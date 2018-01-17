«Он мне говорил, что не доживет до конца учебного года»

Сегодня в Городской клинической больнице №4 города Перми прошло выездное заседание суда, на котором избирали меру пресечения подросткам, устроившим 15 января резню в школе №127.

16-летних Льва и Александра арестовали на два месяца. Одного из них должны сразу перевести в больничный блок СИЗО, другого оставят долечиваться — под надзором полицейских в палате. После того, как парни порезали девятерых детей и учительницу начальных классов и нанесли ножевые ранения друг другу, их прооперировали. Следственный комитет квалифицировал нападение как спланированное покушение на убийство.

Судья в здании городской клинической больницы №4 перед выездным судебным заседанием. Фото: Максим Кимерлинг/TASS

Лев и Саша сейчас находятся в той же больнице, где и учительница, на которую они напали — Городской клинической больнице №4. Одному зашили сонную артерию, другому яремную вену. Подростки лежат в соседних палатах.

Друзья обоих молодых людей рассказали «Новой», что не слышали от них планов о нападении на школу, но оба в недавнее время высказывали мысли о суициде.

Подруга Льва Наталья (имя подростков здесь и далее изменено) рассказывает о Льве, что он «всегда помогал, был адекватным, умел рассуждать, никогда не хотел никого обижать».

— Он был просто спокойным, но потом что-то случилось в его жизни, что его начали все критиковать, издеваться, — рассказывает она.

Она связывает это с переходом парня в колледж. После 9 класса Лев поступил в Пермский Политехнический Колледж имени Славянова. В 9 классе он оставался на второй год, так они и познакомились со вторым участником нападения Сашей. В последнее время они начали чаще общаться.

После инцидента в школе в интернете появилось видео, где Лев нюхает коричневый порошок и рассказывает, как он «балдеет». Но его знакомые утверждают, что это всего лишь нюхательный табак.

— Он снимал это просто для прикола, он любил, когда над ним смеялись и даже сам просил сделать с ним мемы, - говорит Наташа.

Она рассказывает, что Лев делился с ней: после перехода в колледж он надеялся начать хорошо учиться.

— Но над ним там реально издевались, любой мог подойти — смеяться, поугорать, дать пощечину. Все остальные закрывали на это глаза, его это очень бесило. Его просто не поняли, просто не приняли ,не могли принять — и все. Люди какие-то бессовестные, без капли жалости. Он не хотел жить поэтому.

Один из знакомых Саши также рассказал, что парень говорил о смерти.

— Он мне говорил, что не доживет до конца учебного года. Но почему — не знаю. Он иногда говорил, что другие люди ему не доверяют, переживал из-за этого, он был спокойным, где-то замкнутым.

У Льва полная семья, есть младшая сестра, Сашу мать воспитывала одна.

Несмотря на случившееся, многие девятиклассники удивлены поступком молодых людей, потому что к этому ничего не располагало.

Фото: Максим Кимерлинг/TASS

Оба парня любили сетевые игры, преимущественно шутеры. Лев, судя по его странице в Вконтакте, с которой сейчас удалена почти вся информация, интересовался историей массового убийство в школе «Колумбайн» (произошло в 1999 году в Америке, штат Колорадо, двое подростков ранили 37 человек, 13 из них смертельно). Среди его видеозаписей — видео, посвященные американской трагедии, он был подписан на паблики, посвященные ей.

За два дня до трагедии Льва вышел из психиатрической больницы. На выписке его встретили не родители, которых не уведомили о выписке, а престарелый дедушка. Об это со слов знакомых семьи сообщил на своей странице в фейсбук Андрей Агишев — бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края.

16 января детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила в больницах пострадавших детей и самих нападавших. На момент посещения Кузнецовой родители Льва и Саши не навещали их в больнице.

Кузнецова рассказала, что Лев состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, «в отношении него было много вопросов». Она уточнила агентству «Интерфакс», что

в 2017 году родители подростка обратились в государственные органы, заявив о неспособности справиться с воспитанием сына. Но региональная комиссия по делам несовершеннолетних вместо помощи наложила на родителей штраф.

Родители Льва наблюдали у него агрессивное поведение с 2012 года, но за весь этот период никто не предложил им перевести сына на другой вид обучения или предпринять какие-либо меры.

17 января на выездном заседании в больнице родители обоих подростков все же присутствовали.

Нападение на школу №127 произошло 15 января в районе 10 утра. Лев и Саша зашли через главный вход, но застопорились перед турникетом. Только у одного из них был пропуск. Лев уже не учился в школе и сказал женщине, сидевшей на посту охраны, что он забыл пропуск. Женщина дала ему журнал, куда Лев записал свою фамилию, и пропустила. Молодые люди поднялись на третий этаж в 308 кабинет, где в это время шел урок труда у четвертого класса. Занятие вела 47-летняя педагог Наталья Шагулина.

Вот как нападение описывает родственница одного из четвероклассников, которые в тот момент находились в кабинете:

— Масок на нападавших не было. Вошли двое, один встал у дверей, другой молча стал наносить удары учителю, которая в этот момент стояла перед классом. Когда дети увидели нож, они стали кричать.

Тогда нападавшие начали бить ножом и детей. Шагулина, уже истекая кровью, отталкивала от детей нападавших. Потом ей удалось открыть дверь класс и крикнуть детям, чтобы они выходили. Наталья держала двери класса, пока последний ученик не вышел. Она довела до медпункта мальчика с травмой глаза — и потеряла сознание.

По словам родителей четвероклассников, второй нападавший, Саша, который вначале блокировал дверь, тоже потом начал размахивать ножом. Непонятно, нанес ли он кому-то повреждения.

— Они ничего не требовали, только смеялись. В конце один сказал другому: «Убей меня».

Мотив личной неприязни к учительнице начальных классов никто не рассматривает всерьез: она не преподавала у молодых людей. К тому же они не знали никого из четвертого класса, в который пришли.

Один из десятиклассников сказал мне:

— Ну смотри, у меня всегда с собой нож и баллончик, у некоторых в классе тоже. Как думаешь, пошли бы они к нам?

Двое учеников восьмого класса, у которых во время нападения на четвероклассников тоже был урок на третьем этаже, рассказали свою версию событий:

— Где-то в середине урока по громкой связи объявили тревогу, — вспоминает Коля. — Мы все спустились, потом нам почему-то снова велели идти наверх, потом вниз. Непонятно было, куда выходить. Когда спускались, уже все в крови вокруг было. Одежду не все успели взять, в чем были выбежали. На углу здания из окна шел дым. Мы подумали, что пожар. Никто ничего не объяснил. Нас сразу повели в школу №133.

Рассказ Коли поддерживает его одноклассник Миша:

— Сейчас много теорий ходит, почему это произошло. Мне писали ребята из школы, что они целый год вынашивали план. Выбирали класс, чтобы им не могли дать сдачи. Хотели прирезать весь класс, а потом сжечь всю школу. Откуда пошла такая информация? Девочка из 5 класса рассказала, у нее мама полицейская.

В ходе нападения пострадали девять четвероклассников. У учительницы Натальи Шагулиной со слов ее мужа глубокая проникающая рана на затылке, порезана шея, порезы на теле. Почти два дня она находилась на искусственной вентиляции легких, 17 января пришла в себя, заговорила.

Фото: Максим Кимерлинг/TASS

На следующий день после резни в 127-й школе и через день в другие общеобразовательных учреждениях города Перми начали проводить проверки. Ученики разных школ рассказывают, что им обещаны «тренировочные эвакуации».

Также известно, что в день трагедии в школе не работала система видеонаблюдения, поэтому понять достоверно, что произошло на третьем этаже школы 15 января, почему произошло возгорание, — невозможно.

С пострадавшими детьми и очевидцами нападения сейчас работают психологи.