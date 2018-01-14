«Имеет связи с Западом и готовит Майдан в Калуге»

Петербургский городской суд 10 января признал «иностранным агентом» и ликвидировал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), объединяющий свыше 2500 работников предприятий в 40 регионах страны. С исковым заявлением в защиту неопределенного круга лиц в суд обратился прокурор города Сергей Литвиненко — ​необходимость ликвидации МПРА он объяснил тем, что организация ведет политическую деятельность, собирает подписи с целью изменения действующего законодательства и получает иностранное финансирование.

— Как политику нам вменили: поддержку акций дальнобойщиков в Москве и Петербурге, выступавших против системы «Платон» в 2017 году; участие в солидарной акции за здравоохранение, когда мы протестовали против сокращения медиков в Москве в 2016 году; и сбор подписей под нашим законопроектом, дошедшим до Госдумы, по внесению изменений в ст. 134 Трудового кодекса с целью обязать работодателя ежегодно повышать заработную плату на уровне инфляции, — ​рассказал «Новой» председатель МПРА Алексей Этманов. — ​Прокуратура расценила все это не как защиту прав трудящихся, а как политические действия и акции. По нашему мнению, это — ​полный бред.

Иностранное финансирование прокурор тоже искал недолго. МПРА является членом профсоюза IndustriALL — ​глобального союза, отстаивающего интересы промышленных рабочих во всем мире. Помимо МПРА в него входят еще не менее десятка профсоюзов ФНПР из России, а также несколько десятков из стран СНГ.

Справка «Новой МПРА создан в июне 2006 года на базе профсоюзов заводов Ford и АвтоВаз. Первоначально занимался отстаиванием прав сотрудников автомобильной промышленности. С 2013 года принимает в свои ряды представителей и других отраслей: станкостроения, энергетики, металлообработки, химической и лакокрасочной промышленности и др. Все 16 первичных организаций, на сегодняшний день входящих в МПРА, — ​отдельные юридические лица. Профсоюзные организации МПРА периодически выступают организаторами забастовок, приостановок работы, «работы по правилам», а также применяют другие активные методы защиты трудовых прав на предприятиях.

В 2015 и в 2016 годах МПРА провел в России обучающие семинары для сотрудников автопредприятий. Целевое пожертвование IndustriALL на обучение рабочих составило 175 тысяч рублей в 2015 году и 188 тысяч рублей в 2016 году. Именно эти деньги прокуратура сочла «иностранным финансированием».

— Мы ежегодно платим в IndustriALL членские взносы — ​от 100 до 250 тысяч рублей, — ​говорит Этманов. — ​Нам вернули в течение последних двух лет около 350 тысяч рублей за обучение сотрудников, а мы платим уже десять лет! Нам просто компенсировали некоторые затраты. Мы регулярно проводим в разных городах выездные обучающие семинары для работников: по заключению коллективного договора, по охране труда и пр. IndustriALL как вышестоящий проф­союз их оплачивает. Это — ​нормальная практика. Все платежи целевого назначения — ​исключительно на проведение семинаров. Но вдруг они превратили нас в «иностранных агентов», которыми мы никогда не были. Нельзя преследовать и уничтожать профсоюзы за совместное финансирование проектов.

Инициативу надзорных органов в профсоюзе объясняют иными причинами: реальная деятельность МПРА по защите прав трудящихся с 2006 года (с момента создания) очень часто вызывала недовольство властей. Отношения верхов и низов особенно обострились в 2015 году. Тогда — ​после заметного падения продаж — ​многие автозаводы планировали массовые увольнения людей. МПРА отстоял права сотрудников Ford и General Motors в Петербурге, сохранив им рабочие места. Позже в Северной столице организация защитила права сокращенных сотрудников сети быстрого питания Carls Jr. Кроме того, профсоюз добился, чтобы руководство АвтоВАЗа в Тольятти прекратило увольнять персонал и повысило зарплату работникам. Затем МПРА протестовал против массовых сокращений на заводе Volkswagen в Калуге. Именно с Калугой профсоюзные лидеры связывают «политический посыл» к ликвидации.

— «Рабочая ассоциация» неоднократно сталкивалась с информационными и политическими атаками в Калужской области, — ​рассказал «Новой» Игорь Темченко, председатель МПРА по Петербургу и Ленобласти. — ​Там очень мощный профсоюз на заводе Volkswagen, и, похоже, он сильно мешает губернатору Калуги. В этом городе даже сняли фильм в стиле НТВ — ​«Механика профсоюзов» — ​о том, какой страшный МПРА: имеет связи с Западом и готовит Майдан в Калуге.

По закону суд вправе запретить или приостановить действие профсоюза, если его деятельность противоречит Конституции РФ или федеральному законодательству. Однако члены МПРА уверяют, что за время своего существования ни разу не нарушили ни то, ни другое. Тем не менее судья Олеся Павлова в полном объеме удовлетворила требования истца, причем сделала это стремительно. По словам участников процесса, все решилось за три минуты.

— Судья удалилась для вынесения решения, я вышел в туалет на минуту, — ​продолжает Этманов, — ​вернулся — ​решение уже было вынесено. Быстро, значит, все было готово заранее.

Сейчас профсоюз готовит протестные действия, а решение Горсуда Петербурга будет обжаловать в Верховном суде. Окончательный вердикт вынесет он. До этого момента МПРА остается действующей организацией.

— Даже если высшая инстанция оставит в силе решение петербургского Горсуда, наша работа будет продолжена, — ​подчеркивают в руководстве МПРА. — ​Мы просто перерегистрируемся и сменим название на МПРД — ​Межрегиональный профсоюз рабочих «Действие».

Прямая речь

Григорий Явлинский председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко»:

— Партия «Яблоко» считает недопустимым закрытие Меж­регионального проф­союза «Рабочая ассоциация». Вместо поддержки законных требований работников, власти уничтожают одну из наиболее успешных профсоюзных организаций в России. Обвинения, на основе которых закрывают профсоюз, беспочвенны. Применение «Закона об иностранных агентах» является средством манипуляции и преследования оппонентов. Декларируя на словах социальную ответственность, сегодняшнее государство не защищает никого, кроме небольшой группы людей, делающих бизнес на своей близости к власти. Все попытки отстоять свои права, добиться соблюдения действующих законов вызывают непонимание и агрессию со стороны государства.

Я убежден, что борьба работников за улучшение условий труда является их неотъемлемым правом. Конфликты с руководством могут быть разрешены только в диалоге, когда голос сотрудников предприятий будет действительно значимым. «Яблоко» выражает солидарность и поддержку МПРА. Не будет в России эффективной экономики, если не будет реальных профсоюзов. Только сильные профсоюзы могут гарантировать соблюдение интересов рабочих.