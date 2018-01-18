Роботы будут брать взятки в биткоинах

В Москве состоялся ежегодный Гайдаровский форум, на котором чиновники и эксперты обсуждают социально-экономические сценарии развития страны. В этот раз ярких выступлений было совсем немного, а важных новостей с форума публика так и не дождалась. Многие секции были посвящены техническим вопросам, особенно профессиональной подготовке управленческого аппарата: реформе ведомств и министерств, переходу на «проектный подход» и подготовке бизнес-лидеров. К середине первого дня форума вертолеты ФСО доставили на территорию Академии народного хозяйства премьера Дмитрия Медведева, который выступил с речью об этических вызовах искусственного интеллекта и спрогнозировал конец «криптовалютной гонки».

На общем фоне ярким моментом стало выступление главы Татарстана Рустама Минниханова, который в очередной раз призвал федеральный центр не пытаться управлять всей страной из Москвы. В остальном складывалось впечатление, что за пределами лозунгов про цифровую экономику обсуждать правительству как-то и нечего.

Одна из центральных панелей второго дня была посвящена налоговой политике. На ней глава Комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров и президент РСПП Александр Шохин тоже обменялись репликами о новых технологиях:

— Из выступления Мау (ранее ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау отметил, что вопрос налогообложения искусственного интеллекта может обрести актуальность. — А.Х.) я понял только то, что искусственный интеллект будет платить налоги в биткоинах.

— И взятки тоже! — с энтузиазмом откликнулся Шохин.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, что на весенней сессии Госдумы будет окончательно определен сценарий «донастройки» налоговой системы. Основные приоритеты Минфина не изменились: мораторий на повышение налогового бремени, ослабление нагрузки на фонд оплаты труда и создание условий для стимулирования экономического роста до среднемировых темпов. Вернется ли правительство к идее налогового маневра с уравниванием ставок страховых взносов и НДС по схеме «22/22», а также будет ли введена прогрессивная шкала НДФЛ, министр не пояснил.

Представители бизнеса и главы регионов, впрочем, заранее не в восторге от будущей реформы: «Маневр должен пройти очень быстро: с 19 марта до конца весенней сессии Госдумы. Это значит, что мы — и экспертное сообщество, и бизнес — будем реально исключены из процесса принятия решения», — пожаловался Шохин.

Пожалуй, главным героем налоговой секции был руководитель ФНС Михаил Мишустин, отчитавшийся о росте налоговых сборов в 2017 году на 1% ВВП (около 900 млрд рублей) за счет более эффективных технологий администрирования. Силуанов подчеркнул, что рассчитывает на него и в деле предстоящего «обеления» экономики.

Наконец, в середине второго дня форума финансово-экономический блок правительства практически в полном составе собрался в актовом зале для обсуждения перспектив экономического роста. Глава Минэкономразвития Дмитрий Орешкин, ранее заявивший, что в его ведомстве царят «только позитивные настроения», так подвел итоги года: «Я бы сказал, что это год окончания адаптации к изменившимся внешним условиям и год окончания успешных структурных реформ в макроэкономической политике».

Довольно иронично, что вместо профильного министра ставить вопрос об экономическом развитии пришлось председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной: «Мы сейчас находимся в поворотной точке, когда встает вопрос о том, как и на чем мы будем дальше расти». Набиуллина говорила о необходимости диверсификации экономики и проведения реальных структурных реформ, в то время как Орешкин в основном излучал оптимизм. Между тем по итогам голосования 80% присутствующих в зале гостей форума сочли, что Россия так и не смогла выйти из кризиса.

Гайдаровский форум традиционно воспринимается как «всероссийский слет» системных либералов, претендующих на определение экономической политики в стране. В этом году оживить мероприятие могло приближение президентских выборов, на которые Владимир Путин пойдет с новой экономической программой — ее содержание остается одной из немногих предвыборных интриг. Однако конкуренция идей на форуме отсутствовала напрочь. Экс-министр финансов Алексей Кудрин не смог приехать из-за сильной простуды, а его оппонента бизнес-омбудсмена Бориса Титова на форум не пустили (формально из-за его статуса кандидата в президенты).

Министры же ограничились туманными намеками на обновление стратегии экономического развития и на запуск ряда инфраструктурных проектов, еще раз подтвердив известную закономерность: чем выше цены на нефть, тем меньше в России думают про реформы.