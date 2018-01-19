Нативный кандидат

Движение «Голос», защищающее права избирателей, обнаружило, что под видом информирования телевизионные каналы проводят предвыборную агитацию в пользу одного из кандидатов — ​Владимира Путина. После заявления «Голоса» конкурент действующего президента Ксения Собчак пожаловалась в Центризбирком и потребовала компенсировать нарушения дополнительным эфирным временем для остальных кандидатов. Штаб Григория Явлинского также готовит жалобу на неравный доступ кандидатов к СМИ.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Первым на необъективное освещение деятельности кандидатов в СМИ обратил внимание лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который сейчас возглавляет предвыборный штаб кандидата Павла Грудинина. 15 января он направил письмо Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой и руководителям Первого канала и ВГТРК с просьбой предотвратить использование телеэфира для «контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты». По словам Зюганова, «целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать».

«Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать», — ​отметил лидер КПРФ в письме и потребовал «вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции».

«Голос» в своем докладе подтверждает, что претензии Зюганова к телеканалам небезосновательны. В качестве примера организация приводит сюжет на Первом канале, который содержит следующий комментарий: «Павел Грудинин, бизнесмен-садовод, выдвинутый коммунистами, в документах, которые он подал в ЦИК в конце декабря, не указал свои накопления за рубежом. Так и написал: «Денег и ценностей в иностранных банках не имею». Оказалось — ​имеет. Ну бывает, забыл человек. Правда, накоплений — ​денег, акций — ​оказалось много, разные оценки: сотни миллионов рублей или даже миллиарды».

«Сюжет идет 13 минут, из которых пять минут, в позитивном ключе с энергичной мажорной музыкой на заднем плане и бодрым видеорядом, рассказывается о ходе кампании Владимира Путина и формируется положительный образ кандидата в глазах телезрителей», — ​отмечают в «Голосе».

Примечательно, что в сюжете упоминаются 9 кандидатов, но по времени и способу презентации они оказываются в неравных условиях: «Копенкина — ​13 сек. (нейтрально), Михайлов — ​5 сек. (нейтрально), Путин — ​5 мин. (восторженно), Титов — ​19 сек. (насмешка), Собчак — ​23 сек. (нейтрально), Сурайкин — ​13 сек. (насмешка), Явлинский — ​45 сек. (негативно), Грудинин — ​1,53 мин. (крайне негативно), Жириновский — ​32 сек. (нейтрально и с критикой Грудинина)». Об остальных десяти кандидатах и вовсе ничего не говорится.

Движение подчеркивает, что «информация авторами сюжета представлена в виде многочисленных оценочных суждений и комментариев, что избирательным законодательством для информационных передач в период выборов запрещено». Всего за 20 дней с официального старта избирательной кампании организация получила 55 сообщений о незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов.

Таким положением дел возмущены в штабах Ксении Собчак и Григория Явлинского. «Мы недовольны освещением деятельности нашего кандидата на телевидении, — ​сообщила в разговоре с «Новой газетой» пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова. — ​Нам не кажется то, как нас показывают, достаточным и уж точно справедливым не только по отношению к нам, но и к другим кандидатам. Мы хотим, чтобы все было честно и по закону».

В то же время 17 января в эфире «Вестей 24» вышел пятиминутный сюжет, целиком посвященный визиту Ксении Собчак в Омск, снятый как минимум нейтрально по отношению к кандидату. Предвыборная деятельность других участников выборов, кроме Владимира Путина, таких сюжетов пока не удостаивалась.

18 января стало известно, что кандидат в президенты Ксения Собчак пожаловалась в ЦИК на нарушения, выявленные «Голосом». В заявлении, адресованном Элле Памфиловой, она назвала недопустимыми «откровенные нарушения» рядом СМИ требований Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации». Собчак предложила ЦИК исправить ситуацию, предоставив каждому кандидату столько же эфирного времени, сколько СМИ отводят на освещение предвыборной кампании действующего президента. Кроме того, она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить указанные нарушения.

Подготовкой жалоб в Центризбирком также решили заняться в штабе Григория Явлинского.

«Мы сейчас готовим жалобу от нашего кандидата, в которой говорится, что сбор подписей за Путина в сюжетах новостных передач освещается не информационно, а агитационно и непропорционально по сравнению с другими кандидатами. У нас будут конкретные расчеты приблизительно через неделю», — ​рассказал «Новой» начальник штаба Николай Рыбаков.