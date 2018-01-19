Мое небо — мои правила?

Очередной случай с нетрезвым пассажиром, устроившем драку на борту рейса Москва — Петропавловск-Камчатский, тонет в сводке прочих происшествий. Авиадебоширы настолько плотно вошли в обыденную жизнь, что удивить инцидентами в воздухе сложно даже тех, кто лицом к лицу сталкивался с подобной угрозой собственной безопасности. Чаще всего такие выходки ограничиваются нецензурной бранью и отказом соблюдать правила авиаперевозчика: пристегнуть ремни, не вставать с кресел, не курить… Но в особо буйных случаях дело доходит до рукоприкладства и угроз захвата воздушного судна. А в мае прошлого года на борту рейса Тель-Авив — Москва пассажир в полете пытался открыть двери авиалайнера. Стоит ли говорить, что основной причиной неадекватного поведения граждан является чрезмерное употребление алкоголя, а чартерные курортные, пред- и постпраздничные рейсы попадают в категорию особого риска.

Очевидно, что главными пострадавшими в инцидентах с авиадебоширами становятся пассажиры злополучного рейса и сотрудники авиакомпаний — бортпроводники и пилоты. Но и сами перевозчики зачастую несут существенные финансовые потери из-за задержки рейса или вынужденной посадки для передачи неадекватного пассажира сотрудникам полиции. Так, в августе рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву пришлось проложить через Пермь, где высадили нетрезвого пассажира, устроившего драку на борту, а самолет, летевший в столицу из Махачкалы, приземлился в Волгограде из-за курящей пассажирки.

tvc.ru

Черный список — лучше, чем ничего

Инициатором системной борьбы с авиадебоширами стал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Сделано в этом направлении уже немало: принят закон о черных списках, введена уголовная ответственность, увеличены штрафы. На повестке дня — пункт о специальных средствах сдерживания.

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Уже с июня перевозчик может отказать в продаже билета гражданину, грубо нарушившему правила авиакомпании и отличившемуся буйным поведением на борту. Правда, бан на полеты действует всего год, списки у каждой компании свои, и есть целый перечень исключений даже для злостных дебоширов. Поэтому отраслевые эксперты не спешат с выводами о достаточности принятых мер.

«Закон чересчур либерален, в нем много исключений и лазеек и он, по сути, не является серьезной угрозой для дебоширов, — резюмирует редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров. — Боюсь, что в черный список будут попадать немногие, а отказ в продаже билетов получат единицы. Большей части дебоширов удастся уйти от наказания. Но сама тенденция узаконивания отказа от перевозки дебоширов похвальна. Еще пять лет назад об этом не было и речи — все говорили о нарушении прав человека на свободное перемещение. А я считаю, что это простой вопрос безопасности, ведь прослушивают же телефоны во избежание угрозы терроризма. В таких случаях стоит идти на ограничения».

Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объясняет: «60% россиян пользуется услугами авиакомпаний раз в году — в период отпуска. Поэтому нахождение в черном списке именно в течение года не ограничитель, а скорее неприятность. И при желании ее можно обойти — например, сменить паспортные данные или отправиться самолетом «на лечение», что официально разрешено для попавших в черный список. Закон важен по другой причине — государство обратило внимание на проблему деструктивного поведения пассажиров, а законодатели пошли навстречу авиакомпаниям с принятием пакета мер, позволяющих серьезно и чувствительно наказывать за неправомерные деяния на борту воздушных судов».

Отстегнуть ремень и распоясаться

По словам экспертов, закон о черных списках авиапассажиров скорее носит профилактический характер. Лишение возможности летать (пусть и на год) для тех, кто часто путешествует или регулярно совершает деловые перелеты, будет существеннее штрафа.

В этом смысле важно, что по инициативе «Аэрофлота» из ряда вон выходящие случаи дебоширства на борту и вовсе могут обернуться уголовным преследованием. С апреля 2017 года судом определяется мера наказания — от штрафа (до 500 000 рублей) до лишения свободы (максимум на 5 лет).

Тем не менее специалисты отмечают, что в законе, где нашлось место наказанию за содеянное, отсутствуют способы оперативного противодействия конфликтному поведению на борту самолета. В рамках закона бортпроводники могут применять в отношении авиадебоширов только слова.

«Как повлиять на человека, успокоить хулигана, который находится в нетрезвом состоянии или в состоянии аффекта, под действием наркотических средств или подвержен психическим атакам, если он не слышит и не воспринимает информацию? — удивляется Роман Гусаров. — Необходимо предлагать законодательные инициативы по приданию экипажам полномочий (в случае необходимости) для физического противодействия дебоширам, в том числе с использованием специальных средств, например наручников. Отдельные авиакомпании в ряде стран периодически внедряют что-то на своих рейсах, но никаких общепланетарных решений по использованию спецсредств нет. Для международного сообщества это весьма щекотливая задача. Главное, чтобы она нашла решение раньше, чем буйное поведение пассажиров приведет к катастрофе».

Фото: Александр Тарасенков\TASS

Электрошокерная терапия

Действительно, корейская авиакомпания Korean Air позволяет своим бортпроводникам применять электрошокеры в случае проявления агрессии со стороны пассажиров.

А после инцидента в конце 2016 года, когда экипаж не cовладал с разбушевавшимся пассажиром и не смог пустить в ход спецсредства, компания и отправила сотрудников на курсы по обращению с электрическим оружием.

Французским экипажам разрешено применять физическую силу (при отсутствии иных возможностей утихомирить пассажиров), Air France проводит собственные курсы самообороны для бортпроводников.

В Великобритании, наоборот, применение физической силы или любого вида оружия против пассажиров под запретом, а в Италии бортпроводники не позволяют себе даже оскорбить хулиганов, но могут попросить помощи у пассажиров в этом деликатном вопросе. Австралийские бортпроводники в случае угрозы могут заблокировать своим телом нарушителя спокойствия и (как и в других странах) передать пилоту команду о вынужденной посадке.

На земле хулиганов встречает полиция, а в США нередко и сотрудники ФБР — когда речь идет о национальной безопасности. Размер штрафов для авиадебоширов также весьма существенный: во Франции — до 150 тыс. евро, в Великобритании — до 2 тыс. фунтов стерлингов, в Корее — до 20 млн вон, в США — до 10 тыс. долларов.

Практически в каждой стране у авиакомпаний существуют свои черные списки и срок действия запрета на перелеты достаточно велик, в США он может стать пожизненным.

«На самом деле, применение спецсредств — просто непубличная тема, о ней предпочитают не говорить и с точки зрения правил безопасности, и с точки зрения имиджа, — поясняет Олег Пантелеев. — В целом авиаиндустрией накоплен определенный опыт противодействия терроризму и угрозам безопасности. Раньше в США на рейсах присутствовали «воздушные маршалы», в Советском Союзе также летали вооруженные сотрудники милиции. Но эффективность мер оказалась недостаточной, а наличие на борту огнестрельного оружия всегда создает дополнительное напряжение и нервозность, учитывая, что оно может быть применимо против тебя же. Нежелательно использовать в полете и электрошокеры, их влияние на бортовое оборудование воздушных судов недостаточно изучено, а применение их к пассажирам с кардиостимуляторами может привести к серьезной угрозе здоровью. Считаю, что это недопустимый риск. Пластиковые наручники решают главную задачу — надежно фиксируют дебошира, лишают его подвижности, а их применение абсолютно безопасно для здоровья и жизни пассажиров».

«Для меня остается загадкой, почему использование экипажем воздушного судна спецсредств, даже достаточно мягкого действия, пока не нашло положительного отклика в Госдуме, — продолжает Олег Пантелеев. — Возможно, депутаты считают, что задача бортпроводников ограничивается обеспечением безопасности только в случае экстренной эвакуации, когда необходимо покинуть самолет. А функции охранников со спецсредствами в руках — не первостепенная задача? Авиакомпания «Победа» обещала обучить своих бортпроводников навыкам самообороны без применения оружия. Не хотелось бы, чтобы мы к этому пришли, хотя участившиеся случаи деструктивного поведения доказывают необходимость принятия соответствующих мер».

Поэтому высока вероятность того, что инициатива «Аэрофлота» по легализации спецсредств сдерживания найдет поддержку не только в экспертном сообществе, но и в Госдуме.