для волонтеров, приезжавших со всей страны, чтобы помочь в тушении пожаров. Все действия были согласованы с властями края и МЧС, не удалось договориться лишь с местной ФСБ. Точнее, на все запросы экологов ФСБ упорно отмалчивалась.

Проблемы у активистов начались почти сразу же после приезда: в лагерь зачастила полиция, проверяя активистов на предмет «террористической угрозы». Вокруг бродили крепкие молодые люди в штатском, требуя от экологов срочно уехать, а то «начнутся проблемы». Спустя несколько дней на лагерь напали. Ночью восемь мужчин в капюшонах и в масках, вооруженные дубинками, ножами и пистолетами, перелезли через забор и начали громить лагерь, резать палатки, бить машины, беспорядочно стрелять в воздух, калечить людей. Только после погрома на место приехала полиция. Уголовное дело было возбуждено по трем статьям УК РФ: угроза убийством, умышленное нанесение вреда здоровью и кража. Никаких видимых результатов у следствия по этому делу нет до сих пор.

«После погрома мы пытались провести собственное расследование и выяснить, кто стоит за нападением, — говорит Андрей Рудомаха. — Один сочувствующий сотрудник Центра «Э» МВД прямо мне сказал: «Это не мы, это — «серые» (имеется в виду так называемый «серый дом» — здание, в котором размещается местное управление ФСБ. — Ред.). Причем, в отличие от кампании перед Олимпиадой-2014, которую с большой натяжкой, но еще как-то можно объяснить «государственными задачами», вся эта полуторалетняя волна наездов на нас со стороны сотрудников УФСБ Краснодарского края имеет чисто коммерческую основу и осуществляется исключительно в интересах различных коррумпированных лиц».

После избиения Андрея Рудомахи и его коллег в декабре 2017 года правозащитники выпустили петицию с требованием полноценного расследования.

Петиция адресована генеральному прокурору РФ, руководителям ФСБ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, а также губернатору Краснодарского края. Авторы документа открыто указывают на то, что к организации преступления, скорее всего, причастны сотрудники Управления ФСБ по Краснодарскому краю. Они просят директора ФСБ Александра Бортникова «провести комплексную проверку деятельности УФСБ по Краснодарскому краю, в том числе — на каком основании данный орган на протяжении многих лет вместо выполнения возложенных на него задач занимается систематическим подавлением природоохранной деятельности Экологической вахты по Северному Кавказу».

На сегодняшний день петицию подписали более 100 тысяч человек, сбор подписей продолжается.