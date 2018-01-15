«А зрителей не будет»

Заседание в Пресненском суде Москвы по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых началось с опозданием в два часа. Перед слушанием в зал зашли две девушки, они представились врачами из больницы СИЗО «Матросская тишина»: врач-терапевт Раиса Ботнева и медсестра Дарья Федорова. Ботнева рассказала, что у Белых утром был высокий уровень сахара и давление 160. Судья Татьяна Васюченко разрешила медикам присутствовать в зале. Однако конвойный, который сопровождал бывшего губернатора, заявил, что к подсудимому они могут допустить только врача скорой помощи.

— Коллизию решите эту каким-нибудь способом, — сказала судья конвою.

Первым свидетелем защиты в этот день стал руководитель кировской компании «Хольц Хаус» Николай Юферев. Он познакомился с Белых в 2011 году, когда тот приезжал на одно из предприятий Юферева. Свидетель подробно описывал инвестиционные проекты, которыми занимались его компании. Один из проектов решили создать в 2015 году, но у проекта были проблемы с согласованием, поэтому пришлось привлекать Фонд развития моногородов. На совещании с представителями фонда, рассказывал свидетель, за предприятие вступился сам Белых.

— Вы затупились тогда за нас, поверили в нас. Спасибо вам! Сейчас мы этот проект завершаем уже, — сказал Юферев.

Белых задавал вопросы стоя и придерживая голову рукой. Интересовался, просил ли он наличные за действия или бездействия правительства?

— Слышали ли вы о ежегодной таксе, которую должны были платить предприятия, — медленно сказал Белых.

— Нет, от вас ничего не слышал. От коллег по цеху тоже ничего не слышал.

— Были ли у вас проблемы с коммуникацией со мной как с губернатором?

— Нет.

Адвокат Андрей Грохотов попросил дать характеристику Белых как губернатора. Свидетель подробнорассказал, что Белых «вывел на новый уровень авиасообщение Кирова».

— Никита Юрьевич был очень открыт к молодежи, для нее много делалось в регионе. Не очень хочется говорить «был», — добавил Юферев.

Следом вопросы начала задавать прокурор Марина Дятлова:

— Вы когда-нибудь давали взятки Белых или правительству Кировской области?

— Нет.

Прокурор поинтересовалась, кто еще руководит компанией. Юфевер ответил, что это семейный бизнес.

— А кто туда еще входит?

— Папа, мама и брат.

— А они знали Белых?

— Нет.

Допрос закончился, судья объявила перерыв 15 минут, чтобы врачи могли осмотреть Белых, позднее его выводят в конвойное помещение. Слушания возобновляются спустя час. Следующий свидетель — старший брат Никиты Белых Александр. Адвокат попросил его описать отношения с братом.

— И как вы с ним познакомились, — шутил Никита Белых из клетки.

— Никита — мой единственный родной брат, один из самых близких людей, — сказал Александр Белых.

Следом свидетеля попросили рассказать, что он знает о бывшем заместителе губернатора Сергее Щерчкове:

— Никаких отношений с Щерчковым нет, и не было. Как человека сложно характеризовать. Знаю, что он сильно злоупотребляет алкоголем, — рассказывал Белых-старший, добавляя, что Щерчков мог уходить в запой на неделю.

Александр Белых описывал автомобили, которыми владеет Щерчков. По его словам, сейчас в семье Щерчкова три автомобиля, хотя ранее в суде он утверждал, что владеет только одним. Грохотов также попросил рассказать об образе бывшего губернатора.

— Его образ жизни я бы назвал аскетичным, — ответил Белых.

— Александр Юрьевич, скажите, кем вы работали, — обратился к брату Никита Белых.

По его словам, почти 25 лет (до 2016 года) он проработал в органах прокуратуры. В течение шести лет он работал прокурором Пермского края, а позднее руководил управлением Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. Александр Белых уволился из прокуратуры после задержания брата.

— Почему ушли из органов прокуратуры? — продолжил Никита Белых.

— Я не буду отвечать на этот вопрос, это слишком личное, — отрезал свидетель.

Грохотов попросил рассказать, знакомы ли ему имена: Юрий Зудхаймер, Альберт Ларицкий, Владимир Сысолятин и Андрей Якубук.

— До происшествия я не слышал эти фамилии, — резко ответилАлександр Белых.

Прокурор Дятлова попросила перечислить имущество Никиты Белых. По словам свидетеля, это квартира в Кирове, автомобиль, возможно, однокомнатная в Перми.

— А что-нибудь о приобретении четырехкомнатной квартиры в Перми — вам известно?

— Там проживает его бывшая супруга с детьми, — продолжил Александр Белых, отмечая, что эта квартира была куплена еще в начале 2000-х годов.

Судья поинтересовалась здоровьем Никиты Белых. Свидетель ответил, что последние два года его брат жаловался, что «пьет таблетки горстями», а незадолго до задержания занялся собой и сбросил 37 килограммов.

— Вообще в следственном изоляторе все худеют, — заметила судья.

— Не все, — почти хором ответили Грохотов, Никита Белых и присутствующие в зале медики.

Никита Белых попросил объявить перерыв, потому что ему нужно перебинтовать руку. После перерыва Грохотов озвучил несколько ходатайств. Например, попросил исключить из дела некоторые документы: протоколы допроса Белых. Защита объяснила, что первый допрос длился всего десять минут и на нем присутствовал адвокат по назначению, а адвоката Вадима Прохорова, который тогда представлял интересы Белых, не пустили к подзащитному. Второе ходатайство Грохотова касается проведения оперативно-розыскных мероприятий. По словам защиты, они начались задолго до того, как Зудхаймер написал заявление на Белых. В подтверждение этому он предоставляет материалы, которые были найдены при обыске гостиничного номера Белых. В них говорится, что губернатор стал объектом разработки ФСБ. Сам Белых уточняет, что эти листки передал ему еще в апреле 2016 года Щерчков.

Следом Грохотов попросил допросить эксперта Чернецова и генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова.

Судья отклонила все заявленные ходатайства. И объявила, что следующее заседание пройдет в зале СИЗО «Матросская тишина», где сейчас на лечении находится Белых. Он ранее жаловался, что ему будет тяжело каждый день приезжать в суд, объяснила судья.

— Все, в 11 часов встречаемся у изолятора, я там буду где-то ждать всех, — добавила судья.

— А зрители? — спросил Белых.

— А зрителей не будет. Ну, Никита Юрьевич, или ваше самочувствие, или зрители, — отрезала судья.

Следующее заседание состоится 16 января.